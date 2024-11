Magyarellenes rágalmak régen és most

Az olvasó bizonyára jót nevetne […], ha most elmondanám akár csak a felét is ama bolondos történeteknek, amelyeket a jó bécsiek kitaláltak Magyarországról. Arról az országról, amelybe mi most készültünk belépni. Nincsenek utak! Nincsenek vendégfogadók! Nincs rendőrség! A mezőn kell aludnunk, és csak azzal táplálkozhatunk, amit útközben találunk. Állandóan készen kell lennünk életünk megvédelmezésére. […] De hogy az olvasó lelkét megnyugtassuk […], egész utazásunkat azzal a szilárd meggyőződéssel fejeztük be, hogy utazni Magyarországon éppen olyan biztonságos, mint Angliában. […] Igaz, a magyarok néha szabadságot, alkotmányos jogokat és más ilyen szörnyű dolgokat emlegetnek, amelyek iránt jól nevelt bécsi fülnek süketnek kell maradnia. Rettenetes nép!