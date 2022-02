Hamis cikkben vádaskodik a HVG

Az egyszeri, kiugró méretű nyereségnek egyébként nagyjából a felét fordította a jegybank – az MNB közgondolkodási programjának keretében – a HVG cikkében szintén sokat emlegetett jegybanki alapítványok létrehozására, amelyek már régen bizonyították, hogy a sok-sok korábbi támadás és vádaskodás velük szemben mind alaptalan volt.

A mintegy évtizedes eredményes működés és a transzparens gazdálkodás után az alapítványokkal összefüggésben újfent nekiállni „köztörvényesezni” mélységesen felelőtlen és szánalmas próbálkozás.

Dicséretes ugyanakkor, hogy a cikk szerzőjének a jegybanki adatok böngészése közben sikerült azért rábukkannia arra is, hogy a jegybank hatszázmilliárd forintos osztalékot befizetett, de persze az elkerülte a figyelmét, hogy emellett – a jelenlegi infláció menedzselésére is felkészülve – még 208 mil­liárdos eredménytartalékot is képzett.

A HVG szakmai hozzáértést szinte egyetlen sorában sem felmutató „elemzése” végül „pénzpumpa” megnevezéssel illeti a pandémia okozta válságot kezelő jegybanki programot. Ez a program jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2020 elején nem omlott össze az ország a pandémia súlya alatt. A Magyar Nemzeti Bank intézkedéscsomagja nemzetközi összevetésben is az egyik legnagyobb forrást, szinte felfoghatatlan összeget, 11 ezer mil­liárd forintot biztosított a koronavírus megjelenése óta a magyar gazdaságnak. Ha ehelyett a jegybanki vezetés elkezdett volna már a járvány elején szigorítani – ahogyan ezt Surányi György szerette volna –, biztosan tönkretette volna a gazdaságot. Aki mégis ezt a megoldást látta volna jobbnak – és ehhez a meggyőződéséhez még komoly arcot is tud vágni –, az egész egyszerűen dilettáns.

A mostani, hatékonyan működő, a magyar érdekeket szem előtt tartó, nem csak a nevében nemzeti bankot egyáltalán nem lehet összehasonlítani az előzőkkel. Ez az új szemléletű aktív jegybank célzott programokkal (NHP, NKP), sikeres válságkezeléssel bizonyította, hogy működése nemcsak a kormány, de a magyar emberek, vállalkozások számára is jelentős értéket képvisel.

Elavult mércével kritizálni felesleges tevékenység. A válságok rámutattak arra, hogy a központi bankoknak az infláció alacsony szinten tartása mellett a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében már több téren is ki kell fejteniük a tevékenységüket. A Magyar Nemzeti Bank jelenlegi vezetése az intézményi feladatkörét, céljait, eszközeit is ennek megfelelően alakította ki, így ennek köszönhető, hogy olyan sikereket tudhat magáé­nak, amiknek a korábbi struktúrában működő MNB a töredékét sem tudta felmutatni.

A szerző közíró

Borítókép: A Magyar Nemzeti Bank cégtáblája az épület bejárati kapuja mellett a főváros V. kerületében a Szabadság tér 8–9. szám alatt (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)