Rémszarvasok

Na, szóval tényleg nem azért, mert megártott a hőség, vagy hűvösebb, vénnek való vidékre vágyom, vagy mert tagadhatatlanul befigyelt egy kis szabadság is, mialatt megpróbáltam némiképp kivonni magam az információözön adta lehetőségek végtelen tárházából, nos, nem ezért kezdek most mindjárt a rénszarvasokkal foglalkozni néhány gyorsan múló pillanat erejéig. Inkább azért, mert a felmerült probléma hordereje vetekszik a rovarevés lehetséges aspektusainak elemzésével, valamint azzal a kardinális kérdéssel, hogy milyen ábra legyen az európai budik ajtaján. És mielőtt belefognék, azt is ismételten le kell szögeznem, hogy a hír igaz voltáért még annyi felelősséget sem vállalok, mint David Lynch Albert viselkedéséért a Twin Peaksben.

Ugyanis a felröppentő ugyanazzal az erővel és lendülettel lehetett egy hivatásos fakenews-gyártó, Putyin pincsije, Zelenszkij macskája, Prigozsin szelleme, a mesterséges intelligencia, a Feröer szigeteki titkosszolgálat, a zuzmófelhasználó gyógyszeripar lobbistája, Robert de Niro, John Savage és Michael Cimino ügynöke, az Északi Áramlat Felrobbantóinak Anarchoszindikalista Bázisközössége, az FBI, a CIA, a KGB, Lyndon B. Johnson reinkarnációja, a Fehér Ház bolgár vécésnénije vagy éppen az AFP hírügynökség.

Maradjunk egyelőre az utóbbinál. Ők ugyanis azt írták a minap, hogy

a norvég hatóságok közölték, korszerűsítik a kerítést Norvégia és Oroszország határának közelében, hogy ezzel megakadályozzák a rénszarvasok átkelését a határon. Az inkriminált szakaszon ugyan már létezik egy kerítés, amely arra hivatott, hogy megakadályozza a jószágok összevissza kóricálását, jogsértő magatartását, illegális határátlépését

– és valószínűleg azért is, nehogy a végén még rosszul legyenek a diktatúra poshadt és egyben áporodott levegőjének belélegzése ­miatt. Ámde az utóbbi időben annyira legatyásodott a határzár, hogy a rénszarvasok előbb körülröhögték, és csak aztán ballagtak át békésen diskurálva a túloldalra. De még mielőtt elmerülnénk a népmesei elemekben, váltsunk át a hivatal nyelvezetére, nem árt az néha, ha netalántán elkanászodnánk és elfelejtenénk, hol lakik a Jóisten.

Szigorúan tilos a határátlépés Oroszországba, a rénszarvasok számára is.

Ez áll állítólag a Norvég Mezőgazdasági Igazgatóság közleményében. A kétségtelenül előremutató direktívára az szolgáltatott okot, hogy ez év eleje óta több tucat rénszarvas lépte át a norvég–orosz határt, hogy a Murmanszk környéki Pasvik természetvédelmi területen legeljen egy jóízűt, mintegy igazolva azt a közhellyé nemesedett, ezért aztán mélységesen igaz tételt, mely szerint a szomszéd kertje mindig zöldebb. De természetesen, a rénszarvasokkal ellentétben, az oroszok sem mennek a szomszédba, ha – világ- és atomháború lágyan lengedező előszellője ide vagy oda – egy igazán fontos, már-már atrocitásszerű jelenséggel találják szembe magukat a tundrán.

A rémes rének garázdálkodására ugyanis mintegy válaszképpen több millió dolláros kártérítést követeltek a norvég államtól, mondván: a magukból kivetkőzött és magukról megfeledkezett állatok felfalják Oroszország Anyácska mohakészletének jelentős részét, megrágcsálják a bokrokat és letapossák a talaj növényzetét, ami erózióhoz vezet, és végső soron dögletes pusztulást hoz a békés tájra.

Ezért a tisztelt igazgatóság új kerítés építését rendelte el egy hét kilométeres szakaszon, amelynek várható költsége mintegy 3,7 millió korona, azaz nagyjából 345 ezer dollár. Ez egyébként nem is akkora tétel, ennyiért a totálisan dzsentrifikálódott Káli-medencében például elő sem húzzák a betonkeverőt a garázsból a szakik.