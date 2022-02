Amerikai intervencionalizmus (2.)

Az amerikai ideológiai befolyás és aktivizmus Magyarországon egy Mark André Goodfriend nevű ügyvivő alatt volt a leglátványosabb 2013 és 2015 között. Nem túlzás azt mondani, hogy a korábban Izraelben, Indiában, Oroszországban, majd az Egyesült Királyságban és Szíriában szolgáló karrierdiplomata Budapestre telepítése mélypontra vitte az amerikai–magyar kapcsolatokat. A beszédes nevű Goodfriend (magyarul: jó barát) napi szinten, egyáltalán nem barátként, hanem a lehető legarcátlanabb módon avatkozott be Magyarország belpolitikájába. Nem telt el nap, hogy ne gyalázta volna a megválasztott magyar demokratikus kormányt és ne oktatta volna ki az itt élőket, hogy „miként kell demokráciát csinálni”.

Természetesen mindezt a baloldali-liberális ellenzéki oldalon tette, mintha állandó kampányt folytatott volna az egyik politikai oldal mellett, ami rendkívül szokatlan egy külképviseletet vezető diplomatától. Hogy a még nagyobb diplomáciai botrányt elkerülje az amerikai fél, úgynevezett családi okokra hivatkozva visszahívták 2015-ben. Ezt követően az amerikai külügyminisztérium diplomáciai hivatalában kapott új beosztást. Szerény véleményem szerint ez lefokozás volt, amivel Mr. Jó Barát külszolgálati diplomatakarrierje véget is ért.

A nemrég elhunyt Bitó László fővárosi szalonja is egyfajta globalista fészek volt. Ott gyülekeztek a patrióta oldal ellenfelei. André Goodfriend is több ízben felbukkant a lakásán. Bitó tehetős ember volt, így egy darabig képes volt manipulálni a magyar politikai életet és a közvéleményt, hiszen ahhoz azért pénz is kellett. Bitó Lászlónak kitűnő egyetemi kapcsolatai is voltak Amerikában (Bard College), amelyek a szokásos liberális szellemben mérgezték a fiatalok elméjét. Amikor felmerült, hogy a CEU nem tartja be a magyar törvényi szabályozást, nem adhatna ki amerikai diplomát, hiszen amerikai egyetemi jelenléte sincs, Bitó kiállt Sorosék mellett. Megszervezte, hogy a Bard College campusán a CEU-t alapító pénzügyi spekulánsnak egy félreeső épületet, egy kaszárnyát kínáljanak fel, ahol kifüggeszthetik molinójukat, mondván, hogy ez a Közép-európai Egyetem amerikai campusa. Rengeteg mém jelent meg azonnal a magyar sajtóban, amely budiként vagy fészerként ábrázolta a félreeső kis épületet, ahol a nagy presztízsű egyetem „székelt”.

A hálózat működésének nyomasztó valóságát saját bőrömön tapasztaltam meg. Számos vita volt a nagybefektetők és a magyar partnerek között. Ezeknek a vitáknak a békés rendezése is felelősségi körömbe tartozott (mediation). Amivel azonban nem számoltam, az a politikai háttéralkuk akkor még stabil befolyása volt. Az amerikai nagykövetségen nyilván tucatnyi beépített külügyes és egyéb érdekérvényesítő ember tevékenykedett. Ennek az igyekezetnek egyik legfőbb szervezője a nagykövet helyettese, a Peter Tufo távollétében gyakran megbízott ügyvivőként működő Tom Robertson volt 2000-ben.

Történt ugyanis, hogy egy alkalommal olvasói levelet írtam a Heti Világgazdaságnak, amelyben személyes aggodalmamat fejeztem ki a magyar média végletekig balra tolódott állapotáról és arról a fals képről, amit nap mint nap az Orbán-kormányról igyekeznek lefesteni. Lipovecz Iván kapott az alkalmon, hogy írásomat leközölje, és habár én erre nem adtam engedélyt, a hivatásos névjegykártyám alapján úgy tüntetett fel a cikk végén, mint Adam Topolansky, aki az amerikai nagykövetség kereskedelmi tanácsosa.

