A háború őrültség, de mi nem vagyunk őrültek

Akkor, 1942 késő nyarán Magyarország is már több mint egy éve hadviselő fél volt. Bár soha nem akarta világnézetét, a társadalmi berendezkedéséről vallott elveit más népekre kényszeríteni, soha nem óhajtott egyetlen olyan falvat sem elfoglalni, mely ezer éven át nem tartozott a Szent István-i országhoz, s ezer éven át a kis magyar nép, mely nagy hatalmak állandó viharzónájában él, megtanulta, hogy egyetlen kötelessége van önmagával és a világgal szemben: megmaradni – mégis elkerülhetetlen következetességgel telt be rajtunk a végzet: részt kellett vennünk a háborúban. Ki a felelős, kérdezi Márai: a magyarság, mely mindig mértéket tartott és szerezni nem akart, csak megőrizni; vagy azok a szándékok és indulatok, melyek megtöltötték a nagyhatalmak és népek lelkét a kegyetlenség, a korlátlan és fékevesztett támadó szellem önkívületével? Mi nem vádolunk másokat, de bizonyítani akarjuk, hogy jogunk van megmaradni – írja, s hozzáteszi: „Népek nagy vizsgájának órájában megmaradni csak az tud, kinek nemcsak joga, hanem ereje is van hozzá.”

Meglepően időszerűek ezek a gondolatok, de csak azoknak, akik nem tudják: ugyan a történelem nem ismétli önmagát, de rímel, ahogy Mark Twain írta. Ezért lehet és tanácsos, időnként életbevágóan fontos okulni belőle.

A történelemből megtanulhattuk, hogy az első és a második világháborúba is nagyhatalmak rángatták bele Magyarországot, és végül velünk fizettették meg a legnagyobb árat.

1914 nyarán az Osztrák–Magyar Monarchia felelős politikai és katonai vezetői közül egyedül a magyar miniszterelnök, gróf Tisza István próbálta megakadályozni a Szerbia elleni preventív háborút – ami főként Oroszország és Németország lépései ­miatt vált világháborúvá –, de a birodalmi vezetés a háború mellett döntött, végül Magyarországot tették meg a győztes hatalmak a fő felelősnek, és a trianoni ország- és nemzetdarabolással büntettek meg minket. A második világháborúból is megpróbáltunk kimaradni, majdnem két évig sikerült is. Végül a szövetséges Német Birodalomnak – az akkori magyar kormányzat gyengesége és téves helyzetértékelése miatt is – sikerült belesodorni a két gonosz birodalom közé szorult, „lángoktól ölelt kis országunkat” a minden addiginál borzalmasabb világégésbe.