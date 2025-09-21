idezojelek
Vélemény

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

LANGY ESŐK JÖNNEK – Aki a gyilkos mellé áll, maga is felelős, nem büntetőjogilag, de erkölcsileg mindenképpen.

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
gyilkosságAmerikacharlie kirkfertőliberálisvéleményvezérgyűlölet 2025. 09. 21. 5:40
Fotó: JOSEPH PREZIOSO

Charlie Kirk meggyilkolásának szörnyű története minden bizonnyal fordulópont lesz a jelenkori amerikai történelemben. A társadalom megosztottsága ugyanis eljutott egy olyan helyzetig, amikor már nem lehet rálegyinteni az eseményekre, egyik részről sem. 

Egy embert megöltek, nyílt színen, mindenki szeme láttára, a halál pedig nem azt eredményezte, hogy magába szállt a harsogó, vért követelő liberálisok tömege. Épp ellenkezőleg. Kirk haláltusáját kigúnyolták az online fertőben örömmel tapicskolók, saját magukat állították be áldozatként, egyesek jogos reakciónak nevezték a gyilkosságot. 

Persze mindezt online, egy kamerába nézve, roppant okosnak szánt mondatok szajkózásával. Majd kilőve az internet szemétdombjára a mondatok saját életre keltek, osztották-vitték azok, akik hozzájutottak, s végül lecsapott a valóság.

Sokan jelezték, hogy valóban vállalhatatlan, a halált kifigurázó, a gyilkosságot mentegető nyilatkozataikat követően munkahelyük vagy iskolájuk megvált tőlük. Köztük volt ismeretlen egyetemista, egyetemi tanár, szoftverfejlesztő, általános okoskodó, vagy Jimmy Kimmel tévés műsorvezető. Mindannyian úgy vélték, nekik joguk van kinyilvánítani a véleményüket. 

Mindannyian úgy reagáltak, hogy a szólás szabadságához való alkotmányos jogukat sértették meg azáltal, hogy kirúgták őket. A nevenincs egyetemista harsány sírása a mobil kamerája előtt keveseket érint, Jimmy Kimmel leszedése a képernyőről viszont médiatörténeti esemény. Politika. 

Ugyanis a gyilkosságot azonnal a republikánusok nyakába varró, az ellenfelet politikai haszonszerzéssel vádoló sztárműsorvezető mellett azonnal kiállt néhány kollégája, egy-két hollywoodi sztár, s megjelentek az összefoglaló videók azokról, akiket elméletileg sajnálni kell.

Itt pedig már nem Charlie Kirkről van szó. Az ő halálát elfelejtették azok, akik számára a véleményvezér csak egy bábu volt a sakktáblán, akit most kiütöttek. Elkezdődött a felelősség áthárítása másokra, a kormányzatra, a „nyomás alatt álló” egyetemekre és munkahelyekre. Mintha nem volna abszolút erkölcs. Mintha meg kellene magyarázni, hogy egy embert, aki politikai véleményéért kiáll, nem szabad megölni.

 Ne ölj! a parancsolatot nem kellene megmagyarázni. Mégis eljutott az amerikai digitális világ odáig, hogy az eszelős gyűlölet legalábbis egy ember halálát okozta. Ma se szeri, se száma azoknak, akik már Kirk feleségét gúnyolják, Trump felelősségét firtatják, a gyilkost pedig dicsőítik.

A szólásszabadság nemcsak joggal jár, de kötelességekkel is. Mielőtt beszélünk, át kell gondolnunk, mit mondunk. Mert a következményeket igenis viselni kell, számítani kell arra, hogy a szavaknak súlya van.

 No nem azért, mert annyira korszakalkotó vélemények volnának ezek. Az esetek többségében teljesen egy kaptafára menő, önmagukat ismétlő, sokszor trágár és alantas kijelentések. De épp ezért alkalmasak arra, hogy felfigyeljenek rá mások, ismeretlenek. Az említett vélemények mögött pedig ott az ember, aki mondja, s azt gondolja, védi őt az alkotmány hálója, valamint az internetes nyilvánosság. A torz valóságértelmezés azt eredményezi, hogy az aktuális megmondóember saját véleményét zseniális kinyilatkoztatásnak tekinti, amely érinthetetlennek teszi őt, s mivel látja magát beszélni és mozogni a videóban, elhiszi, hogy ő „valaki”. Olyan, akire figyelnek. Akinek a szava valóban érdemes arra, hogy megfontolják. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A valóságban viszont ezek a minden erkölcsöt nélkülöző szörnyetegek korábban megbújtak a padló repedéseiben és csak a legközelebbi ismerőseik tudták róluk, milyen borzasztó figurák. Ma pedig véleményvezérekként tudnak tetszelegni, ezrével, tízezrével, s még a profik is követik őket. Az egykor szenzációs színész, Robert de Niro ma már megelégszik azzal, hogy kijelentse: „Fuck Trump!”. Neki elég már ennyi. A követőinek is. Nem kell érvelni, nem kell elegánsnak lenni. Csak egy trágár szó az egykori színészkirálytól, és máris hörgő tömeg skandálja ugyanezt.

 Charlie Kirk nem nyugodhat békében, nem érdekel senkit a liberális közösségből, hogy már meghalt, és ők ölték meg. A sok ember között elvész a felelősség, ha nem ő húzta meg a ravaszt, akkor tisztának tartja magát, mint a hó. Pedig aki a gyilkos mellé áll, maga is felelős, nem büntetőjogilag, de erkölcsileg mindenképpen.

Nem tudjuk, merre vezet Amerika útja. De mindenképpen szembesülni kell azzal, hogy elveszítették a legszörnyűbb bűn után érzett bűntudatot. Ezt pedig újra meg kell tanulni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfehér

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy Félix avatarja

Amerikából érkezett a tasli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu