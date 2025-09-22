Menczer Tamás: Magyar Péternél nincs lejjebb + videó



Újabb videót osztott meg közösségi oldalán Menczer Tamás: a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ismét helyretette a Telex újságíróját.

Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

A balliberális hírportál munkatársa arról faggatta Menczert, hogy mi a legfrissebb gúnynév, amit Magyar Péterre szokott használni.

Nem szoktam mostanában ilyennel élni. Emberileg és politikailag én őt kicsinek gondolom, ezért ha valamilyen jelzőt vagy valamilyen nevet kell választani, akkor ezt szoktam használni. Azt gondolom problémának, hogy a magyar ellenzéket, a balliberális ellenzéket egy olyan ember vezeti, aki a saját családját is elárulta

– mondta Menczer Tamás.

A közbevetés nyomán, hogy poloskázni is szokta a Tisza elnökét, a kormánypárti politikus igazat adott az újságírónak:

– Úgy van! Nagyon igaza van. Azért poloskázzuk, mert mindenki tudja, hogy ő a poloska, mert lehallgatta a saját feleségét. Ne próbáljuk már az igazságot eltagadni.

Menczer elmondta: ha valaki lealacsonyította Magyar Pétert, az saját maga volt.

Magyar Péternél nincs lejjebb. Ő maga tette, amit tett, és ő maga intézte el azt, hogy ő ott, a pincesoron van, vagy még lejjebb. Én ezt az igazság bemutatásának tekintem: a poloskát poloskának nevezni az az igazság bemutatása. Szerintem ez nagyon hasznos a politikában és nagyon hasznos és fontos bemutatni az ellenfélről, hogy milyen ember

– mondta a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás arra is felszólított mindenkit, hogy mindenképpen használja a józan eszét.

– Én különösebben nem kedvelem a politikai ellenfelet. Ezzel nem lehet vádolni. De soha, egy pillanatig nem jutott eszembe, hogy őt fel kéne akasztani, fizikailag meg kellene semmisíteni. Soha egy pillanatig nem jutott eszembe, mint ahogyan az sem, hogy újságírókat, önt vagy másokat lökdössenek, és az sem jutott soha eszembe, meg a politikustársaimnak sem itt, a Fidesz–KDNP oldalon, hogy lőfegyverrel menjek emberek közé. Tehát a józan eszünket használjuk, és úgy látom, hogy a túloldalon ez nem így van, ott jelenik meg ez az agresszió, amiről beszélünk

Az én közösségem az erőszakot, az arra való felbujtást és a bagatellizálását elítéli

– emelte ki a videóban a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)