A liberális áfium ellen való orvosság

És mintha mindez nem lenne elég, a 2010-es években egy új, világvégét hirdető ideológia tűnt fel, a klímaizmus, amely a világ megmentése érdekében nemcsak az emberek életmódját, étkezési szokásait, de még szaporodását is szabályozni kívánja.

Ezeket az elsősorban az euroatlanti térség társadalmait befolyásoló ideológiákat a lakosság túlnyomó része elutasítja, de véleményét nem tudja érvényre juttatni, mert a tradicionális jobb- és baloldali pártjai – az említett ideológiákat magukévá téve – cserben hagyták, a hagyományos társadalmi értékek védelmében fellépő pártokat pedig a közéletből egyesült erővel kiszorítják. Kérdés, hogy ilyen körülmények között lehet-e bármit is tenni e társadalomellenes ideológiákkal szemben.

Az Európában most zajló folyamatok segíthetnek bennünket. Például az említett ideológiák által támogatott tömeges bevándorlással kapcsolatban már bizonyítást nyert, hogy a beáradt tömegek az európai társadalmakba nem integrálhatók.

A neoliberális elvek és a klímaizmus csődje pedig a mai gazdasági és energiaválságban nyilvánul meg. E helyzetet ki lehetne használni a társadalomellenes ideoló­giákkal szembeni fellépésre. Ma már bőségben akadnak olyan könyvek, egyéb írásművek, amelyek kritizálják a jelenleg uralkodó ideológiákat, és esetleg még alternatívákat is felvázolnak velük szemben.

Ezek felhasználásával, neves előadókkal szervezett szimpóziumok, konferenciák sorozatával nyomást lehetne gyakorolni a fősodratú ideológiákra.

Az üzeneteket azonban el kell juttatni a szélesebb társadalmi rétegekhez. A fősodratú médiát nehéz áttörni, ugyanakkor Euró­pában és az Egyesült Államokban is számos olyan úgynevezett alternatív hírforrás van, amely segítségünkre lehet.

Ilyenek pél­dául az Egyesült Államokban a Fox News és olyan valamikori politikai szereplők portáljai, mint Paul Craig Roberts vagy Patrick J. Buchanan. Svédországban talán az egyetlen nyomtatásban megjelenő ellenzéki lap a Nya Tider, de mellette vannak hírportálok, mint a Fria Tider vagy a Insikt24.

Németországban olvashatják például Jan Mainka Budapester Zeitung és Rab Irén Ungarreal nevű portálját, Franciaországban Nicolas de Lamberterie Visegrad Post nevű portáljainak tudósításait. Még számos más, ilyen és ehhez hasonló portál van, ezek bizonyos szintű összefogása és támogatása olyan információs hálózatot hozhatna létre, amely, ha nem is lenne egy súlycsoportban a fősodrú médiával, mégis igen széles rétegekhez tudná eljuttatni azt az üzenetet, hogy van más út is, mint amit a jelenlegi fősodratú politika és média kínál.

Ha nem is máról holnapra, de kitartó szervezőmunkával és némi pénzzel eredményeket lehetne elérni. Ne felejtsük el, hogy az általunk kritizált ideológiáknak is évtizedekre volt szükségük, amíg főárammá válhattak, türelmet és kitartást igényel tehát az uralkodó irányzat megváltoztatása is.

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)