Az elmúlt hetekben csak úgy pörögtek az események, sokszor egy napon belül annyi minden történt, mint máskor egy egész hónap alatt. Elég csak a múlt csütörtökre gondolni, amikor Magyar Péter egy hangfelvételt hozott nyilvánosságra, távozott a közéletből Gyurcsány Ferenc, majd megválasztották az új pápát.

De az azóta eltelt napok is eseménydúsak voltak: kirobbant az ukrán kémbotrány, illetve benyújtották az átláthatósági törvényjavaslatot is.

A nagy hírzajból ugyanakkor egy dolgot mindenképpen ki kell emelni: a Tisza összejátszott az ukránokkal, akiknek Brüsszellel karöltve az a céljuk, hogy ellehetetlenítsék az ukrán EU-tagságról szóló szavazást, megtörjék hazánk ellenállását.

Magyarország azonban nem hagyja magát, az ország szuverenitásáért ki kell állni, erről szól az átláthatósági törvényjavaslat is, amely erőteljesen fellép a külföldi beavatkozás ellen. De nézzük részletesen, miről is van szó pontosan!

Az ukrán kémbotrány, a Tisza és az ukrán titkosszolgálat összejátszása és az átláthatósági törvényjavaslat egy ponton összekapcsolódik:

a külföldi beavatkozásról van szó, Magyarország szuverenitása a tét.

Az ukrán beavatkozás nem érhetett meglepetésként senkit, hiszen már február 4-én Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság ülése után arra figyelmeztetett, hogy a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatást kapott a titkos­szolgálatoktól arra vonatkozóan, hogy a megszerzett információik szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben, amelynek megfogalmazott célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése. Az akkori tájékoztatás is már arról szólt, hogy ennek a műveletnek célja a sajtó segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására.

Három hónapot kellett várni és ma már mindenki számára világos lehet, hogy az akkori figyelmeztetés nem kitaláció volt, hanem igenis előre jelezte, mi várható. Ehhez pedig az kellett, hogy Magyar Péter bemutassa azt a hangfelvételt, amivel a kormányt akarta megbuktatni, de végül a Tiszát buktatta le. Múlt hét péntek este az ATV vendége voltam, nagyjából Magyar Péter távozása után érkeztem tíz perccel. Érződött a légkörön a döbbenet, ugyanis Magyar Péter ismét agresszívan, idegesen és zavartan viselkedett. Már ebből érződött, hogy Magyar Péter is tudta, a hangfelvétele és az ukrán titkosszolgálat akciója után nehéz tagadnia, hogy összejátszanak az ukránokkal.

De nézzük sorban az eseményeket. Ruszin-Szendi Romuluszról kiderült, hogy Szlava Ukrajini felkiáltásokkal zárta a NATO-üléseket vezérkari főnökként, az ukrán álláspontot képviselte a magyar helyett. Emiatt ki is kellett rúgni. Egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy neki kiváló ukrán kapcsolatai vannak, és a megfelelő pillanatban elő tudja szedni a szükséges telefonszámokat Ukrajába. Múlt csütörtökön Ruszin-Szendi Magyar Péterrel közösen egy hangfelvétellel igyekezett támadni a magyar haderő fejlesztését. Rá egy napra, azaz pénteken az ukrán titkosszolgálat egyértelmű diplomáciai támadásba lendült Magyarország ellen. Magyar Péter ebben a konfliktusban pedig nem Magyarország, hanem az ukrán álláspont oldalára helyezkedett.

A nemzetbiztonsági bizottság e heti ülése után már azt is tudni lehet, hogy az ukránok által május 9-én közzétett videó, amelyen két ember elfogása látható, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Magyarországnak kémkedtek, több mint egy hónappal ezelőtti történéseket mutat be. Magyarul már rég megtörténhetett a letartóztatás, ahhoz képest, amikor be is számoltak minderről az ukránok.

Kocsis Máté ezért is mondta, hogy a jelek szerint összejátszottak az ukrán titkosszolgálatok a Tiszával, amelynek vezetője épp egy nappal azelőtt posztolt egy hangfelvételt, amelynek célja a magyar honvédség támadása volt.

Továbbá bekérték a NATO-ülések anyagait is. Ruszin-Szendi négy ilyen vezérkari főnöki ülésen képviselte Magyarországot. A lefolytatott vizsgálat alapján három megállapításra jutottak: Ruszin-Szendi a magyar kormányzati állásponttal nem összeegyeztethető, ukránbarát álláspontot képviselt. Egyetlen alkalommal sem képviselte a háborúellenes álláspontot.

A fentieket követően a titkosszolgálatok még intenzívebben figyelik az eseményeket, de ezzel párhuzamosan benyújtották a parlamentnek az átláthatósági törvényjavaslatot, ami ugyancsak a külföldi beavatkozás ellen lép fel.

