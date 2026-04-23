Basta szekere-rémuralom Erdélyben

Basta szekere

Basta uralma ellen végül nyílt ellenállás bontakozott ki. A kegyetlenkedések miatt a lakosság fellázadt, és Székely Mózes vezetésével megpróbálta elűzni Bastát. Bár egy időre sikerrel jártak, Basta visszatért, és még keményebb megtorlást vezetett be. A források szerint sok erdélyi inkább elmenekült, és Bocskai István oldalán keresett menedéket, benne látva a zsarnokság elleni fellépés reményét. Basta később a Bocskai-felkelés ellen harcolt, majd a zsitvatoroki béke után visszavonult a közélettől. Bár rangokat kapott, pályája végén háttérbe szorult, és 1607-ben halt meg.



Basta öröksége így elsősorban nem hadvezéri sikereiben, hanem Erdély pusztulásában és önállóságának felszámolásában ragadható meg. Neve a történeti emlékezetben a kegyetlenség szinonimájává vált, amit nemcsak a történeti források, hanem a népi hagyományok – a „Básta szekere” vagy a kolozsvári emléktábla legendája – is mindmáig megőriztek.

Basta jelentősége:

1. Erdély önállóságának felszámolója: Giorgio Basta megszüntette a fejedelemség független külpolitikáját, és teljesen a Habsburgok alá rendelte Erdélyt, ezzel véget vetve a korábbi egyensúlyozó politikának,