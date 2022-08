Így hazudozik Friderikusz Sándor

Békesi egyik fontos tétele volt, hogy a munkanélküliség jelentősen nőni fog 2016 és 2018 között. Ez még napjainkra sem következett be, annak ellenére, hogy a koronavírus okozta első sokkokon túl vagyunk, és a háború is erősen érezteti hatását. Szintén fontos tétel volt – amit más baloldali politikusoktól is rendszeresen hallhatott a publikum –, hogy a közmunkaprogramnak semmilyen más szerepe nincs, mint kozmetikázni a foglalkoztatási adatokat, valamint a munkájuk elvesztése miatt aggódó közmunkások tömegeit megfélemlítve Fidesz–KDNP-szavazókká konvertálni százezreket – akár akaratuk ellenére. Vagyis Békesi szerint a közmunkaprogram lényegében a hatalom újratermelésének az eszköze egy kiszolgáltatott szavazói rétegen keresztül.

Ez a nézet azonban régen megbukott, ha ugyanis ez lenne a helyzet, akkor a kormányzatnak érdekében állt volna, hogy a programban tartsa ezeket – a baloldal szerint – a helyi hatalomnak kiszolgáltatott embereket. Csakhogy pontosan ennek az ellenkezője történt: az állam számos képzést biztosított a közmunkásoknak, így túlnyomó többségük ma szakmunkásként, vállalkozóként, alkalmazottként remekül megél a piacról. Aki az utóbbi években hívott víz-, villanyszerelőt, vagy kisebb javításokat végeztetett az ingatlanján, az tapasztalhatta, hogy a borsos árak ellenére nehéz jó szakembert találni, vagy ha mégis, akkor sokat kell rá várni, annyi munka adódik. Ez pedig azt is jelenti, hogy az addig a vagyoni szempontból a társadalom alsó harmadába tartozó honfitársaink jelentős része sosem látott jólétben élhet. (Megjegyzem, hogy ennek közvetett bizonyítéka Jakab Péter bukása, aki az „elszegényedett melósokat” célzó üzeneteivel lényegében nulla támogatást tudott összeszedni az elmúlt két évben.)

A Békesivel készült legfrissebb, másfél órás beszélgetésben ismét olyan ordas hazugságok hangzottak el, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül, még ha a terjedelmi korlátok okán nem is tudunk mindegyik állítással foglalkozni.

– Arra játszani, hogy a mi érdekeink indokolják, hogy ne ítéljük el a háborút kirobbantó putyini rezsimet, ez a legcinikusabb, a morálisan legzüllöttebb álláspont – fejtegeti Békesi. – Az nem véletlen – folytatta a bukott politikus –, hogy a világ megrökönyödve nézi Orbánéknak azt a politikáját, amely nem hajlandó egyértelműen elítélni, sőt ugye mentegeti is a putyini agressziót és már-már elfogadja azt az alternatívát, amit az oroszok terjesztenek, hogy itt Ukrajna követett el agressziót az orosz társadalommal szemben – mondta.

Ezen kijelentések valóságtartalmáról bárki meggyőződhet. A miniszterelnök és a miniszterek, a köztársasági elnök a hazai és a világ nyilvánossága előtt számtalanszor kifejtették az elmúlt hónapokban: elítélik Oroszország agresszióját, kiállnak Ukrajna területi szuverenitása mellett. Orbán Viktoron és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszteren kívül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanezeket mondta el a CNN amerikai liberális hírtelevízió adásában és máshol is. Mindezek fényében döbbenetes Békesi kirohanása, amely vagy a megkeseredettségre, vagy a józan ész hiányára utalhat.