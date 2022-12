Erdélyi karácsonyok

Nagy sötétségre emlékszem. Ami ránk telepedett, mint valami átláthatatlan és áthatolhatatlan massza. És mégis hazataláltunk benne karácsony este. Aprócska fények segítették lépteink irányát. Szinte érzésből haladtunk. A szemünk is szokva volt a sötéthez akkoriban. Nem voltak világító telefonok, nem hordoztunk magunkkal zseb- vagy viharlámpát, mert akkortájt az volt a természetes, hogy az utcán sötét van, csak sápadt lámpák távoli fénye segített tartani az irányt. Időnként az sem, mert majd minden nap és minden este, szinte menetrendszerűen kialudtak a parányi fények is. Akkor is haladni kellett, és olyankor is hazajutottunk. A mai fényszennyezésben már elképzelhetetlen ez a sötétség, és az is, hogy ebben a sötétben élni is lehet, lépni, járni, hazajutni. Ünnepelni.

Ilyen ránk borult sötétben botorkáltunk a szentestéken hazafelé. A legtöbbször hó terítette be a tájat, ez segített kissé. Szüleink fogták a kezünket, hogy el ne vesszünk a sötétben, mi pedig talán azon töprengtünk közben, vajon lesz-e áram aznap este. Vajon megnézhetünk-e az egyetlen magyar tévécsatornán valami hangulatos karácsonyi filmet? Mert ha nem, akkor korai lefekvés vár ránk. Esetleg egy kis szenvedős olvasás. A sápadt gyertyafény vagy a petróleumlámpa kormos üvege mellett, ha van még egyáltalán petróleum az üveg alján. Merthogy az hiánycikk. Mint minden más.