Degré Alajos: az elfeledett márciusi ifjú, aki az 1848-as forradalmat formálta

Az 1848. március 15-i forradalom legismertebb alakjai Petőfi Sándor, Jókai Mór vagy Vasvári Pál. Degré Alajos márciusi ifjú neve kevésbé ismert, pedig jelentős szerepet játszott a forradalmi eseményekben.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 04. 16. 13:24
Degré Alajos
Degré Alajos 1819-ben született a Temes vármegyei Lippán. Jogot tanult, majd ügyvédként kezdte pályáját, de már fiatalon kitűnt kiváló szónoki képességeivel és irodalmi tehetségével. 

Degré Alajos
Degré Alajos

Degré Alajos márciusi ifjúként

Degré Alajos a pesti ifjúság egyik vezéralakja lett, aki nemcsak részt vett a politikai életben, hanem aktívan formálta is azt. 1842-ben már komoly szerepet kapott, amikor Kossuth Lajos tiszteletére rendezett fáklyás felvonuláson ő mondta az üdvözlő beszédet. 

Az 1848-as forradalom idején Degré a „márciusi ifjak” egyik aktív tagja volt. Bár neve ritkábban kerül elő a tankönyvekben, kortársai között jelentős befolyással rendelkezett. A fiatal értelmiség körében vezető szerepet töltött be, gyakran ő szólalt fel a közösség nevében, és politikai demonstrációkat is szervezett.

 

Degré bujdosott a szabadságharc után

A forradalom után sem maradt passzív: a belügyminisztériumban dolgozott, majd honvédként részt vett a szabadságharcban. Katonai pályája során gyorsan emelkedett a ranglétrán, és több csatában harcolt, ahol meg is sebesült. A szabadságharc bukása után Degré sorsa sok társához hasonlóan nehézzé vált. Internálták, bujdosnia kellett, majd csak az amnesztia után térhetett vissza a civil életbe.

Ezt követően ismét az irodalom és a közélet felé fordult. Regényeket, novellákat írt, és aktív szerepet vállalt a politikában is: országgyűlési képviselőként dolgozott. Munkássága azonban nem hozott számára olyan maradandó hírnevet, mint néhány kortársának.

Degré Alajos
Degré Alajos

Degré Alajos, a visszaemlékező

Degré egyik legfontosabb öröksége a visszaemlékezéseiben rejlik. Visszaemlékezéseim című műve különleges forrása a korszaknak, mert nemcsak a nagy történelmi eseményeket, hanem a mindennapi életet, a hangulatokat és az emberi kapcsolatokat is bemutatja.

Írásai személyesek, élményszerűek és gyakran irodalmi igényűek. Nem a hivatalos történetírás száraz stílusát követik, hanem egy résztvevő nézőpontjából mesélik el a forradalom és a szabadságharc eseményeit.

Visszaemlékezéseiben különösen figyelemre méltó az a tudatos visszafogottság, amellyel saját szerepét kezeli: nem hősként, hanem egy közösség részeként jeleníti meg magát, miközben élénk, anekdotikus képekkel idézi fel a korszak alakjait és hangulatát. Írásait áthatja a nosztalgia, de kerüli a pátoszt és a politikai elfogultságot, inkább a „kor ismertetésére” törekszik, személyes élményein keresztül. Ez a hang teszi művét egyszerre hitelessé és irodalmilag is élvezetessé.

Miért feledtük el?

Degré Alajos neve ma kevésbé ismert, mint sok kortársáé. Ennek több oka is van. Egyrészt nem alkotott olyan ikonikus műveket, mint Jókai vagy Petőfi, másrészt politikai szerepe sem emelkedett ki annyira, hogy a nemzeti emlékezet középpontjába kerüljön. Ugyanakkor éppen ez teszi őt érdekessé: egy olyan „köztes” figura volt, aki egyszerre volt aktív résztvevője a történelemnek és hiteles krónikása annak. Degré Alajos 1896-ban hunyt el Budapesten. Élete során ügyvéd, író, katona és politikus is volt – egy olyan korszak tanúja, amely alapjaiban formálta Magyarország modern történelmét.

Bár neve ma kevésbé cseng ismerősen, munkássága és visszaemlékezései révén fontos kapocs a múlt megértéséhez. Az ő története arra emlékeztet, hogy a történelem nemcsak a legismertebb hősökből áll, hanem azokból is, akik csendesebben, de ugyanolyan elkötelezetten formálták a jövőt.

Degré Alajos:

1. A forradalom aktív alakítója: Degré Alajos a márciusi ifjak egyik meghatározó, bár ma kevésbé ismert tagja volt, aki szónokként és szervezőként hozzájárult az 1848-as forradalom eseményeihez,

2. Hiteles történelmi tanú: Visszaemlékezései révén nemcsak résztvevőként, hanem krónikásként is megőrizte a korszak hangulatát és mindennapjait, így fontos forrása lett a történeti emlékezetnek,

3. Életútja rávilágít arra, hogy a történelem nemcsak a legismertebb személyekből áll, hanem olyan háttérben maradt alakokból is, akik nélkül a nagy események sem valósulhattak volna meg.
 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu