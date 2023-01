BÚÉK másként fogalmazva

Lehet. De mi a helyzet Ukrajnán kívül Európa békéjével? London, Párizs mellett például Berlinben, ahol a szilveszter vidámságát a mentők, a tűzoltók és a rendőrök elleni támadás tette tönkre, döbbenetté változtatva az ünnepet. Persze nem csupán a német embereket sokkolta a tény, hogy rakétákkal és időnként fegyverekből leadott lövedékekkel, előre megtervezett módon támadtak a hatóság embereire. Elborzasztó értelmetlenségnek lehettünk szemtanúi, amikor gazemberek mentősöket közvetlen közelről kővel dobáltak.

A másnap reggel látványa is kijózanítóra sikerült, hisz jómagam például utoljára az évtizedek óta háborús élethelyzetet megélő Libanon fővárosában, Bejrútban láttam hasonlót. A kiégett autókat körülvevő torokszorító látvány immáron 2022–23 fordulójának éjszakáján hívatlanul Európa fővárosába, Berlinbe érkezett.

Adódik a kérdés: egyedül a bevándorlóknak álcázott őrjöngő gazemberek felelősek az új év kezdetén előbukkanó torzóért? Nem, mert az élet kioltására is alkalmas eszközökkel történő támadások igazi felelősei máshol keresendők. Az ellenséges támadóerő – inváziós csapatok Európa ellen – térnyerése és pozícióépítése 2015-ben megállítható, elhárítható lett volna. Ahogy szakértők és néhány, a helyzetet felismerő politikus követelte is az illetékes európai hatóságoktól. Az ostobaság vagy talán hazaárulás motiválta Brüsszel – székhelye az Európai Uniónak és a NATO-központnak – viszont a védekezés helyett az invázió támogatására szólította fel a tagországokat. Csak remélni lehet, hogy most eme tisztviselők közül sokan veszik a fáradságot, és ellátogatnak Berlin és más német nagyváros kiégett negyedeibe, hogy segítsenek eltakarítani a romokat.

Vélelmezhető azonban, hogy nem rohannak jóvátenni bűneiket, hisz saját országuk városaiban sem jobb a helyzet, Svédországtól Olaszországig bezárólag.

És ne tévedjünk, itt Budapesten mi sem maradtunk ki a normalitás elleni háború eszkalációjából. Nálunk is támad a kórság, és ha még nem is lőnek mentőkre, tűzoltókra vagy rendőrökre, de egy-egy külhonban felkészített partizánegység azonnal az utcán van és támadásba lendül, ha mondjuk védeni akarjuk gyerekeinket a pedofil bűnözőktől.

Mert a háború egész Európára kiterjedt. Van, ahol csak belopakodott, így az emberek többsége észre sem veszi. Van, ahol láthatók a jelek a mindennapok rombolását érzékelve. És van, ahogy Berlinben, már utcai harcokká eszkalálódott a helyzet.

Ilyen 2022-es évbúcsúztató után miben reménykedhetünk, bízhatunk, kinek és mit hihetünk? Egyértelmű, hogy nem szinonimát, hanem szókincset kell váltanunk. Remény helyett világos célok, bizalom helyett konkrét tények és politikai szólamok helyett cselekvő akarat kell. Mindezt pedig követelés formájában, nem pedig könyörögve üzenjük a döntéshozóknak, a formális hatalmat gyakorlóknak.

Felhívjuk az Euró­pai Unió politikusainak, miként az egyes országok kormányainak figyelmét, hogy sok millióan elkötelezetten és következetesen hiszünk az alternatíva nélküli békés életben, és ennek érdekében képesek vagyunk helyettük is elnémítani a tüzérségi fegyverek és a szilveszteri petárdák hangját.

Mindenből következik, hogy 2023 nem a béke éve lesz, de most mi, a civil világ vesszük magunkhoz az értelem fegyvereit, és indulunk legyőzni az abnormálist, a békétlenséget és persze azokat, akik tudatosan – önérdektől vezérelve – kényszerítik ránk a XXI. századi háborúk változatos formáját és eszközrendszerét.