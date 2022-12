Büszke hazaárulók

Régen, mint minden, annak eldöntése is egyszerűbb volt, ki tör a saját hazájára, ki árulja el azt. Például nem képezte vita tárgyát, hogy aki megmutatja a töröknek a végvárba vezető titkos alagutat, az hazaáruló, akit a leghelyesebb nyilvánosan és azon nyomban fölkötni. Nem szabad finomkodni az ilyennel, szánalmas magyarázatait végighallgatni, hagyni, hogy megfertőzze a várvédőket. Bár az Egri csillagok Hegedűs hadnagya kitalált szereplő, az övééhez hasonló árulások előfordultak.

A regénybeli Hegedűsnek is volt valamiféle ürügye az árulásra, hogyne lett volna. Méghozzá ahhoz hasonlatos ürügye, mint mai utódainak: úgysem győzhetünk a túlerő ellen, értelmetlen az ellenállás, át kell adni a várat, még pénzt is kapunk érte. Ugye, milyen ismerős?

Később a dolgok egyre bonyolódtak. Egyre nehezebbé vált kibogozni, mi az árulás. Mondjuk a Rákóczi-szabadságharcban a kuruc hadak fővezére, Károlyi Sándor áruló volt-e, amiért titokban hűségesküt tett I. József császárnak, a fejedelem kifejezett parancsa ellenére béketárgyalásokat kezdett a Habsburgokkal, majd 1711 tavaszán a majtényi síkon letette a fegyvert? Rákóczi szerint áruló volt. Ám megkerülhetetlen kérdés, meddig van értelme az ellenállásnak. Mi a jobb? Egy méltányos béke, a további véráldozatok elkerülése és a Magyar Királyság függetlenségéből valamicskét megőrizni? Vagy a szabadságharc folytatása, a kétszáz éve hadban álló ország további lepusztítása a győzelem reménye nélkül? Zrínyiként kilovagolni a biztos halálba, vagy kezet csókolni leigázónknak?

S ugyanez ismétlődött meg 1849-ben. Áruló volt-e Görgey, vagy hazafi, aki a világosi fegyverletétellel megmentett sok ezer magyar honvédet a biztos haláltól? Kossuth szerint áruló volt. Vagy netán Kossuth árulta el a hont, amiért a győzelem leghalványabb reménye nélkül utasította további harcra Görgeyt, áldozta volna föl a magyar katonák életét, majd ő maga elmenekült az országból? A lehetetlent kísérteni, az utolsó töltényig harcolni, vagy behódolni a túlerőnek, megkímélni a magyar életeket, még ha alávetettség is az ára? Eldönthetetlen kérdések, örökké vitázni fogunk rajta. Vannak érvek pró és kontra.

A mai helyzet viszont szerencsére napnál világosabb. Korunk árulói, a magyarországi balliberálisok szótárában nem létezik olyan szó, hogy „ellenállás”. Így a nem létező ellenállásuknak fokozatai sincsenek. Tudniillik: szerintük nincs minek ellenállni, teljesen be kell hódolni a létező világok legjobbikának, a megvalósult földi paradicsomnak, a Nyugatnak, végre kell hajtanunk az Egyesült Államok és kesztyűbábja, az Európai Unió valamennyi parancsát. Mindenben engedelmeskednünk kell. Akárhogy töröm a fejem, nem tudok fölidézni egyetlen olyan esetet sem, amikor árulóink szembementek volna a nyugati elvárásokkal, visszautasították volna őrültségeiket és azokkal szemben a magyar érdeket képviselték volna.

Ténykedésükből úgy tűnik, mintha nem is létezne olyan, hogy magyar érdek. Szerintük csak az lehet magyar érdek, ami egyben nyugati érdek. Ám ha ütközés van, akkor a magyar érdeket föl kell adni, mert „szolidaritás”, „megbonthatatlan európai egység” és a többi. Rengeteg csodálatos panelszövegük van a teljes behódolás maszkírozására. Ami a legárulkodóbb: nincs egyetlen fajsúlyos ügy, amiben szembemennének Washingtonnal, Brüsszellel. Ők az ötödik hadoszlop.

Napjainkban nem báró Julius Jacob von Haynaut küldi ránk a Nyugat, hanem hetes cikkelyes eljárásokat, Sargentiniket, illetve ellopja a nekünk szerződés szerint járó ezermilliárdokat. Amiben semmi szokatlan nincs, a birodalmak így működnek, mióta világ a világ: próbálják még inkább alávetni, kizsigerelni a gyarmatokat. Ami megszokhatatlan és hányingerkeltő, hogy a kizsigerelésnek egyes magyar állampolgárságú személyek tapsolnak, sőt maguk mutatják meg a várba vezető titkos alagutat.

