A szuverenitás nem kelengye

A szuverenitási viták nem most kezdődtek az európai integrációról. A német köztévé a napokban mutatta be Egy szeptemberi napon címmel azt a történeti hűségre törekvő új filmet, amely Konrad Adenauer német kancellár Charles de Gaulle vidéki birtokán, 1958. szeptem­ber 14-én tett magánlátogatását dolgozza fel. A tábornok ekkor még nem volt francia elnök, csak széles jogkörökkel felruházott kormányfő; a polgárok Adenauer látogatása után két héttel népszavazáson döntöttek a mostani Ötödik Köztársaság megalapításáról. De Gaulle házában, Lotaringiában – a francia–német háborúk egyik örök helyszínén – több körben, még csak puhatolózva vitatták meg Európa lehetséges jövőjét a második világháború utáni első (nyugat-)német kancellárral. Ez nemcsak az európai integrációt, hanem a NATO-t, az Egyesült Államokkal való kapcsolatot, a védelmi szuverenitást is érintette.

De Gaulle az egyes pontokban jól érzékelhetően szuverenitáspárti álláspontot képviselt, ma őt tartjuk a nemzetek Európája egyik zászlóvivőjének. Adenauer a fokozottabb integráció híve volt a NATO-ban, illetve a kontinensen is.

Ekkor már létezett – igaz, csak hat tagállammal – az Európai Gazdasági Közösség, a „Közös Piac”, az integráció második foka, a mostani unió egyik elődszervezete.

Most, 2025-ben, amikor a De Gaulle–Ade­nauer-megbeszélés idején születettek már nyugdíjas éveikben járnak,

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy fórumon arról beszélt: „Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitása bizonyos részeit az Európai Unióban, és ezt örömmel tesszük”.

Szavai szerint „olyan ez, mint egy házasság, egy jó házasság […] Amikor belép két ember egy házasságba, akkor bizonyos részeit a saját szuverenitásának feladja, és ezt a legtöbb esetben nem, hogy is mondjam, zokogva és a haját tépve teszi meg, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében, elképesztő örömmel és mindent megígérve a másiknak”. Példát is hoz rá, hogy milyen jól jártunk az unióval: „most már Romániába, Erdélybe úgy tudunk átmenni, mintha kigurulnánk ide, a Blaha Lujza térre”.