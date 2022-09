Kipukkadt a baloldali lufi az uniós minimálbérről

A nyár elején az uniós minimálbérről szóló tárgyalások újabb fejezete zárult le: politikai megállapodás született az Európai Unióban alkalmazandó megfelelő és méltányos minimálbérekről szóló irányelvtervezetről.

Az ősz beköszöntével folytatódik a munka: az Európai Parlament képviselői e heti plenáris ülésükön adhatnak zöld jelzést a megállapodásra, az irányelv végleges elfogadására a tagállami miniszterek őszi ülésén kerülhet sor. Ezt követően az irányelv hatályba lép, a tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy azt a nemzeti jogukba illesszék.

Azt azonban már most leszögezhetjük, hogy az irányelv hazánkban nem hoz lényeges változást, még a két év múlva valószínűsíthető hatálybalépést követően sem. Ennek pedig az az oka, hogy a jelenlegi magyar szabályozás megfelel az elvárásoknak. Magyarország támogatja az irányelv célkitűzéseit, ezt az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják.

Az első Orbán-kormány alatt és 2010 óta is folyamatosan és radikálisan növekednek a minimálbérek Magyarországon: 73 500 forintról kétszázezer forintra, illetve a garantált bérminimum 89 500 forintról 260 000 forintra nőtt.

Az utóbbi tíz évben a kormány – a szociális partnerekkel egyetértésben – több mint duplájára emelte a minimálbért, a 2022. évi húszszázalékos emelés pedig a legmagasabb mértékű növekedés volt az Európai Unióban.

Lássuk, mit is tartalmaz az irányelv tervezete, illetve mi az, amit – a hazai baloldal megtévesztő híresztelése ellenére – nem tartalmaz a szöveg. Nicolas Schmit már 2019-ben biztosjelöltként megmondta, hogy „nincs tervben egységes európai uniós minimálbér, miután túl nagyok a gazdasági különbségek a tagállamok között”. Az irányelv pedig ebben a szellemben nem is beszél európai minimálbérről, hiába mondja el ezt százszor is Dobrev Klára.

Az irányelv csupán annyit rögzít, hogy a tagállamoknak megfelelő és tisztességes minimálbért kell biztosítaniuk. A bérek megfelelőségét és méltányosságát a vásárlóerejük, valamint a bruttó bérek szintjével, eloszlásával és növekedésével való kapcsolatuk alapján a tagállamok értékelik.