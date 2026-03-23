A „hajlandók” nem hajlandók

Némi magyarázatként a címhez csak annyit, hogy „hajlandók” koalíciójának azt a világhatalmi blokkot nevezték mostanában, amelynek tagjai (amúgy Európa meghatározó országai: Anglia, Franciaország, Németország) határozottan kiálltak amellett, hogy az Ukrajna területéről Oroszország ellen indított háborút folytatni kell, ha szükséges akkor Oroszország legvégső összeomlásáig. És most ezek az országok szokatlanul keményen és határozottan jelezték, hogy nem hajlandó részt vállalni ahogy fogalmaztak, Donald Trump felelőtlen és átgondolatlan Irán elleni kalandor háborújában. Tették ezt annak ellenére, hogy Donald Trump már előre megfenyegetett mindenkit, benne persze ezt a három országot is, akik nem hajlandók segíteni Amerikát ebben a – mint fogalmazott – civilizatórikus küldetésének teljesítésében. És ehhez a figyelemreméltó fejleményhez mindjárt hozzátehetjük azt is, hogy Donald Trump látványosan kiközösítette tömegbázisának ideológiai kánonjából azt a Tucker Carlsont, akinek a globális diskurzustérben felépülő státuszát leginkább köszönheti.

Hogy a legbelső és legeltökéltebb törvényhozási támogatói egy része is egyre élesebben szembefordul vele, illetve, hogy legújabb fejleményként az általa eddig legfőbb európai politikai szövetségesnek tekintett német AfD is szokatlanul éles hangnemben adott hangot csalódottságának, jelezve, hogy ez az Irán elleni háború tökéletes ellentéte Donald Trumpnak a világhatalmi rendszert békésebb irányba terelni kívánó stratégiájának. Érdemes lenne eltöprengeni azon, hogy vajon mi köti össze ezeket a váratlan és első látásra elég talányos és ellentmondásos történéseket.

Kiindulni talán abból az elég különös és váratlan helyzetből kellene, hogy a háború igen kritikus első három napja során, amikor amúgy mindennek el is kellett volna dőlnie, vagyis Irán látványos és teljes összeomlásának be kellett volna következni, súlyos és kínos káosz uralkodott el az amerikai adminisztráció kommunikációjában a háború stratégiai céljait illetően. Számos ma már nyilvánvaló képtelenség hangzott el Irán feltételezett atombombájáról és az ezeket hordozni képes rakétáiról, amelyekkel az egész világot veszélyezteti, amelyek aztán gyorsan elfelejtődtek, és helyüket átvette az a retorika, amelynek lényege az volt, hogy Iránt egyszerűen meg kell semmisíteni, és ennek csak első lépése az uralkodó rezsim teljes elsöprése. Ezt az „elsöprést” először a rezsim elleni tömegtüntetések támogatásával, aztán a teljes vezetés likvidálásával, végül a rezsimellenes etnikai csoportok (főként kurdok) felfegyverzésével kívánták elérni. De ami a kommunikációs zűrzavar máig is legkényesebb részét jelentette, az az volt, hogy az akcióban és annak előkészítésében és aztán a végrehajtásban milyen szerepe volt és van Izraelnek.