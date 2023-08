A szélsőbaloldali demokraták diplomáciai fegyvere

A Biden-adminisztráció szigorította a vízummentes beutazás feltételeit a magyar állampolgároknak, állítólag hazánk hiányos együttműködése miatt. Ha kicsit is alaposabban megvizsgáljuk az ügyet, egyértelmű, hogy ez a lépés többről szól, mint vízumügyi kérdésekről, hisz jól illeszkedik az eddigi barátságtalan lépések sorába, amelyek célja nyomást gyakorolni a magyar kormányra.

A döntés kiválóan mutatja, hogy a szélsőbaloldali demokrata kurzus mennyire lezüllesztette azt az amerikai diplomáciát, amelyet egykor olyan nagy nevek fémjeleztek, mint a most százéves Henry Kissinger.

Nem muszáj azonban ennek így lennie, amerikai barátaink kiállnak mellettünk most is, olyan neves politikusok ítélték el a döntést, mint Kari Lake és J. D. Vance szenátor.

Először is kezdjük azzal, mi is adta a szankciók apropóját. Hazánk 2011-től kezdődően – a polgári kormányzat nemzetpolitikájának részeként – mintegy egymillió határon túli magyarnak adta meg egyszerűsített eljárásban a magyar állampolgárságot, akiket még a trianoni és párizsi béke szakított el idegen államokba. Az intézkedést a dollárbaloldal részéről állandó gyűlölködés kísérte, hiszen ők már a kérdésben tartott 2006-os népszavazáson sikeresen maguk ellen fordították a közösség egészét. A nemzeti kormányzat azonban elkötelezett volt a határon túliak megmaradásának támogatásában, és ennek a kérdésnek meglehetősen nagy hangsúlyt adott a külpolitikájában is. 2014 után, amikor Ukrajnában felerősödtek a soviniszta hangok, ez számos konfliktushoz vezetett Kijevvel, amely a legalapvetőbb kisebbségi jogot, a szabad nyelvhasználatot sem akarja tiszteletben tartani – hasonlóan Szlovákiához és Romániához.