Repülj, madár, repülj!

A Twitter 2022. október 27-én felszabadult. Elon Musk megtartotta szavát és a kitűzött határidőre átvette a meghatározó közösségimédia-cég tulajdonjogát és vezetését. Ennek technikai részleteibe most nem kívánok belemerülni, nyilván bankkölcsönök és más források is szerepet játszottak a cég kivásárlásában. Ami világosan kirajzolódik ebből, hogy Musk jelentős üzleti kockázatot vállalt annak érdekében, hogy az elhíresült kommuniká­ciós platformot, és idővel talán a többi közösségimédia-felületet is szabaddá tegye. Utóbbiakat nem feltétlenül felvásárlás útján, hanem vélhetően csak egyfajta versenyképességi nyomásgyakorlás révén.

Ami rendkívül fontos, szinte forradalmi jelentőségű, hogy a Twitter, amelyet évek óta ideológiai cenzorok és ámokfutók üzemeltettek, mostantól ideológiai korlátok nélkül működhet. Mindez segíthet abban, hogy a közösségimédia-felületek a továbbiakban az Egyesült Államok alapító atyáinak szándéka szerint határozzák meg működési szabályzatukat, amelynek alappillére az amerikai alkotmány első kiegészítő cikkelye: más szóval a sajtó- és médiaszabadság. A Twitter korábbi zakkant cenzorai pedig, akik az Egyesült Államok demokratikusan megválasztott elnökét is letiltották – Jack Dorsey, Parag Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde, Sean Edgett – egy jól irányzott „felszabadító rúgással”, a tulajdonváltás napján egyenesen az utcára kerültek.