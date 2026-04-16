Degré Alajos: az elfeledett márciusi ifjú, aki az 1848-as forradalmat formálta

Degré Alajos 1819-ben született a Temes vármegyei Lippán. Jogot tanult, majd ügyvédként kezdte pályáját, de már fiatalon kitűnt kiváló szónoki képességeivel és irodalmi tehetségével.

Degré Alajos

Degré Alajos márciusi ifjúként

Degré Alajos a pesti ifjúság egyik vezéralakja lett, aki nemcsak részt vett a politikai életben, hanem aktívan formálta is azt. 1842-ben már komoly szerepet kapott, amikor Kossuth Lajos tiszteletére rendezett fáklyás felvonuláson ő mondta az üdvözlő beszédet.

Az 1848-as forradalom idején Degré a „márciusi ifjak” egyik aktív tagja volt. Bár neve ritkábban kerül elő a tankönyvekben, kortársai között jelentős befolyással rendelkezett. A fiatal értelmiség körében vezető szerepet töltött be, gyakran ő szólalt fel a közösség nevében, és politikai demonstrációkat is szervezett.

Degré bujdosott a szabadságharc után

A forradalom után sem maradt passzív: a belügyminisztériumban dolgozott, majd honvédként részt vett a szabadságharcban. Katonai pályája során gyorsan emelkedett a ranglétrán, és több csatában harcolt, ahol meg is sebesült. A szabadságharc bukása után Degré sorsa sok társához hasonlóan nehézzé vált. Internálták, bujdosnia kellett, majd csak az amnesztia után térhetett vissza a civil életbe.

Ezt követően ismét az irodalom és a közélet felé fordult. Regényeket, novellákat írt, és aktív szerepet vállalt a politikában is: országgyűlési képviselőként dolgozott. Munkássága azonban nem hozott számára olyan maradandó hírnevet, mint néhány kortársának.

Degré Alajos

Degré Alajos, a visszaemlékező

Degré egyik legfontosabb öröksége a visszaemlékezéseiben rejlik. Visszaemlékezéseim című műve különleges forrása a korszaknak, mert nemcsak a nagy történelmi eseményeket, hanem a mindennapi életet, a hangulatokat és az emberi kapcsolatokat is bemutatja.

Írásai személyesek, élményszerűek és gyakran irodalmi igényűek. Nem a hivatalos történetírás száraz stílusát követik, hanem egy résztvevő nézőpontjából mesélik el a forradalom és a szabadságharc eseményeit.

Visszaemlékezéseiben különösen figyelemre méltó az a tudatos visszafogottság, amellyel saját szerepét kezeli: nem hősként, hanem egy közösség részeként jeleníti meg magát, miközben élénk, anekdotikus képekkel idézi fel a korszak alakjait és hangulatát. Írásait áthatja a nosztalgia, de kerüli a pátoszt és a politikai elfogultságot, inkább a „kor ismertetésére” törekszik, személyes élményein keresztül. Ez a hang teszi művét egyszerre hitelessé és irodalmilag is élvezetessé.