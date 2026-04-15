Árpád-házi Szent Margit élete és legendája – a tatárjárás szent királylánya

Árpád-házi Szent Margit 1242-ben született a dalmáciai Klissza várában, amikor szülei, IV. Béla és Laszkarisz Mária menekülni kényszerültek a tatárok elől. A király ekkor fogadalmat tett: ha az ország megmenekül, születendő gyermekét Istennek ajánlja.

Árpád-házi Szent Margit

Árpád-házi Szent Margit már gyermekkorában is elhivatott volt

Batu kán mongol seregének váratlan visszavonulását a kortársak isteni jelnek tekintették, így Margit sorsa már a születése előtt eldőlt. Nevét Antiochiai Szent Margitról kapta, akinek tisztelete a középkorban különösen elterjedt volt. Hároméves korában a veszprémi domonkos kolostorba került, ahol egy Ilona nevű apáca nevelte. Később a Nyulak szigetén (ma Margitsziget) épített kolostorba költözött, ahol élete végéig élt. Már gyermekkorában feltűnt rendkívüli vallásossága: szívesen imádkozott, kerülte a világi örömöket, és korán megmutatkoztak aszketikus hajlamai.

Alázatosan, Krisztus iránti szeretetben élt

Fiatalon tudatosan vállalta a szerzetesi életet, és 1254-ben fogadalmat tett. Bár apja politikai okokból kétszer is férjhez akarta adni, Margit határozottan elutasította a házasságot, hű maradva Istennek tett ígéretéhez. Életét mély alázat, önmegtagadás és Krisztus iránti misztikus szeretet jellemezte. Nemcsak imádkozott, hanem a legnehezebb munkákat is elvégezte, betegeket ápolt, és tudatosan kerülte, hogy királyi származása miatt kivételezett helyzetbe kerüljön.

Aszketikus gyakorlatai rendkívül szigorúak voltak: vezeklő övet viselt, olykor önostorozást is vállalt, sőt lábbelijébe szögeket tett. Mindezt nem öncélúan, hanem a szenvedés vállalásának keresztény eszménye jegyében tette. Életének alapelve egyszerű, mégis mély volt: Istent szeretni, önmagát megvetni, senkit nem gyűlölni és senkit nem elítélni.

A források szerint Margit életének utolsó időszaka nem volt mentes a konfliktusoktól. A kolostor elvesztette bizonyos kiváltságait, és a királyi család részéről is megfogyatkozott a támogatás. Egy tanulmány szerint Margitot még saját rendtársai is zaklatták, és arra próbálták rávenni, hogy hagyja el a kolostort . Ez a kirekesztettség tovább mélyítette lelki életét, és még inkább a hit felé fordította.