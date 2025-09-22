A patriótákat lelövik, ugye?

Szokás azt mondani úgymond pártsemleges, kissé main­stream módra, hogy a világot, a politikát elborító erőszakhullám talán inkább a jobboldalt, a konzervatívokat sújtja, mint a baloldalt. A helyzet azonban sokkal egyértelműbb és rosszabb ennél az egyenlősítő megközelítésnél: gyakorlatilag kizárólag patrióta politikusokat érnek súlyos incidensek, ellenük követnek el merényleteket.

Mondhatná erre valaki azt, hogy eddig sem kímélték a globalizmusnak nem behódoló politikusokat.

Ma már azonban a baloldaliak jelentős részben nyíltan kinyilvánítják tetszésüket, ha konzervatív politikusokat, közéleti szereplőket vagy akár csak egyszerű állampolgárokat ér atrocitás, terrorcselekmény, netán meg is gyilkolják őket.

Sajnálatosan azt sem lehet mondani, hogy csupán a szélsőséges szimpatizánsok vetemednek ilyesmire, míg a baloldali politikusok tartózkodnak az ilyen terrorkedvelő, agresszióbarát megnyilvánulásoktól.

Nagy felháborodást váltott ki, hogy a

Kutyapárt egyik önkormányzati képviselője hatalmas ovációval üdvözölte Charlie Kirk könyörtelen meggyilkolását. Mozgalom indult a lemondatására, ám kisebb fogadást kötnénk rá, hogy a szalonképtelen figura a helyén fog maradni, mert esze ágában sem lesz senkinek a baloldalon lemondatni.

Általában véve senkit sem gorombítanak le vagy akár csak feddnek meg, aki megfenyegeti a jobboldaliakat vagy a kivégzésüket tartaná kívánatosnak. Sőt legtöbbször áldozatként pozicio­nálják az elkövetőket, és még azokat a konzervatív politikusokat, médiaszemélyiségeket, sajtóorgánumokat cikizik vagy támadják, akik/amelyek szóvá merik tenni a kritikán aluli, minősíthetetlen gyűlöletkeltéseket, ordas indulatú fenyegetőzéseket.

Emlékezzünk, mi történt, amikor

a Majka néven ismertté vált Majoros Péter nagy nyilvánosság előtt eljátszotta a miniszterelnök lelövését. A baloldalon ujjongtak, visítoztak, tomboltak az örömtől, és a polgári oldalt hibáztatták, amiért a rapper által megszemélyesített diktátorban Orbán Viktort vélték felfedezni.

Holott a kutya sem törődött volna a kérdéses tehetségű előadó produkciójával, ha a szélbalos farkcsóváló média nem ezt harsogta volna hahotázva minden csatornán és hullámhosszon.