Új stílus a Városházán

Arra már nem számítok, hogy például újra bevezeti a Budapestinfókat, amelyeket Tarlós István korábbi főpolgármester hivatali idejében hetente, kéthetente tartottak meg, amikor is órákon át szabadon kérdezhették az újságírók a főváros aktuális ügyeiről, de tetszőleges témákban is, politikai oldaltól függetlenül.

Sőt, a volt városvezető nemcsak a rendszeresen megtartott sajtótájékoztatókon állt az újságírók rendelkezésére, hanem folyamatosan interjúkat adott nemcsak a közszolgálati és a kereskedelmi tévécsatornáknak, rádióadóknak, hanem a kormánypárti, ellenzéki vagy magát függetlennek mondó nyomtatott és elektronikus sajtónak is. Ezzel szemben ma már a írásban feltett kérdéseinkre sem válaszol a sajtókapcsolatokért is felelős igazgató. De persze nem lehetünk telhetetlenek, mert a főpolgármester előszeretettel használja a közösségi média felületeit, ahol rendszeresen tájékoztatja a sajtót. Facebook-oldalán például legutóbb arról posztolt, hogy megnyílt Erzsébetvárosban a Varázsdoboz Fejlesztőközpont és Játszóház, azt viszont már elfelejtette közölni, hogy az intézményt már 2019-ben átadta Vattamány Zsolt, a VII. kerület előző fideszes polgármestere.

A kordon mint szimbólum mindenesetre beszédes, és most már az új kommunikációs jelképe lesz, amely vélhetően a stílusát is meghatározza majd.

Borítókép: Simon András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egykori szóvivője, az ATV egykori szerkesztő-műsorvezetője, jelenleg a budapesti Városháza kommunikációs vezetője és Surányi György korábbi jegybankelnök a Liberális Magyarországért Alapítvány egykori jegybankelnökök részvételével megtartott konferenciája előtt a budapesti Közép-európai Egyetemen (CEU) 2015. május 20-án. A konferenciát a jegybank működésének és gazdálkodásának, valamint a közelmúlt monetáris politikájának témakörében rendezték (Fotó: MTI/Marjai János)