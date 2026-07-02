Őskori emberi DNS-t találtak a barlangok falain – új korszak kezdődik a régészetben
Gondolták volna, hogy a puszta érintésünk évezredekig megmaradhat egy sziklafalon? Egy nemzetközi kutatócsoport elképesztő tudományos áttörést ért el: a világon először sikerült őskori emberi DNS-t kimutatni barlangok falairól. Ez a felfedezés teljesen átformálja azt, amit a múlt kutatásáról eddig gondoltunk. Korábban ugyanis kizárólag fosszilis csontokból, fogakból vagy a barlangok talajának üledékéből tudtak ősi genetikai anyagot kinyerni. Most viszont bebizonyosodott, hogy maguk a rideg kőzetek is hordozzák az egykor ott élt emberek biológiai névjegyét.
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