Borzalmas a mai német valóság

Németországban 2020 tavaszán azonnali segélyt kínáltak a vállalatoknak, az egyéni vállalkozóknak, amikor még senki sem tudta, hogy mi is lesz a Covidból. Bajorországban az egyéni vállalkozóknak, az önálló szabad szellemi foglalkozásúaknak csak 5577 eurót, Észak-Rajna–Vesztfáliában viszont a teljes adható kilencezer eurót fizették ki. Ezt aligha nevezhetnénk egyenlő elbánásnak.

Na de az igazi „elbánás” most jött meg igazán. Nekem a teljes összeget vissza kell fizetnem, mert a kérdéses három hónapban többet kerestem (forgalomban, nem nyereségben), mint az elvárás. Az, hogy a 2020-as évem nettó veszteséges volt, nem számított. Ez ugye a saját szociális problémám. További segélyeket 2021 során kölcsönöztek az istenadta népnek. Ekkor 7750 eurót adtak oda azzal, hogy majd ezzel is el kell számolni. Jól van, gondoltam, ha adják, akkor ide vele, a fene tudja, mi jön még. Jött is, de szerencsére nem a lépfene, hanem a hivatalos felhívás az elszámolásra.

A minap kaptam meg a felszólítást olyan Mikulás utáni korai karácsonyi ajándékként, de nem sok köszönet volt benne, hanem egy jó nagy virgács. Kétszázötven euró kivételével mindent vissza kell fizetnem, mégpedig december 31-ig, különben még meg is büntetnek. Tehát a német állami Jézuska nem ajándékot oszt, hanem visz – másoknak.

Oh, mily kedves, segítőkész és nagylelkű ez a német állam! De nem velem, hanem mindenkivel, aki a határokon kopogtatás és lábtörlés nélkül betoppan, és aszondja, hogy márpedig ő egy menekült, mert hallotta, hogy itt munka nélkül, ingyen kaphat szállást, teljes ellátást, orvosi kezelést és bőkezű zsebpénzt. (A 72 szűz lány említése ugye itt nem helyénvaló, mert azok csak a másvilágon járnak.) Itt meg ugye lehet élni és visszaélni a kapott zsebpénzzel. Mert néhány afrikai ország fizetési mérlegében a legnagyobb pluszbevételt az ilyen zsebpénzek hazautalása jelenti. Persze hogy a kibocsátó országoknak eszük ágában sincs visszavenni szorgalmasan gyűjtögető hazafiaikat, akiknek a fránya németek nem ajándékoztak politikai menedékjogot, hiszen semmi közük sincs a politikához, ezért haza kellene utazniuk. Azaz mégis van, mert a német szociálpolitika mérlegében a kifizetési oldalon szerepelnek.

Persze léteznek azért igazi háborús menekültek is itt, például Ukrajnából. Úgy egymillióan. Igaz, hogy csak körülbelül harminc százalékuk dolgozik, hetven százalékuk nem, mert azt itt nem muszáj, csak lehet. Dániában ez az arány fordított, mert ott nem adnak ingyen annyi mindent. Ott nemcsak lehet, hanem illik is dolgozni. De Németország nagyvonalú és befogadó állam! Igaz, a plüssmacik már nem repkednek mélyrepülésben az állomásokon, mi több, a tapsoló fogadóbizottságok is eltűntek, de a német kormány szervezésében azért éjszakánként sunyiban landol egy-két repülő Afganisztánból is, hogy idehozzon havonta pár ezer állítólagos polgári dolgozót, akik korábban a német segélyszervezetek (NGO-k) munkáját segítették a tálibok visszaszivárgása előtt. Az, hogy közülük néhányan hamis útlevélbe kértek és kaptak vízumot a pakisztáni német nagykövetségen, nem zavarja a német külügyminiszter asszonyt. A lényeg az, hogy jöjjenek, mert ezt követeli meg a zöld–baloldali ideológia. Azért még belefért néhány, a saría törvényt prédikáló imám is, akiket a német jogállam kiegészítéseként meghívtak, hogy itt is osszák az igét, illetve a saría törvényei szerinti okosságokat. A családegyesítések miatti tömött charterjáratok külföldi utasai miatt sem kell már háborogni.

Szóval a Németország és a német nép érdekeinek szolgálatára felesküdött Scholz-kormány az alkotmánybíróság minapi ítélete miatt kissé pénzszűkébe, mínusz ötvenmilliárd ­eurós hiány­ba kerülvén a gordiuszi csomó kibogozásához méltó kardvágással megoldotta a dolgot.

Nem, nem a kiadásokat faragták le, nem a migráció visszaszorításával akarják lenyomni a költségeket, hanem felemelik az adókat! Ez egy jól bevált, igazi szocialista módszer, nem kivételeznek senkivel, mindenki fizet majd, mint a katonatiszt (hiszen háborús időkben élünk), mert az energia- és üzemanyagárak megemelésével mindent megdrágítanak, hiszen mindent energiafelhasználással kell megtermelni, és ugye aki fázik, az majd öltözzön fel, ha van még mit felvennie. Mert már lassan az utolsó bőrt is lenyúzzák a népről.

Hogy tovább éljen a merkeli mottó: Das ist das beste Deutschland aller Zeiten! Azaz: ez a valaha volt legjobb Németország! A kérdés csak az, hogy kinek. Tényleg ez lenne a legjobb? Nem, lesz ez még sokkal rosszabb is! A tervek már szivárognak kifelé a hárombetűs világelnyomó szervezetek (WEF, WHO, IMF, CIA, NSA stb.) fiókjaiból.

