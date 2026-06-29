Étteremprobléma: sikerült megfejteni a világhírű fizikus, Richard Feynman fél évszázados rejtélyes egyenletét

Feynman a tudomány rajongója volt, akit nem csak a szűkebb szakterületének problémái foglalkoztatták, hanem az ezen túlmutató egyetemes nagy kérdések is.

Az úgynevezett étteremprobléma is ezek egyike volt.

Az egész egy tányér gyömbéres csirkével kezdődött. Az 1970-es évek végén Richard Feynman a barátjával, Ralph Leighton-nal együtt ebédelni tért be a kaliforniai Glendale egyik éttermébe.

Feynman, és Oppenheimer a tudóstársaik között Los Alamaosban Fotó: Los Alamos National Laboratory

Leighton éppen azon töprengett, hogy megrendelje-e a szokásos kedvencét, vagy megkockáztasson-e valami újat. Feynman a választást matematikai feladattá alakította, és egy füzetlapon megoldotta. Az egyenlete pontosan megmutatta, hogy mikor kell Leighton-nak – vagy bármelyik határozatlan vendégnek – elvetnie a kockázatvállalást, és annál maradnia, amiről biztosan tudja, hogy jó.

Feynman „étteremproblémáról” szóló jegyzetei évtizedekig olvashatatlanok voltak.

Nemrég azonban a kutatók Richard Feynman korábban megfejtetlen jegyzeteiből rekonstruáltak az egyenletben felvetett döntéshozatali problémát és bebizonyították, hogy igaz Feynman matematikai megoldása. Az eredményeket június 1-jén tették közzé a Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos szakfolyóiratban.

Az étterem-mátrix az emberi gondolkodás egy mindeddig rejtett sajátosságát tárta fel

Képzeljük el, hogy egy hétre egy új városba látogatunk, ahol a lehető legtöbb étkezési élményt szeretnénk megtapasztalni. Ezért minden este kipróbálhatunk egy ismeretlen éttermet, vagy pedig visszatérhetünk a már megtalált legjobba.

Az ilyen jellegű dilemmának neve is van a matematikában, amit optimális megállási problémának hívnak.

De ugyanez a logika jelenik meg például a lakáskeresésben vagy az álláskeresésben is. Feynman az étteremprobléma kapcsán azzal érvelt, hogy egy korábbi étterembe mindig vissza lehet térni.