A múlt héten az Európai Parlament megszavazta: nem elégséges Magyarország részéről a korábbi megállapodásban szereplő tizenhét vállalás teljesítése ahhoz, hogy megkapjuk a minket szerződés szerint megillető pénzeket. Tehát a magyarokkal kötött megállapodást egyoldalúan föl kell rúgni, mivel – szerintük – Magyarországon nincs demokrácia. Az előterjesztést a következő magyar állampolgárok szavazták meg: Ara-Kovács Attila, Cseh Katalin, Dobrev Klára, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba és Rónai Sándor. Ezek a figurák Magyarország kifosztására szavaztak, ami vitán felül hazaárulás.

Tettük akkor is hazaárulás, ha az ürügyül használt rágalomnak – Magyarország diktatúra – bármi alapja lenne. Csakhogy nincs. Magyarország demokrácia. A tavaszi parlamenti választásokat még a nyakunkra küldött nemzetközi megfigyelőhad is rendben lévőnek találta, a média sokszínű, szabadon gyülekezhetünk, írhatunk, beszélhetünk. Senkinek nem lövik ki a szemét a rendőrök, mint Dobrev férjének regnálása idején, nem verik félholtra a tüntetőket, nem tartóztatják le ártatlan fiatalok százait, mint 2006 őszén.

Ma még a hídfoglalókat meg a miniszterbábukat akasztgató, nyíltan gyilkosságra buzdító csőcseléket sem zárják kaptárba. (Sajnos.) A Magyarország kifosztására szavazó hat aljaember tettéért ma már nem kötél jár, mint Hegedűs hadnagynak, hanem brüsszeli buksisimogatás. Sőt még az ő köreikben szoktak nekünk kandelábert meg lámpavasat ígérni a Márki-Zayk, Szarvas Koppány Bendegúzok.

Ide jutottunk.

Dobrev meg Rónai kedden kivonszolt néhány haveri szakszervezetist meg tanárt Brüsszelbe, hogy a magyar oktatást köpködjék. Majd a show-műsor után Gyurcsányné közölte: „Azt kértük tőlük, és azt kérték a szakszervezetek, a tanárok és a diákok, hogy az európai uniós pénzek a jövőben Magyarországra úgy jöjjenek, hogy szigorúan ellenőrzik, hogy azt mire költik.” (Az ellenőrzést pedig végezhetné akár Gyurcsány és Dobrev Altusa is, miként tette azt korábban is, uniós százmilliókért.)

Azok után, hogy éppen Dobrevék aljaskodásai miatt nem kapjuk meg a tanárok béremeléséhez szükséges forrásokat, még van pofája odavonulni, összevissza hazudozni és a pénzek befagyasztását követelni. Velejéig romlott, sátáni figura. Nagyapa büszke lehet rá.

Egyébként ők is pontosan tudják: amit tesznek, hazaárulás. Ujhelyi István 2015. decemberi közleményében még azt írta: „Sem korábban, sem a jövőben nem fogok megszavazni olyan javaslatot, amely a 7-es cikkely alkalmazását szorgalmazza, vagy amely legalábbis megnyitja a lehetőségét az állampolgárokat is érdemben sújtó szankcióknak.” Aztán, persze, 2018-ban már kokárdával a kezében megszavazta a Sargentini-jelentést, amely 7-es cikkelyes eljárást követelt.

Ujhelyi most azt írja: „Összességében a következő években 18-19 ezer milliárd forint jár nekünk az Európai Uniótól. Azon dolgozunk, hogy Magyarország megkapja ezeket a pénzeket, de úgy, hogy azt Orbánék azt ne lophassák el.” Milyen korrupcióra gondolt a költő? A Szeviép-balhéra, amelyben szocikhoz közeli haverjai is odakozmáltak? Vagy Cseh Katalinék asztal alatt eltüntetett uniós milliárdjaira? Esetleg Demszkyék 4-es metrós gigamutyijára, amelyben az unió csalás elleni hivatala, az OLAF is óriási svindlit orrontott? Netán az Egyesült Államokból a dollárbaloldalnak küldött kampánymilliárdokra, amely a korrupció non plus ultrája? A Városháza eladására? Czeglédy Csaba sokmilliárdos csalási ügyére? Helyszűke miatt hadd ne soroljam a többit!