Ez nyilvánvalóan hibás fordítás volt, hiszen a kereskedelmi tanácsos (commercial counselor) John Fogarasi volt, jómagam pedig az ő beosztottjaként, mint kereskedelmi titkár vagy referens dolgoztam. Ugyanakkor volt ebben némi rosszindulat is, hiszen tudta, hogy ezzel az Amerikai Nagykövetség berkein belül is vitát gerjeszt majd. Három napig erről szólt a magyar sajtó baloldali része (ami akkoriban, mint tudjuk, elég domináns volt). „Adam Topolansky kiállt az Orbán-kormány mellett”, harsogta a Népszava, a Népszabadság és egyéb hírorgánumok. Azt is hozzátették, hogy ezzel diplomáciai kihágást követtem el. Ez utóbbi természetesen nem felelt meg a valóságnak, amiért perelhettem volna őket, hiszen nem voltam diplomatastátusban. Márpedig szerződéses alkalmazottnak lehet magánvéleménye a magyar közéleti folyamatokról.

Ed Kemp sajtótitkár már másnap behívott az irodájába, majd különböző épületrészeken át, eléggé rejtélyes liftekkel felvitt az épület padlásterébe. A padlástér leghátsó sarkában valahol megnyílt egy ajtó és azon keresztül Kemp bevezetett egy jól megvilágított modern konferenciaterembe, ahol a követség kulcsemberei ültek. Egy kis idő elteltével az egyik katonai attasé odajött hozzám, és halkan a fülembe súgta: van neked amerikai nemzetbiztonsági átvilágításod? Mondtam, hogy nincs, mire azonnal kivezetett a teremből és visszavitt a lifthez, amely visszaszállított a földszintre. Magyarán hibát követtek el, hiszen ezzel tudomásomra jutott, hogy van egy lehallgatásbiztos titkos szoba a követség padlásterében, amelynek létezéséről valószínűleg kevesen tudnak.

Ezzel a rendszabályozás nem ért véget. Tom Robertson is behívatott irodájába. És itt volt az a pont, amikor kibújt a szög a zsákból. Tele torokból ordítozott és fenyegetőzött. Felhívtam a figyelmét, hogy nem vagyok diplomata, tehát szerződéses alkalmazottként lehet magánvéleményem, amit az amerikai alkotmány első kiegészítő passzusa is garantál. Ez neki azonban olaj volt a tűzre. Kioktatott, hogy nem vagyok tisztában a magyar történelemmel. Emelt hangon tudatta velem, „vegyem tudomásul, hogy a szovjet csapatokat Magyarországon sokan felszabadítóként üdvözölték 1945-ben”. Nem egészen értettem, hogyan került a szovjet csizma az asztalra. Mi köze van ennek az olvasói levelemhez? Miközben tudvalevő, hogy családunkban is megerőszakoltak egy-két távolabbi rokont, amikor a szovjet „felszabadító hősök” bevonultak és kifosztották fél Balatonfüredet, sőt még az óráját is elvették mindenkinek. Robertson a globalista-liberális hálózat embere volt, ebben ma már bizonyos vagyok.

Robertson később nagykövet lett Szlovéniá­ban. Sajnos azonban az ideológiailag elkötelezett külképviseleti vezetők tekintetében Robertson nincs egyedül. Egy percre sem szabad elfelejtenünk, hogy éjt nappallá téve próbálnak engedelmességre szoktatni, de akár ellehetetleníteni, pozícióktól megfosztani vagy félretolni a közéletből. Mindezt rendkívül szofisztikált eszközökkel, operációs hadműveletekkel teszik. Dobozi István, Gyombolai Péter és Hetesy Zsolt is megtették ezt egy operatív akció során, amit 2017 nyarán Washingtonban a sarasotai konzuli kinevezésem megakadályozása érdekében szerveztek.

Sokkoló volt szembesülnöm azzal a ténnyel, hogy a hálózat nemcsak hogy létezik, de hatékonyan működik is mind a mai napig. Ráadásul nemritkán az amerikai magyar szervezetek asszisztálásával.

Mindig résen kell lennünk tehát, és szervezetten össze kell fognunk. Egyetlen feladatunk van: patriótának maradni! Ők ugyanis a liberális-globalista gépezet beépített ügynökei, akik szüntelenül nemzetünk (nemzeteink) ellen áskálódnak világszerte ideológiai céljaik megvalósítása érdekében.

A szerző volt amerikai köztisztviselő, publicista

Borítókép: André Goodfriend (Fotó: MTI/ Kovács Tamás)