bastakolozsvárihabsburgoszmán birodalombáthori zsigmonderdélyben

Basta szekere-rémuralom Erdélyben

Basta Giorgio (Basta György) az erdélyi történelem egyik legsötétebb alakja, akinek neve nemcsak hadvezéri pályájával, hanem az Erdélyre kényszerített kegyetlen uralommal is összeforrt. Basta életútja és erdélyi működése jól mutatja, miként számolták fel a fejedelemség önállóságát a 16–17. század fordulóján.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 04. 23. 12:13
Basta szekere
Basta szekere
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Basta szekere
Basta szekere

Basta uralma ellen végül nyílt ellenállás bontakozott ki. A kegyetlenkedések miatt a lakosság fellázadt, és Székely Mózes vezetésével megpróbálta elűzni Bastát. Bár egy időre sikerrel jártak, Basta visszatért, és még keményebb megtorlást vezetett be. A források szerint sok erdélyi inkább elmenekült, és Bocskai István oldalán keresett menedéket, benne látva a zsarnokság elleni fellépés reményét. Basta később a Bocskai-felkelés ellen harcolt, majd a zsitvatoroki béke után visszavonult a közélettől. Bár rangokat kapott, pályája végén háttérbe szorult, és 1607-ben halt meg.


Basta öröksége így elsősorban nem hadvezéri sikereiben, hanem Erdély pusztulásában és önállóságának felszámolásában ragadható meg. Neve a történeti emlékezetben a kegyetlenség szinonimájává vált, amit nemcsak a történeti források, hanem a népi hagyományok – a „Básta szekere” vagy a kolozsvári emléktábla legendája – is mindmáig megőriztek.

Basta jelentősége:

1. Erdély önállóságának felszámolója: Giorgio Basta megszüntette a fejedelemség független külpolitikáját, és teljesen a Habsburgok alá rendelte Erdélyt, ezzel véget vetve a korábbi egyensúlyozó politikának,

2. A kegyetlen katonai uralom megtestesítője: Rémuralma alatt az ország gazdaságilag és társadalmilag is összeomlott; fosztogatások, erőszak és túlzott terhek sújtották a lakosságot, amit a „Básta szekere” kifejezés is jelképez,

3. Neve a magyar és erdélyi hagyományban a zsarnokság szinonimájává vált, amit népi történetek, legendák (pl. kolozsvári emléktábla) és történeti források egyaránt megőriztek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

