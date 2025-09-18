Videón, ahogyan keményen helyre teszik a Magyar Péteréket védő telexes újságírót

Rövid, de velős válasszal tette helyre Menczer Tamás a Telex újságíróját. A balliberális hírportál munkatársa arról kérdezte a kormánypártok kommunikációs igazgatóját, mi értelme a Tisza-adóról nemzeti konzultációt indítani, hiszen erről lényegében a választáson is dönteni fognak a választók, valmint az elmúlt időszakban megvalósult konzultációk 13-14 milliárd forintjába kerültek az adófizetőknek.

Menczer Tamás közösségi oldalára is feltöltötte az interjút, amelyben rámutatott: ennél sokkal többet vennének ki a magyar emberek zsebéből. Mint mondta, a választás kétségkívül a legfontosabb demokratikus véleménynyilvánítás. – De az is nagyon helyes, ahogyan tettük eddig is, hogy két választás között a legfontosabb kérdésekben a magyar embereket megkérdezzük. Szerintem ez helyes, más országoknak, adott esetben a brüsszeli döntéshozóknak is figyelmébe ajánlanám – szögezte le.

Az újságíró ez követően megkérdezte azt is, ha a kormányban fel sem merül, hogy az adórendszeren változtassanak, akkor miért kell arről konzultálni?

– Mert a politikai ellenfél az szeretné, márhogy megváltoztatni az adórendszert. Erről hazudott, lebukott, és egy csomó pénzt el akar venni az emberektől – mutatott rá válaszában Menczer Tamás.