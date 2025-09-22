A kamu közvélemény-kutatások helyett Magyar Péter most kapott egy igazit + videó

– Kedves Péter, itt van egy friss közvélemény-kutatás Józsefvárosból: Fidesz 52 százalék, Tisza 0 százalék – üzente Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy ráadásul ez nem egy kamu közvélemény-kutatás, hanem valódi eredmény.

A Tisza újfent megfutamodott és elindulni sem mert a józsefvárosi időközi választáson, a Fidesz ellenben dolgozott és győzött: 52 százalékot kaptunk Budapesten

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: nem árad itt semmi, csak a Tisza átver mindenkit.

–Hazudnak a terveikről, hazudnak mindenről. A magyarok ugyanakkor átlátnak a Tiszán és nem kérnek az adóemelésből, nem kérnek Magyar Péterből – hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd jelezte: ezt bizonyították be most vasárnap is, ezért fognak győzni áprilisban is.