Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

A kamu közvélemény-kutatások helyett Magyar Péter most kapott egy igazit + videó

A Tisza Párt ismét megfutamodott egy valódi választástól.

2025. 09. 22. 18:06
– Kedves Péter, itt van egy friss közvélemény-kutatás Józsefvárosból: Fidesz 52 százalék, Tisza 0 százalék – üzente Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Fotó: Hatlaczki Balázs

A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy ráadásul ez nem egy kamu közvélemény-kutatás, hanem valódi eredmény.

A Tisza újfent megfutamodott és elindulni sem mert a józsefvárosi időközi választáson, a Fidesz ellenben dolgozott és győzött: 52 százalékot kaptunk Budapesten

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: nem árad itt semmi, csak a Tisza átver mindenkit.

–Hazudnak a terveikről, hazudnak mindenről. A magyarok ugyanakkor átlátnak a Tiszán és nem kérnek az adóemelésből, nem kérnek Magyar Péterből – hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd jelezte: ezt bizonyították be most vasárnap is, ezért fognak győzni áprilisban is.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

