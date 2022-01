Újabb bátorítás az édesanyáknak

A 2022-es év újabb kedvezményeket hozott a 25 évesnél fiatalabb anyukák számára a személyi jövedelemadó alóli mentességnek köszönhetően, de ugyanígy a negyedik vagy többedik gyermeküket szülő anyák is megkapják a korábbi bruttó fizetésüket nettó összegként a szülést követő első fél évben.

Ma Magyarországon minden biztosított édesanya, aki gyermeknek ad életet, a szülést követő fél évben csecsemőgondozási díjra (csed) jogosult, amelynek összege 2021. július 1-je óta már megegyezik a korábbi fizetés száz százalékával. Mivel a csedből csak személyi jövedelemadót vonnak le, társadalombiztosítási járulékot nem, ezért minden kismamának magasabb lesz a jövedelme a baba életének első hat hónapjában. 2022-ben egy első gyermekét vállaló, minimálbért kereső anyuka esetében ez azt jelenti, hogy amíg dolgozott, 133 ezer forintot kapott kézhez, a szülést követően viszont már 170 ezer forintot.

Ráadásul ha ez az édesanya 25 évesnél fiatalabb vagy a negyedik gyermekét szülő nő, akkor a kétszázezer forintot kapja, hiszen jogosult a neki járó szja-mentességre. A kedvezmény az ennél jóval magasabb fizetésekre is igaz. Átlagbér körüli, négyszázezer forintos fizetés esetében is nettóvá alakul át a bruttó bér a csecsemőgondozás időszakában. A négygyermekes és a fiatal, 25 év alatti anyák esetében a szülést követően tehát a bruttó nettó lesz. A megemelt csecsemőgondozási díj az szja-kedvezménnyel együtt becslések alapján évente akár 15-20 ezer édesanyát is érinthet, akik az év során megszülető összes kisbaba körülbelül ötödének-hatodának adnak életet.

25 év alatti, karrierjét éppen most kezdő nőként szülni vagy háromgyermekes dolgozó édesanyaként újabb gyermeket vállalni bátor döntés, ugyanakkor ma már kifizetődő is. Nemcsak a csecsemőgondozási díj és az szja-mentesség összekapcsolódásából adódó többletjövedelem miatt, hanem azért is, mert ma Magyarországon a gyermeket vállalókat számtalan kedvezmény és támogatás segíti, a babaváró támogatástól a családi adókedvezményen és a csokon át a diákhitelig és a jelzáloghitel elengedésig. Mindezek az újdonsült anyukák nagy többségére vonatkozhatnak.

Minden újszülött édesanyjának, aki biztosított volt, anyagi előnyt jelent a gyermekvállalás, hiszen az első fél évben mindenképpen magasabb bevételre számíthatnak ahhoz képest, mint amikor még dolgoztak. Ha pedig az éves vagy akár többéves jövedelmeket is nézzük, akkor ma már nincs visszalépés, nincs anyagi hátrány. Sőt anyagilag ma már jobban járnak azok, akik a gyermekvállalás mellett döntenek, mint azok, akik nem. Erre utalnak a KSH adatai is, amelyek világosan megmutatják, hogy a szegénység kockázatának kitettek között ma már ugyanannyian vannak, sőt 2019 óta többen voltak a gyermektelenek, mint a gyermekesek, miközben 2011-ben még 25 százalékkal több volt a szegénység kockázatában érintett a gyermekesek között.

A gyermekvállalást ma Magyarországon nagyon sok intézkedés, családtámogatás segíti. Ezeket a páratlan lehetőségeket két különleges élethelyzetben – akkor, amikor valaki fiatalon válik édesanyává vagy akkor, amikor negyedik vagy többedik gyermek érkezik a családba – kiegészíti a személyi jövedelemadó alóli mentesség, ami még nagyobb többletforrást biztosít a bátor, vállalkozó szellemű családok számára. Hiszen nagyon fiatalon szülni vagy három gyermek után egy negyediket is vállalni, ahhoz bizony nagy elszántság kell. A családtámogatások a célzott adókedvezményekkel párosulva ehhez adnak bátorítást.

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke

