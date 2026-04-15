bélaárpád - házi szent margitmagyar

Árpád-házi Szent Margit élete és legendája – a tatárjárás szent királylánya

Árpád-házi Szent Margit a magyar középkor egyik legjelentősebb szentje, akinek élete szorosan összefonódik a tatárjárás történetével és a keresztény hit eszményével. Árpád-házi Szent Margit 1242-ben született a dalmáciai Klissza várában, amikor szülei, IV. Béla király és Laszkarisz Mária királyné menekülni kényszerültek a tatárok elől.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 04. 15. 13:15
Árpád-házi Szent Margit fiatal apácaként
 Árpád-házi Szent Margit 1242-ben született a dalmáciai Klissza várában, amikor szülei, IV. Béla és Laszkarisz Mária menekülni kényszerültek a tatárok elől. A király ekkor fogadalmat tett: ha az ország megmenekül, születendő gyermekét Istennek ajánlja. 

Árpád-házi Szent Margit gyermekkorában imádkozik.
Árpád-házi Szent Margit

Árpád-házi Szent Margit már gyermekkorában is elhivatott volt

Batu kán mongol seregének váratlan visszavonulását a kortársak isteni jelnek tekintették, így Margit sorsa már a születése előtt eldőlt. Nevét Antiochiai Szent Margitról kapta, akinek tisztelete a középkorban különösen elterjedt volt. Hároméves korában a veszprémi domonkos kolostorba került, ahol egy Ilona nevű apáca nevelte. Később a Nyulak szigetén (ma Margitsziget) épített kolostorba költözött, ahol élete végéig élt. Már gyermekkorában feltűnt rendkívüli vallásossága: szívesen imádkozott, kerülte a világi örömöket, és korán megmutatkoztak aszketikus hajlamai.

 

Alázatosan, Krisztus iránti szeretetben élt

Fiatalon tudatosan vállalta a szerzetesi életet, és 1254-ben fogadalmat tett. Bár apja politikai okokból kétszer is férjhez akarta adni, Margit határozottan elutasította a házasságot, hű maradva Istennek tett ígéretéhez. Életét mély alázat, önmegtagadás és Krisztus iránti misztikus szeretet jellemezte. Nemcsak imádkozott, hanem a legnehezebb munkákat is elvégezte, betegeket ápolt, és tudatosan kerülte, hogy királyi származása miatt kivételezett helyzetbe kerüljön.

Aszketikus gyakorlatai rendkívül szigorúak voltak: vezeklő övet viselt, olykor önostorozást is vállalt, sőt lábbelijébe szögeket tett. Mindezt nem öncélúan, hanem a szenvedés vállalásának keresztény eszménye jegyében tette. Életének alapelve egyszerű, mégis mély volt: Istent szeretni, önmagát megvetni, senkit nem gyűlölni és senkit nem elítélni.

A források szerint Margit életének utolsó időszaka nem volt mentes a konfliktusoktól. A kolostor elvesztette bizonyos kiváltságait, és a királyi család részéről is megfogyatkozott a támogatás. Egy tanulmány szerint Margitot még saját rendtársai is zaklatták, és arra próbálták rávenni, hogy hagyja el a kolostort . Ez a kirekesztettség tovább mélyítette lelki életét, és még inkább a hit felé fordította.

Margit 1270. január 18-án, mindössze 28 évesen halt meg. Halálát békével fogadta, és már életében is szentként tisztelték. Sírja hamar zarándokhellyé vált, és számos csodát tulajdonítottak neki. Kultusza gyorsan elterjedt Magyarországon és külföldön is.

 

Árpád-házi Szent Margit legendája

A Margit-legenda a középkori magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotása. 

Első változatát valószínűleg a gyóntatója, Marcellus írta latinul a XIII. század végén. 

A legenda több részből áll: bemutatja Margit életét, csodáit, valamint a szentté avatásához kapcsolódó tanúvallomásokat. A szöveg később több változatban terjedt, és végleges formáját a XVI. század elején nyerte el, amikor Ráskai Lea lemásolta.

A legenda több forrásból épült fel, és legalább öt különböző alapszövegre vezethető vissza. A kutatások szerint nemcsak Marcellus műve volt meghatározó, hanem egy ismeretlen szerző által írt korai legenda is, amely a későbbi változatok alapjául szolgált. A legenda európai hatása is jelentős: latin, magyar és német nyelven is fennmaradt változatai bizonyítják széles körű ismertségét.

Szent Margit szentté avatási folyamata már a halála után megindult, de csak évszázadokkal később zárult le. Kultusza azonban mindvégig élő maradt, így alakja a magyar vallási és kulturális hagyomány meghatározó részévé vált. Élete egyszerre történelmi valóság és legenda: egy királylányé, aki lemondott a világi hatalomról, és a hit útját választva vált nemzeti szimbólummá.

 

