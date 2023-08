Belvárosi önkormányzat: Nem igaz, hogy akadályoztuk a Széchenyi tér felújítását

Tehát, miközben a fővárosnak a terek hasznosításából továbbra is bevétele származott, abból a terek üzemeltetésére szinte alig fordított valamit, illetve az üzemeltetési feladatokat, anyagi támogatás nélkül már évekkel korábban az V. kerület önkormányzatára testálta. 2021. októberétől a főváros önkormányzata nem mellesleg a rendkívül elhanyagolt állapotú Hild tér üzemeltetését is, szintén anyagi forrás biztosítása nélkül, átadta az V. kerület önkormányzatának, aki a tér szükségszerűvé vált teljes körű felújítását – saját anyagi forrásból – éppen az elkövetkezendő hetekben fejezi be