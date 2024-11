A GDP-t nem lehet megenni

Az Eurostat által a közelmúltban közzétett gyorsbecslés alapján 2024 harmadik negyedévében a magyar GDP 0,7 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest. A „független-objektív” újságírók és gazdasági elemzők egyből világvégét kiáltottak, katasztrofális gazdaságpolitikáról, a katasztrofális gazdaságpolitika következtében elmaradó növekedésről, ennek következményeként pedig az Orbán-kormány – általuk remélt – mihamarabbi bukásáról kezdtek értekezni (mint tizennégy éve folyamatosan). Különösen, mivel van olyan vélemény – ezt képviseli például Tölgyessy Péter –, amely szerint azok a családpolitikai, társadalompolitikai, vállalkozástámogatási, adópolitikai és egyéb intézkedések, amelyek a Fidesz masszív többségét biztosítják, csak négy-öt százalékos gazdasági növekedés mellett tarthatók fenn, tehát ekkora gazdasági növekedés szükséges ahhoz, hogy a Fidesz újra és újra magabiztosan megnyerje a parlamenti választásokat.

A GDP-adatok láthatóan a kormányoldalon is csalódást és elbizonytalanodást okoztak. Ugyanakkor érdemes a kérdést más oldalról és alaposabban is megvizsgálni. Mit mér valójában a GDP, milyen összefüggést mutat azzal, hogy miként élünk, milyenek az adatok a régió más országaiban, és tragédia-e, ha nem növekszik a GDP?

Az éves GDP, azaz bruttó hazai termék egy adott ország területén egy évben megtermelt összes javak értéke. Vagyis mindaz, amit az ország területén működő valamennyi ember, szervezet, vállalkozás – függetlenül az adott vállalkozás tulajdonosától – előállít, megtermel, gazdasági értelemben „letesz az asztalra”, és ami a hivatalos statisztikákban is megjelenik (tehát számla van róla).

Ebben benne van az a termelés, illetve szolgáltatásnyújtás is, amit az országban működő, külföldi tulajdonú vállalkozások állítanak elő (Magyarország esetében például a német autógyárak, a kínai akkumulátorgyárak, a holland, belga vagy éppen osztrák bankok is). A teljes termelés mértéke nyilván nem független az ország méretétől. A lakosság számát is figyelembe vevő adat az egy főre jutó GDP, amit általában az ország gazdasági fejlettsége és gazdagsága egyik mérőszámaként szoktak használni.