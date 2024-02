Egymás után ítélik el a Klubrádió ocsmányságát a baloldali politikusnők

Dobrev Klára, a tüntetés vezérszónoka emlékeztetett rá, hogy férje volt az első, aki miniszterelnökként felismerte és Őszödön ki is merte mondani, hogy ez egy „k…rva ország”. Majd hosszasan fejtegette, hogy Arató András a NER áldozata, akit igazságbeszéde miatt most a saját politikai tábora is meghurcol, ami szerinte elfogadhatatlan.