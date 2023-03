Keresztény politikus és a Biblia a vádlottak padján

A képviselőnő az ítélethirdetést követően idézte a vádat képviselő ügyész szavait, aki úgy fogalmazott: „Päivi Räsänen hihet, amit akar a gondolataiban, de nem fejezheti ki a hitét.” Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint viszont mindenkinek joga van a hite nyilvános megvallásához és gyakorlásához, a véleménye szabad kinyilvánításához. A helsinki bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a keresztény politikus véleménynyilvánításai – azaz a Bibliából vett idézetek – nem ütköznek a büntető törvénykönyvben megállapított tényállásba, nem sértik mások méltóságát és egyenlőségét. Vagyis Räsänennel de facto a Biblia is a vádlottak padjára került, de hála Istennek egyiküket sem nyilvánították bűnösnek a derék finn bírák.

A pert nagy nemzetközi érdeklődés övezte, hiszen Finnország előkelő helyen áll a véleménynyilvánítás szabadságának nemzetközi rangsorában, ráadásul a finnek többsége (még) keresztény, legalábbis névleg.

Márpedig ha egy keresztény országban a bíróság elítél egy keresztényt azért, mert a Biblia tanítását hirdeti a házassággal és a szexuális erkölccsel kapcsolatban (ami összhangban van a Finnországi Evangélikus Egyház hivatalos álláspontjával is), akkor ott nem érvényesülnek az alapvető emberi jogok, ergo nincs jogállam. Ezért volt nagy győzelem az egy évvel ezelőtti bírósági ítélet, amely Päivi Räsänennel együtt felmentette a vádak alól a finn evangélikus missziós egyházmegye püspökét is, és elutasította a vád által indítványozott tetemes pénzbírság kiszabását rájuk, valamint a Finnországi Luther Alapítványra. Ezzel szemben az ügyészséget kötelezte hatvanezer euró perköltség megfizetésére.

„Megtiszteltetés, hogy megvédhettük a szólás- és a vallásszabadságot, amely alapvető jog egy demokratikus országban. Remélem, hogy senki másnak nem kell ilyen eljáráson keresztülmennie a jövőben” – nyilatkozta egy éve a finn képviselőnő, aki igaztalanul megvádolt keresztény politikusként megvédte az egyházát és a hazáját is. Amikor arról kérdezték, hogy a jövőben idéz-e még a Bibliából, azt válaszolta: „persze”. S hozzátette, reméli, hogy mások is megteszik, és arra biztatott mindenkit, hogy olvassák a Szentírást.

Ám lehet, korai még az öröm és a megkönnyebbülés a többéves vegzatúra után. A finn főügyész ugyanis fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, s a per hamarosan folytatódik. Ez a vádlottak személyén túlmenően azért is aggasztó, mert ahogy Räsänen megjegyezte: a puszta tény, hogy hosszú ideje folyamatban van az eljárás, még elítélés nélkül is korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát. A vádak és a médiabeli támadások ugyanis megfélemlítik és meggátolják az embereket, hogy kinyilvánítsák hitüket, meggyőződésüket.

Kafka híres-hírhedt abszurd regényében olvassuk, hogy az ítélet nem egyszerre jön, az eljárás maga válik lassanként ítéletté. Lehet, hogy így működik a finn jogszolgáltatási gépezet is? Maga a felmentett püspök, Juhana Pohjola szerint egy csatát megnyertek, de a háború folytatódik. „Tudjuk azonban, hogy a kereszten Jézus győzött, és a feltámadt Krisztus az övéi között van. Megígérte, hogy soha nem hagy minket magunkra. Bármi jön, jó kezekben vagyunk” – üzente a finn egyházi vezető nekünk, magyar keresztényeknek is. Húsvét közeledtével fogadjuk szívünkbe biztató szavait.

Borítókép: Päivi Räsänen (Forrás: Facebook)