A globalisták rákapcsoltak az agymosásra

A globális pénzhatalmi elit eltökélt szándéka megváltoztatni az emberiséget. Erről már régóta leplezetlenül beszélnek, nyilatkoznak, és ehhez agytrösztjeikkel számos programot dolgoztattak ki. Sátáni céljukat elsősorban a hangzatos klímavédelem leple alatt akarják elérni. Ez egy jól előkészített ördögi terv, amely ellen nehéz érveket felhozni, hiszen minden józanul gondolkodó ember egyetért azzal, hogy védjük meg a környezetet a szennyeződésektől, csökkentsük a klímát befolyásoló káros tevékenységeket, ne szennyezzük természetes vizeinket műanyaghulladékkal, amelyek mikroplasztik formájában a halakból a tányérunkba kerülnek és előre nem látható veszélyt jelenthetnek az egészségünkre.

De ehhez meg kell jegyezni, hogy az óceánokba kerülő műanyaghulladék kilencven százaléka két afrikai és nyolc ázsiai folyóból származik. De az EU Európában tiltotta be a műanyag zacskók, evőeszközök stb. használatát. Ez is csak egy olyan látszatintézkedés volt, mint a hagyományos izzók betiltása és a higanytartalmú, veszélyes hulladéknak számító, úgynevezett takarékos villanylámpák bevezetése. Vagy az 1600 wattnál nagyobb teljesítményű porszívók betiltása. Ezek is a lakosság ellenőrzésének a formái. Az indok persze itt is az energiatakarékosság volt. Azután elkezdték az elektromos autók gyártását és szubvencionált értékesítését szorgalmazni. De az ezekhez szükséges áram java részét még mindig hagyományos, fosszilis energiahordozókból állítják elő. A németek mégis le akarják állítani a klímasemleges atomenergiát termelő erőműveiket.

A fenti példák jól illusztrálják a globalisták terveit megvalósító EU szemfényvesztő, hazug és ellentmondásos érvek dominálta klímavédelmi politikáját.

Ám a világ önjelölt disznófejű nagyurait a legkevésbé sem a környezetvédelem érdekli, hanem egy olyan önkényuralmi, totalitárius társadalom létrehozása, amelyet technokraták irányítanak. Egy olyan világot akarnak, amelyet egy kormány irányít, és amelyben a digitalizáció segítségével mindenkit ellenőrzés alatt tarthatnak, ahol megszűnik az individuális mobilitás, ahol az egyénnek nincs beleszólása abba, hogy mit egyen, hol lakjon, mit dolgozzon, hova és mivel mehessen engedély nélkül.

Ahol megszűnik a készpénz, és csak egy központi bank által kibocsátott digitális pénzzel lehet fizetni, amellyel minden tranzakciót nyomon lehet követni, és amit azonnal le is lehet tiltani, ha az egyén nem tartja be a rákényszerített szabályokat. Mindezt szociális kreditpontokkal fogják vezérelni, amit már Kína számos városában kísérleti módon évek óta bevezettek és alkalmaznak. A jövő lakossága úgynevezett Smart City városokban fog lakni, amelyek megvalósítási tervei már készen vannak (Smart City Charta), és azok gyakorlati bevezetése például Karlsruhéban meg is kezdődött, de München is előrehaladott tervekkel rendelkezik.

A Smart City lényege az, hogy az úgynevezett fenntartható városokban minden korlátozást a hangzatos klímavédelemmel indokolnak, ezért az elsők között az autókat akarják kiutálni a városokból (járjon mindenki biciklivel, mint Kínában), de az esetleges károsanyag-kibocsátású iparvállalatokat is kitiltják. A közösségi közlekedésben vagy a távolsági utazásokhoz egy központi adatbankból kiállított, biometrikus adatokat tároló, digitális QR-kóddal díszített oltási igazolvány hordására kötelezik majd az embereket, amely helyettesíti a személyi igazolványt, az útlevelet, a jogosítványt és minden más, a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumot. Ezekre a disztópikus elképzelésekre a pénzhatalmi elit számos tervet, programot dolgoztatott ki, és több konferencián folytattak ezekkel szimulációs játékokat.

Bill Gates alapítványa rengeteg pénzt fizet olyan nagy példányszámú vagy nézettségű sajtóorgánumoknak, amelyek segítségével befolyásolni tudja a közvéleményt és kiiktathatja az ellenvéleményeket; mindenkit, aki szembemegy a kitűzött narratívával, összeesküvés-elméleteket gyártónak bélyegeztet meg, hallgattat és lehetetlenít el. A média korrupt képviselői ily módon cinkostársakká válnak a globális elit aljas céljainak megvalósításában. Az ő segítségükkel félemlítik meg az embereket, akiket utána könnyebb irányítani és a kívánt irányba terelni, mi több, egymás ellen uszítani őket. Erre jó példa a koronavírus körüli hisztéria, aminek következtében családtagok, barátok, munkatársak és vadidegen emberek is egymásnak estek.

A globális pénzügyi elit a klímavédelem ürügyén a táplálkozásunkat is át akarja alakítani. A haszonállatok metánkibocsátására hivatkozva csökkenteni akarják a húsfogyasztást, és az élelmiszeripart műhúsok gyártására vették rá. A mindenféle kétes művi anyagból előállított élelmiszereknek az emberi szervezetre gyakorolt hosszú távú élettani hatásáról persze senki nem tud semmit. Az egész Richard Fleischer 1973-ben készült Soylent Green című disztópikus filmjére emlékeztet, amely 2022-ben játszódik, és amelyben az emberek mesterségesen előállított proteinkekszekkel táplálkoznak, de csak a végén derül ki, hogy ez a műkaja valójában miből is készült.