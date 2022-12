A CIA köszöni, jó egészségnek örvend

Régi dilemma ugyanis, hol húzódik a határ a kompetenciák, illetve az információk minősége és autentikus volta között. A mindig is a szolgálatok irányába billenő, egyenlőtlen versenyben fontos leszögezni, hogy az információbegyűjtés fázisában a hírszerző cégek – a CIA-val az élen – bármit és bármilyen eszközt felhasználhatnak. Erre törvényi felhatalmazásuk van. Magyarországon például az 1995-ös idevonatkozó törvény nyújt garanciát minderre. Amiből következik, hogy amit szabad „nekik”, nem biztos, hogy jogszerűen használhatják azok a bizonyos civil intézmények is. Nem is beszélve arról a lehetőségről, hogy

a magukat magánkezdeménynek tituláló szervezetek gyakran az adott ország szolgálatának bábáskodásával keltek életre.

A technikailag modernizált világ bőséggel szolgáltat lehetőséget arra, hogy a speciális szervek ne saját rendszert fejlesszenek, hanem használják azokat, amelyek tőlük függetlenül jönnek létre. Adott esetben mindezt hívhatjuk munkamegosztásnak, ami egy hatékonyan működő országban szinte elengedhetetlen és ideális megoldásnak számítana.

Akkor a cikkben jelzett, sőt megszólaltatott karikás, kialvatlan szemű, láthatóan aggódó CIA-munkatársak miért vizio­nálják az apokaliptikus helyzetet, már ami az amerikai hírszerzés dicsőségének végét jelenti? Éppen ezért vagyok képes megőrizni szakmai nyugalmamat, mert látom, hogy

a volt kollégák ott, a túlparton nem felejtették el a megtévesztés alapvető szabályát: „Mondd azt, amit hallatni akarsz.”

Egy operatív tiszt ugyanis törvényi konzekvencia nélkül sosem beszélhet nagy nyilvánosság előtt valós belső ügyekről. Különösen nem, ha az negatívan érinti, vagyis gyengítené a szolgálatot, veszélyeztetve a működése hatékonyságát. Az operatív tisztek által látogatott zárt körű kávéházakban közismert a mondás: „Operatív értelemben kétféle ember létezik, az, aki be van szervezve és aki be lesz szervezve.” Nem is beszélve arról a tényről, hogy nemzetbiztonsági érdekből a szolgálatok – hírszerzések és elhárítások – bárhová beépülhetnek. Amit meg is tesznek, mivel ez a dolguk. Ezt követően pedig az érdekeiket szolgáló módon képesek befolyásolni az egyébként civilnek tűnő szervezeteket. Vonatkozik ez a cikkben szereplő kínai példára is. Hiszen senki nem gondolhatja komolyan – életszerűtlen is lenne –, hogy a Kínában drága pénzen felállított elemzőközpont működéséhez a kínai hírszerzésnek semmi köze.

Leszögezhetjük tehát, hogy azon szervezetek, melyek információbegyűjtéssel és elemzéssel foglalkoznak, sosem kerülhetnek ki a szolgálatok látóköréből. Az alaptétel éppen az, hogy a hírszerzések nem információt gyűjtögetnek és elemezgetnek, hanem egy adott nemzet biztonságát védik a nem kívánt támadásokkal szemben. Vagyis a rajtuk kívül még információelemzéssel foglalkozó intézményekkel való együttműködésre irányuló lépésük nem a „konkurencia” felügyelete, hanem egyfajta közös cselekvés az adott ország biztonságának garantálása érdekében. Ebből következően semmilyen ok nincs konkurenciaharcról beszélni az információk elemzése területén.