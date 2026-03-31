Fusson a busz után, tovább él

Ez derül ki a European Heart Journal hétfőn megjelent tanulmányából. A lap az Európai Kardiológiai Társaság folyóirata, a szív- és érrendszeri kutatások egyik legrangosabb szaklapja.

A kutatók 96 000 ember bevonásával végeztek részletes vizsgálatot, összehasonlítva aktivitási szintjüket az intenzív testmozgás mennyiségével és nyolc súlyos betegség kockázatával.

Azt találták, hogy még az olyan rövid, de erőteljes mozgások is, mint például a buszhoz futás, összességében csökkentették a betegségek és a halálozás esélyét, de különösen

jelentős védelmet nyújtanak a gyulladásos betegségekkel, beleértve az ízületi gyulladással; a súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, például a szívrohammal és a stroke-kal; valamint a demenciával szemben.

A kutatást nemzetközi csapat végezte Minxue Shen professzor vezetésével, aki elmondta:

„Ismert, hogy a fizikai aktivitás csökkenti a krónikus betegségek és a korai halálozás kockázatát, és egyre több bizonyíték van arra, hogy az akár csak néhány perces, de erőteljes mozgás nagyobb egészségügyi előnyökkel jár, mint a kitartó, ám mérsékelt testmozgás."

„Továbbra is kérdéses azonban, hogy mennyivel hasznosabb az intenzív edzés a kitartó fizikai aktivitásnál. Például, ha két ember nagyságrendileg ugyanannyit mozog, akkor aki erőteljesebben edz, több egészségügyi előnyhöz jut? És ha valakinek kevés ideje van, akkor inkább a keményebb, mint a hosszabb mozgásra kell koncentrálnia?"

Munkájuk a UK Biobank adatbázisára támaszkodott.

A UK Biobank brit állami egészségügyi adatbázis-projekt, amelybe 500 000 önkéntes brit lakos egészségadatait gyűjtötték össze hosszú éveken át – köztük vérminták, genetikai adatok, képalkotó vizsgálatok, életmód-kérdőívek, és az utóbbi évtizedben csuklón viselt aktivitásmérők adatait is. Célja, hogy nagy populáción vizsgálható legyen, mi vezet súlyos betegségekhez. Ez a világ egyik legnagyobb nyílt hozzáférésű biomedikális adatbázisa, amelyhez kutatók világszerte hozzáférnek.

Minden résztvevő egy hétig gyorsulásmérőt viselt a csuklóján, hogy pontosan mérje mozgását, beleértve a rövid, erőteljes aktivitásszakaszokat is, amelyeket az emberek többnyire nem tartanak számon. A kutatók ezeket a méréseket használták fel arra, hogy számszerűsítsék az egyes személyek heti teljes aktivitását, valamint az olyan mozgások arányát, amely elég erőteljes volt ahhoz, hogy kifulladjanak.