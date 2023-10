Szlovákiai választás: nemzetfóbiások végnapjai

A tanulság a globalizmuserőltető baloldalnak: az emberek Szlovákiában átlátnak a szitán, tudatában vannak, hogy a látszólag független szervezetek, intézetek rendszerint elvárásokat, sőt megrendeléseket teljesítenek, és sokan nem árulják el nekik valódi politikai szimpátiáikat.

Minderre régebben is voltak jelek, hiszen immár visszatérő fejlemény, hogy az előrejelzések csődöt mondanak, ám ennyire a szarva közt a tőgyét eltaláló prognózisra, exit pollra eddig nemigen volt precedens. Innentől viszont soha nem lehetnek biztosak a magukat európaiként reklámozó internacionalista alakulatok, hogy egy közvélemény-kutató cég felmérései valóságosak-e, vagy csupán megint az egészségesen gyanakvó választópolgárok hamis adatközlésének estek áldozatául.

Üzenet ez a szlovákiai eredmény természetesen azoknak a politikusoknak is, akik vakon elhiszik az internacionalista, globalista erők felsőbbrendűségét, és hallgatva a balos közvélemény-kutatók, NGO-k sugallására, inkább a fősodornak beállított trendi vonalat követik akár pusztán opportunizmusból, konformizmusból. Holott a szlovákiai voksolás másik tanulsága: nem mind mainstream, ami annak látszik. Vagyis ne higgyen senki annak a globalisták által favorizált mondásnak, hogy a parlamenti választás olyan játék, amelyen különböző pártok indulnak, és a végén a baloldal őrzi vagy szerzi meg a hatalmat. Akár úgy, hogy nyer, akár úgy, hogy ha nem is győz, a hatalom úgyis nála marad.

Természetesen annak is igaza van, aki arra emlékeztet: de hát itt egy baloldali párt nyert Szlovákiában, nem is jobboldali konzervatív. Ebből is kitűnik, hogy

a jobboldal-baloldal felosztás kissé idejétmúlttá vált. Hisz kit érdekel, hogy Ficóék baloldaliként tartják magukat számon, amikor nemzeti szuverenista irányt követnek? A fontos az, hogy elvetik a nemzet és az állam alávetettségét, a globalizmus feltétlen kiszolgálását, s a népet nem erőszakosan, átverésekkel rávenni próbálják valamire, hanem meghallgatni, és a szándékai, döntései szerint igyekeznek politizálni. Másképpen: a hazát nem felszámolni, elárulni, hanem szolgálni akarják.

Micsoda különbség! A szlová­kiai választás kiválóan illusztrálja, hogy a nemzeti önállóság és a globalista önfeladás a két választási lehetőség, és nem holmi régimódi bal-jobboldali sematikus kategorizálás.

Egy másik prezentációval a párbeszédes Jávor Benedek rukkolt elő, megmutatva, hogy az igazi álliberális hazaáruló nemcsak elvtelen, hanem intellektuálisan alultáplált is. Karácsony Gergely főpolgármester brüsszeli képviselője az exit pollt végleges eredménynek gondolva, groteszk, röhejes ujjongásba csapott a Progresszív Szlovákia győzelmén, egyben persze legyalázva Ficóékat.

Bejegyzésében a szimpla bunkóságon kívül azonban azt is elárulta, hogy nem szereti a V4-összefogást, mivel azon örömködött, hogy majd „a V4-csoport sem tud működni így”. Vagyis eszerint nemcsak a magyarokat, hanem a cseheket, a szlovákokat és a lengyeleket sem szereti. Szélsőségesen nemzetfóbiás szemlélet. Abban viszont véletlenül igaza van, hogy „Szlovákia minden bizonnyal halad tovább az európai úton”. Csak nem úgy, ahogy ő és elvtársai képzelik: a valóban polgári európai és nem az Európa-felszámolási úton kíván haladni.