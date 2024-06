Mi a demokrácia ma?

»A második jel még tragikusabb, mert az már a földrész történelmének végét jelentené. Ez akkor következne be, amikor Európa magáévá tenné azt a végzetes ideológiát, amelyet már korábban jellemeztünk. Egy olyan gépesített európai egység jönne létre, amely bizonyára azt hinné, hogy megtalálta a »történelem értelmét« és célját. Egy ilyen társadalom hirdetné a toleranciát, hogy mennyire a szívén viseli az emberi jogokat, a »szabadságot«, amelyet mellesleg szigorú jogi keretek határolnak, miközben senki sem tartja be a civilizált viselkedést formáit. Az Európai Parlament már most áldását adta a családok és a közösségeik szétszakítására. Törvénnyel szabályozná a nagy ürességet, külön bejáratú erkölcsöt hirdet a politikai illetékességére hivatkozva. II. János Pál pápa erre célzott, amikor az Európai Parlament előtt beszélt 1988. október 11-én: »Kötelességem erőteljesen aláhúzni, hogy amennyiben a vallás, a kereszténység háttérbe szorul a kontinensen, és már nem ösztönzi hatékonyan az etikát és a szociális szférát, akkor ezzel nem csak az egész európai kulturális örökséget tagadják meg, hanem azt a jövőt is, amely méltó egy európai emberhez. Akár hívő, akár nem, minden európai ember jövőjét súlyosan érinti ez.«