Emlékezetes, Donald Trump beiktatása után hatalmas vihart, demokrata párti körökből dühödt tiltakozást váltott ki lépése, amely megszünteti a külföldi politikai-ideológiai beavatkozásairól hírhedtté vált pénzosztó ügynökséget, a USAID-et. Az 1961-ben a demokrata párti John F. Kennedy által létrehozott USAID arról vált hírhedtté, hogy a Soros-féle NGO-kkal együttműködve beavatkozott más országok belpolitikájába, balliberális ideológiákat terjesztve. Ennek rohamcsapatát az utóbbi években már egyértel­műen a woke-irányzat képezte, külföldön is erőltetve az amerikai Demokrata Pártot és köreit átható radikalizálódást, mely modellt Euró­pában is követték.

A USAID tevékenységét vizsgálta a Szuverenitásvédelmi Hivatal is, amelynek közzétett gyorsjelentése szerint egy zavaros finanszírozási rendszerben, amely elrejthette a kimutatható források akár többszörösét is, hivatalosan is több mint húszmillió dollárt juttatott Magyarországra 2020 és 2024 között az amerikai ügynökség. A USAID-re olyan mértékben lecsaptak Amerikában, hogy a honlapja is elérhetetlenné vált. A 2025-ös pénzügyi beszámolójuk azonban ismert, és ebből kiderül, hogy 2025-re 58,8 milliárd dollárt igényeltek, ebből kelet-európai programjaikra több száz millió dollár jutott volna.

Az is kiderült, hogy elképesztő számú sajtóterméket és médiamunkást, összesen 6200 újságírót és 707 médiumot pénzelt a USAID világszerte. A USAID vezetője, Samantha Power 2023 februárjában Magyarországon is járt és David Pressmannel, balliberális újságírókkal, valamint a médiára fókuszált Soros-féle NGO-kal találkozott és megvitatták „elkötelezettségüket a kritikus fontosságú ügyekről való tudósítás iránt”, illetve, hogy „miként válaszolnának a médiaszabadságot érintő jelentős kihívásokra”.

Magyar szempontból érdemes megnézni a külföldi lapok esetét is, amelynek iskolapéldája a Politico nevű brüsszeli lap. Mint ismert, a hazai, külföldről pénzelt sajtótermékekhez hasonlóan vannak olyan nemzetközi lapok, amelyek szinte napi rendszerességgel gyalázzák Orbán Viktort. Ilyen a brüsszeli Politico is, mely lap Orbán Viktort már kommunistázta, fasisztázta, szélsőjobboldalizta, diktátorozta és ki tudja, még milyen negatív jelzővel illette. Ezeket az írásokat rendre szemlézik a Magyarországon működő, külföldről finanszírozott sajtótermékek. Mint kiderült, a brüsszeli Politico 34,26 millió dollárt, azaz 13,3 milliárd forintot kapott az elmúlt években a Biden-féle demokrata kormányzattól, így pedig már érthetővé válik, hogy menetrendszerűen jöttek az Orbán Viktort támadó cikkek, míg az aktuális ellenzéki jelöltet hosszasan magasztalják.

Ugyanez tapasztalható a hazai, külföldről fizetett sajtótermékek esetében is: a migrációs válság során támogatták a bevándorlást és támadták a magyar kormányfőt a migrációt elutasító álláspontja miatt, folyamatosan népszerűsítik a gendertémát, illetve a háború ügyében is kritizálják a békepárti álláspontot, miközben a háború folytatását és támogatását propagálják. A Trump-adminisztráció által nyilvánosságra került informá­ciók alapján már érthetővé válik, hogy miért teszik mindezt.

És a külföldről finanszírozott sajtó kéz a kézben jár a külföldről pénzelt NGO-hálózattal és politikusokkal, amelyekkel szemben a napokban benyújtották az átláthatósági törvényjavaslatot.

Az új törvény alapján ezentúl jegyzékbe kerülnek a külföldről pénzelt sajtótermékek, megvásárolt álcivil szervezetek és alapítványok is. Semmi olyan nem történik velük, mint ami az Amerikai Egyesült Államokban ne történne.

Ahogyan Amerikának joga van megvédenie magát a külföldi beavatkozástól, úgy ez jogában áll Magyarországnak is. Ez egy szuverén nemzetállamtól alapelvárás.

Zárásként azt azért megjegyezném, hogy akik most hőzöngenek amiatt, mert például a jövőben nem fogadhatnak el amerikai pénzeket, vajon milyen botrányt csapnának, ha kiderülne valamelyik jobboldali sajtótermékről, hogy például Oroszországból fizetnék?