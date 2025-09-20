Brüsszel posztkommunista helytartói

Amióta a Tisza Párt bekebelezte a balliberális ellenzék szinte valamennyi szavazóját, egy kvázi kétpártrendszert hozva létre, érdemes újragondolni annak a törésvonalnak a mibenlétét, amely mentén kettészakadt a magyar társadalom. Bogár László megfogalmazása szerint

a Fidesz–KDNP pártszövetség tulajdonképpen egy nemzeti nagykoalíciót teremtett, amely egy politikai közösségbe terelte mindazokat, akiknek gondolkodásában a haza, a nemzet sorsa áll minden előtt. Ezzel szemben igyekszik nagykoalíciót létrehozni a zsebmessiás, és azt próbálja elhitetni, hogy a Tisza az igazi nemzeti nagykoalíció.

Ám mivel haza csak egy van, és a nemzet egysége mindannyiunk számára kívánatos cél, nem lehet egyszerre két nemzeti nagykoalíció. Felmerül tehát a kérdés, kicsodák a tiszás szervezkedők, honnan jöttek, ki küldte őket. Nézzünk bele néhányuk pedigréjébe, a teljesség igénye nélkül.

Az egyik jelenleg a Tisza mezőgazdasági szakpolitikusa. A párt tanácsadói az agrárium sikerembereként próbálják eladni. No de honnan e sikeresség? Édesapja a hetvenes évek végétől téeszelnök, 1985-től képviselő a szocializmus álparlamentjében.

Családja mindent az állampárt iránti lojalitásának köszönhet, a kommunista rendszer haszonélvezői voltak. A rendszerváltás során gond nélkül átmentették gazdasági hatalmukat. A papa igazgatósági tag lett a téeszből kreált új szövetkezetnek, majd zrt.-nek. Hatalmát fokozatosan átjátszotta a fiának, aki most igazgatósági elnök az örökölt birodalomban.

Úgy hívják: Bóna Szabolcs.

Említhetjük

a párt újdonsült alelnökét is, akinek családja szintén a Kádár-rendszer kegyeltje volt. A balatonfüredi hajógyár vezetőségében és a szállodaiparban viselhettek tisztségeket. Mint azt az Ellenpont.hu munkatársai feltárták, a privatizáció során a papa ügyesen lavírozott, előbb az igazgatósága alatt csődbe jutott hajógyár vagyonának kiárusítását bonyolította le, később pedig megszerezte családjának a Talaj-erőgazdálkodási Kft.-t. A leányzó most sikeres üzletasszony, szállodatulajdonos.

Azon még vita folyik, jó épületet fotóztak-e le a kollégák, vagy a mellette lévő, több száz milliós ingatlan ­van-e inkább a nevén, és benne lakik-e vagy sem, de abból a szempontból mindez lényegtelen, hogy belássuk, nem megy rosszul a soruk a posztkommunistáknak harmincöt évvel a rendszerváltás után sem. Forsthoffer Ágnesről beszélünk.

De ne felejtkezzünk el magáról a pártelnökről sem. A nagyapja, dr. Erőss Pál a Legfelsőbb Bíróság bírája volt a létező szocializmus idején, majd a Magyar Televízió Jogi esetek című műsorának szakértőjeként tevékenykedett. Bíróként sem kerülhetett volna ilyen magasra, ha nem élvezte volna a Magyar Szocia­lista Munkáspárt politikai bizottságának bizalmát. De hogy a televízióba be sem tehette volna a lábát, az biztos.

(Rá­adásul egy olyan műsorba, amit a kutatások szerint két volt ávós szerkesztett.) Ilyen környezetből nősült be a Fideszbe, és ennek a történetnek a borzalmas végkifejletét már jól ismerjük.