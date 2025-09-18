Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Videón, ahogyan keményen helyre teszik a Magyar Péteréket védő telexes újságírót

A balliberális hírportál munkatársa minden kérdésére megkapta a választ.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 16:30
Rövid, de velős válasszal tette helyre Menczer Tamás a Telex újságíróját. A balliberális hírportál munkatársa arról kérdezte a kormánypártok kommunikációs igazgatóját, mi értelme a Tisza-adóról nemzeti konzultációt indítani, hiszen erről lényegében a választáson is dönteni fognak a választók, valmint az elmúlt időszakban megvalósult konzultációk 13-14 milliárd forintjába kerültek az adófizetőknek.

Menczer Tamás közösségi oldalára is feltöltötte az interjút, amelyben rámutatott: ennél sokkal többet vennének ki a magyar emberek zsebéből. Mint mondta, a választás kétségkívül a legfontosabb demokratikus véleménynyilvánítás. – De az is nagyon helyes, ahogyan tettük eddig is, hogy két választás között a legfontosabb kérdésekben a magyar embereket megkérdezzük. Szerintem ez helyes, más országoknak, adott esetben a brüsszeli döntéshozóknak is figyelmébe ajánlanám – szögezte le. 

Az újságíró ez követően megkérdezte azt is, ha a kormányban fel sem merül, hogy az adórendszeren változtassanak, akkor miért kell arről konzultálni?
– Mert a politikai ellenfél az szeretné, márhogy megváltoztatni az adórendszert. Erről hazudott, lebukott, és egy csomó pénzt el akar venni az emberektől – mutatott rá válaszában Menczer Tamás.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
