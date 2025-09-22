Nógrádi György: A válságok folytatódnak

Németország legnagyobb lakosságú tartományában, Észak-Rajna–Vesztfáliában önkormányzati választásokat tartottak. A CDU ugyan győzni tudott, de a korábbi választásokhoz képest egy százalékpontot veszített: 33,3 százalékkal a konzervatív párt lett a relatív győztes. Ez volt az első tartományi választás az új CDU/CSU–SPD koalíciós kormány májusi beiktatása óta. Merz kancellár berlini helyzete megerősödött. Második lett a Szociáldemokrata Párt, az SPD 22,1 százalékkal, ami két százalékpontos visszaesést jelentett. Mindkét párt sikerként értékelte a választási eredményeket.

Az Alternatíva Németországért (AfD) lett a harmadik erő, 14,5 százalékot kapott. Ez az előző választásokon, 2010-ben még 5,1 százalék volt. Gyakorlatilag a háromszorosára növelte szavazatainak a számát, és bebizonyította, hogy nem csak a keleti tartományokban, a volt NDK-ban képes sikeresen szerepelni.

Jelenleg úgynevezett tűzfal van a jobboldali párttal szemben a német politikában. Abban van egyetértés, hogy senki se fogjon össze az AfD-vel, és próbálják meg elszigetelni. Meglátjuk, hogy ez meddig lesz sikeres.

A Zöldek 13,5 százalékkal az igazi vesztesek, 6,5 százalékot veszítettek. A párt új vezetése eddig nem tudott olyan új programot adni, amely a lakosság széles rétegei számára érthető és elfogadható lenne. A baloldali pártnak nincsenek karizmatikus vezetői, és ez érződik a szerepléseken és az eredményeken. A kommunista utódpárt, a Die Linke 5,6 százalékkal bekerült a tartományi parlamentbe, míg a lejtmenetben lévő liberális párt (FDP) 3,7 százalékkal kiesett.

Az országos választásokon hasonló volt a helyzet. A Linke be tudott kerülni, az FDP kiesett. Jövőre a keleti tartományokban is lesznek választások. A felmérések szerint ott az AfD toronymagasan vezet. A szeptemberi német felmérések alapján ha ma lennének országos szavazások, mind a CDU/CSU, mind az AfD 26 százalékot kapna. A konzervatív pártok előnye elfogyott. Ennek hatásait az eljövendő hetek, hónapok fogják megmutatni.

Az ukrajnai háború mindenre rányomja a bélyegét. Kijev újabb fegyvereket és még több pénzt kér. Az USA csak úgy hajlandó ezek leszállítására, ha a nyugat-európaiak kifizetik. Az ukrán vezetés azzal számol, hogy a háború még évekig eltarthat, furcsa jövő bontakozik ki.

A NATO és az EU egy része fenntartás nélkül támogatja Kijevet. Növelik a pénzügyi és a katonai támogatást egyaránt. Ukrajna bejelentette, hogy jövőre a költségvetési hiánya 16 milliárd dollár lesz. Nem csupán ezt a támogatást várja el a Nyugattól, hanem azzal számol, hogy egy esetlegesen létrejövő fegyverszünet vagy béke nyomán részint nyugati katonai erők állomásozzanak az eljövendő orosz–ukrán határon, másrészt évekig fenn kell tartani a nagy létszámú ukrán fegyveres erőket, nyugati támogatással.