A patriótákat lelövik, ugye?

Megyeri Dávid
2025. 09. 22. 7:20
Fotó: MW archív

Szokás azt mondani úgymond pártsemleges, kissé main­stream módra, hogy a világot, a politikát elborító erőszakhullám talán inkább a jobboldalt, a konzervatívokat sújtja, mint a baloldalt. A helyzet azonban sokkal egyértelműbb és rosszabb ennél az egyenlősítő megközelítésnél: gyakorlatilag kizárólag patrióta politikusokat érnek súlyos incidensek, ellenük követnek el merényleteket.

Mondhatná erre valaki azt, hogy eddig sem kímélték a globalizmusnak nem behódoló politikusokat. 

Ma már azonban a baloldaliak jelentős részben nyíltan kinyilvánítják tetszésüket, ha konzervatív politikusokat, közéleti szereplőket vagy akár csak egyszerű állampolgárokat ér atrocitás, terrorcselekmény, netán meg is gyilkolják őket.

 Sajnálatosan azt sem lehet mondani, hogy csupán a szélsőséges szimpatizánsok vetemednek ilyesmire, míg a baloldali politikusok tartózkodnak az ilyen terrorkedvelő, agresszióbarát megnyilvánulásoktól.

Nagy felháborodást váltott ki, hogy a 

Kutyapárt egyik önkormányzati képviselője hatalmas ovációval üdvözölte Charlie Kirk könyörtelen meggyilkolását. Mozgalom indult a lemondatására, ám kisebb fogadást kötnénk rá, hogy a szalonképtelen figura a helyén fog maradni, mert esze ágában sem lesz senkinek a baloldalon lemondatni.

 Általában véve senkit sem gorombítanak le vagy akár csak feddnek meg, aki megfenyegeti a jobboldaliakat vagy a kivégzésüket tartaná kívánatosnak. Sőt legtöbbször áldozatként pozicio­nálják az elkövetőket, és még azokat a konzervatív politikusokat, médiaszemélyiségeket, sajtóorgánumokat cikizik vagy támadják, akik/amelyek szóvá merik tenni a kritikán aluli, minősíthetetlen gyűlöletkeltéseket, ordas indulatú fenyegetőzéseket.

Emlékezzünk, mi történt, amikor 

a Majka néven ismertté vált Majoros Péter nagy nyilvánosság előtt eljátszotta a miniszterelnök lelövését. A baloldalon ujjongtak, visítoztak, tomboltak az örömtől, és a polgári oldalt hibáztatták, amiért a rapper által megszemélyesített diktátorban Orbán Viktort vélték felfedezni.

 Holott a kutya sem törődött volna a kérdéses tehetségű előadó produkciójával, ha a szélbalos farkcsóváló média nem ezt harsogta volna hahotázva minden csatornán és hullámhosszon.

Horváth Krisztián, alias Krúbi még egy szinttel továbblépett. Legtöbben azt sem tudták, kicsoda ez az énekesként számontartott illető, egészen mostani, minden képzeletet alulmúló fellépéséig. Az mindenesetre világossá vált, hogy nem a tehetsége, hanem agresszív politikai elkötelezettsége miatt lett a baloldalon közkedvelt. A tehetségtelenséget nem lehet büntetni, ám azt igen, ha valaki arról regél a közönség előtt, hogy fel fogja akasztani a kormányfőt.

 Horváth ugyanis – az eufemizáló beállításokkal ellentétben – nem csupán beszélt a miniszterelnök felakasztásáról, hanem megígérte, hogy másokkal együtt meg is fogja tenni. Performanszán azt gagyogta, nagy tetszést kiváltva: „Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”

 Nem lehet csodálkozni, hogy emberölés előkészülete miatt feljelentették az aktivistát.

Természetesen Krúbitól sem határolódott el senki a brüsszelita mezőnyben, inkább kedvtelve heherésztek rajta. Belegondoltak, mi történt volna ezzel a pojácával, ha ezeket a sorokat Gyurcsány Ferencnek adresszálja a 2006-os nemzetverető regnálásának zenitjén? Érzékenyebb idegrendszerűek miatt nem is részleteznénk, milyen korhatárkarikás rendőrségi fellépés következett volna. De akkor állítólag nem volt diktatúra, csak most, amikor ilyen terrorcselekményeket a balosok szemében üdvözlendő módon – egyelőre – büntetlenül lehet ígérni. Ily módon persze, retorzió híján úgy érezték a balliberó fellegvárakban, hogy lehet még erősebb üzeneteket küldeni a túl virulens patriótáknak.

Ennek a gyűlöletnek érett meg a mérgező gyümölcse, amikor a köztévé munkatársait a Tisza párti kötcsei trollpikniken akasztással fenyegették. Az már csak magától értetődő volt, hogy a „Könyörgöm, akasszuk fel!” mondat elhangzását nem győzték bagatellizálni az ellenzékkritikátlan sajtóban, mondván, ez a Valahol Európában című filmből vett idézet.

 Csakhogy ezek az okostojások azt már nem tudják, hogy a filmbeli idős ember gyerekek általi felakasztását egy fiatal felnőtt – akit a legendás színész, Gábor Miklós alakított – akadályozza meg, egyszersmind elejét véve, hogy a gyerekek már életük kezdetén gyilkosokká váljanak. Persze ezt feltehetően azok a tiszás szimpatizánsok sem tudták, akik a Batidán rendezett felnőtt aszfaltrajzversenynek nevezett gyűlöletpartin lelkes mocskosfideszezés közepette a „Könyörgöm, akasszuk fel!” felhívást az úttestre írták. Nagy volt a nóta, móka, kacagás többek közt Márki-Zay Péter bukott balos miniszterelnök-jelölt, a Tisza-szekta vezetőjét olthatatlan hűségéről biztosító hódmezővásárhelyi polgármester részéről akkor is, amikor az „L. J. = C. K.” feliratról értesült. A rövidítés nyílt utalás volt az amerikai republikánus ikon lelövése után két nappal arra, milyen sorsot tartanának kívánatosnak Lázár János miniszternek.

Az ilyesmit tervezők szemében

főnyeremény a tiszás szektavezér jobbkeze, Ruszin-Szendi, aki avval henceg, hogy mindent szeret, amivel ölni lehet, képes is rá, és még fegyvert is hord a fellépéseire. Nyílt fenyegetésekkel azt sulykolják: már nem csupán bocsánatos bűn elkövetni erőszakot egy jobboldali ellen, hanem szinte kötelesség, dicsérnivaló tett. 

A Tisza párti gyűlöletorgia eközben odáig fajult, hogy Szentesen Farkas Sándor visszavonult államtitkár meglincselésére szervezkedtek a Facebookon Magyar Péter követői.

Egy régi híres filmdráma címe volt A lovakat lelövik, ugye? A mai egyre durvább történések címe az lehetne: A patriótákat lelövik, ugye? De vajon belegondoltak-e abba a terrorpártiak, hogy megfélemlítéssel még soha senkinek nem sikerült szabad választást nyernie Magyarországon?

Szőcs László
A szuverenitás nem kelengye

Sitkei Levente
Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Bayer Zsolt
Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Deák Dániel
Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

