Olasz melók

Aztán azzal szembesülök, hogy Orbán Viktor valamivel többet szerepel a híradások utáni beszélgetésekben, mint Berlusconi. Háttérképek. Árpádsávos lobogók. Elkeseredett pizzafutárok tüntetése. És akkor megjelenik egy Vásárhelyi Máriára élénken emlékeztető asszony. Vagy tíz percig beszél, szakadatlan. Arra gondolok itt, hogy vajon honnan keríthették elő? És Orbán a démon, Giorgia Meloni dettó. Mindez még Umbriában történt, aztán visszafelé Triesztben azt tapasztaltam, hogy a különféle pártok sátrai szépen megfértek egymás mellett, senki sem akarta agyonverni a másikat, és ez így van jól.

De Ursula von der Leyen nem nyugszik. Megfenyegeti az olasz választókat, hogy amennyiben Meloniékra szavaznak, tehát ha „a dolgok rossz irányba mennek”, úgy járnak, mint a magyarok és a lengyelek, visszatartják a lóvét, ami jár. És már annyira magabiztos, hogy ezt nem is titkolja.

Megvannak az eszközeik, mondja és gondolja is. Elképesztő arroganciával egyszerre sikerült megsértenie az olaszokat, a lengyeleket és a magyarokat. De egy hatvanmilliós országgal nehezebb lesz szórakoznia, mint velünk. Aztán a választásokon Itália kékbe borult. Azzurro. Ez egy speciális kék, ilyen a válogatott meze és az ég Olaszország felett.

A bekékülés okait nyilván sokat elemzik majd a szakértők, de néhány dolog azért már most is elég világosan látszik. Például hogy a népek kezdenek ébredezni Európában. És azt látják maguk körül félálomban, hogy a vezetőik sorozatos öntökönlövéseinek köszönhetően energiaválság van, száguld az infláció, a rezsiköltségek az egekben, a migráció kezd kezelhetetlenné válni és egy lokális krízis lassan világháborúval fenyeget. És senki nem szeret azon tépelődni, hogy akkor most egyen vagy fűtsön.

Különösen akkor nem, ha mindeközben azt látja, hogy azok, akik ezt a helyzetet rájuk kényszerítik, elképesztő luxusban élve hadoválnak összevissza, és elkezdtek rettegni attól, hogy a magyar példa ragadós lesz, családostól, sapkástól. Valamint rádöbben arra is, hogy ebben az egész rémálomban talán nem az a legfontosabb probléma, hogy valaki fiúnak gondolja magát vagy éppen lánynak.

Aztán lenne itt még valami. Olaszországban még az olyan hagyományosan baloldali körzetekben is arattak a tesók, élükön Giorgia Meloni nővérükkel, mint Calabria, Szicília, Szardínia. Ez pedig azt jelzi, leesett az is, hogy megfordult a világ. Már nem a baloldal a szociálisan érzékeny és szolidáris, hanem inkább a jobb.

Az úgynevezett baloldal már annyira progresszív, hogy a világuralomra törő nagyvállalatok szekerét tolja, rombol és hülyeségek özönét zúdítja a jobb sorsra érdemes polgárokra. Nincs már Bella ciao. Forza Italia, az van most.

Borítókép: Matteo Salvini, a kormányzó Liga párt, Silvio Berlusconi, a Forza Italia (Hajrá, Olaszország) párt és Giorgia Meloni, az ellenzéki jobboldali Olasz Testvérek (FdI) párt vezetője (balról jobbra) köszönti a támogatókat a jobboldali pártok kampányzáróján Rómában 2022. szeptember 22-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi)