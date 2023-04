Populizmus és európai reneszánsz

Úgy látom, társaimnak már éppen elegük lesz ünneplő monológomból, ezért ellenállok a kísértésnek, hogy emlékeztessem őket arra is: a közeli Flandriában – kőhajításnyira onnan, ahol ülünk – a szeparatista Flamand Érdek párt áll az élen. Elhallgatom azt is, hogy az Osztrák Szabadságpárt is egyértelműen vezet a felmérésekben. Egy szót sem szólok arról, miért lettek a Svéd Demokraták a második legnépszerűbb párt a skandináv ország tavalyi parlamenti választásain. Arra sem merem emlékeztetni őket, hogy Giorgia Meloni Olasz Testvérek elnevezésű populistái az összes párt közül a legtöbb voksot kapták tavaly ősszel. Nincs értelme, hogy sóval dörzsöljem be nyílt egzisztenciális sebüket.

Azt azonban el akarom mondani nekik, hogy az EPP-t működtető barátaik annyira aggódnak már az elitellenes népi mozgalmak új seregének felemelkedése miatt, hogy azt kockáztatják: elveszítik a kapcsolatukat a politikai valósággal. Ennél is aggasztóbb az a tendencia, hogy néppárti politikusok átveszik a fősodorbeli média előítéletét, és a politikai viszonyokra mért csapásnak tekintik az olyan populistákat, mint a Finnek Pártja. Gyakran úgy tűnik, hogy igazából karantén alá akarják helyezni ezeket a feltörekvő pártokat, megpróbálva akadályozni, hogy koalíciós kormányokban vállaljanak szerepet. Az EPP – szocialista és zöld uniós rokonaihoz hasonlóan – populistáktól mentes világot akar teremteni.

A koronavírus-járvány alatt és közvetlenül utána a fősodorbeli politikai pártok és a barátaik a médiában azt remélték: a veszélyhelyzet mértéke elrettenti a szavazókat attól, hogy populista pártokra voksoljanak. Úgy vélték, a közvélemény annyira megrémült a pandémiától, hogy elutasítja a radikális mozgalmakat, és a józan, technokratikus, fősodorbeli massza felé fordul. A populizmus ellenségei a járvány idején gyakran kifejezésre juttatták reményüket, miszerint a Covid leszámol az ellenségeikkel.

A nyugati fősodorbeli média diadalittas hangvételben reagált a technokrata döntéshozatal feltételezett fölényére és a populizmus összeomlására. „A populizmus a pandémia áldozatává vált” – fogalmazott a londoni The Times.

„Nagy újraindítás: a populista politika támogatottsága az egész világon összeomlott a Covid-pandémia alatt” – számolt be a SciTechDaily amerikai online magazin. A CNBC amerikai tévécsatorna megnyugodva jelentette, hogy a populista politika globálisan elveszítette támogatottságát.

Szerencsére azonban a populizmus kimúlásáról írt számos nekrológról kiderült, hogy nem többek az eurokraták kollektív vágyvezérelt gondolkodásának egy formájánál. Mielőtt a brüsszeli bárban ülve lendületbe jönnék, és elmagyaráznám, miért maradnak mégis velünk a régi politikai berendezkedéssel Európa-szerte birokra kelő mozgalmak, egyik társam felém fordul, és ujjával az arcomra mutatva felkiált: „Maga tényleg populista, nem igaz?!” Úgy látom, azt képzeli, erre majd védekezően reagálok, és kerülöm, hogy összefüggésbe hozzam magam a p betűs szóval. Amikor azonban kérdésére válaszolva bólintok, megkapom a kérdést: hogyan nevezheti magát populistának egy magamfajta tanult közíró és egykori egyetemi tanár? Válaszom egyszerű és egyenes: „Azért vagyok populista, mert hiszek a demokráciában, valamint az emberek képességében, hogy jó döntéseket hoznak.”

Megpróbálok rámutatni, hogy társaim a populistaként leírt mozgalmakkal szembeni ellenségeskedését a dolgozó emberek életétől való lelki távolságuk motiválja, egyes esetekben pedig az antipopulizmus a démosztól, a néptől való félelem tünete.