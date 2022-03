Baloldali kétségbeesés választások előtt

Kunhalmi Ágnes egy hónappal ezelőtt forradalmi hangulatról beszélt, amely a magyarországi baloldal térfelén érződik. „Négy évvel ezelőtt is többségben voltunk, csak nem voltunk egységesek, de most azok vagyunk” – jelentette ki. Kunhalmi véleménye szerint Orbán Viktor pár héttel ezelőtt még egy szélsőjobboldali világot erősített. Most viszont azt mondja, hogy helyesen, NATO-tagállam vezetőjéhez méltó módon cselekszik.

Hogy is van ez? Az „egységes” baloldal összekapaszkodik a karlendítős Jobbikkal, amely ellen több zsidó szervezet és vezető személyiség tiltakozik, ám Kunhalmi szerint mégis szalonképes. Orbán Viktor politikáját – amely élesen szemben áll a jobbikos szellemiséggel − viszont szélsőjobboldalinak minősíti. Aki ebben a gondolkodásban felfedezi a logikát, az szóljon. Nekem nem sikerült.

Közeledik a választás, a baloldal kétségbeesetten kapkod. Miniszterelnök-jelöltjük kínjában Orbán Viktort pereli, aki mondott róla valamit. Nevetséges.

Mi jöhet még? A baloldal bizonygathatná, hogy annak idején a határon túli magyarok kettős állampolgársága elleni kampányukat nem úgy gondolták, hogy Gyurcsány Ferenc rendőrsége tévedésből lőtte ki pesti polgárok szemét, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj elvétele tulajdonképpen népjóléti intézkedés volt.

Márki-Zay Péter is megrázhatná magát. Előrukkolhatna egy igazán merész húzással. Feljelenthetné önmagát, amiért kiforgatja a saját szavait.

A szerző író, újságíró

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)