Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

A „hajlandók” nem hajlandók

Bár Irán megsemmisítése is lehet az „egytest” számára fontos cél, de ennek az akciónak a fő „címzettje” nem Irán, hanem Oroszország és Kína.

Bogár László avatarja
Bogár László
izraelirándonald trumpháború 2026. 03. 23. 5:34
Fotó: Europress/AFP
Némi magyarázatként a címhez csak annyit, hogy „hajlandók” koalíciójának azt a világhatalmi blokkot nevezték mostanában, amelynek tagjai (amúgy Európa meghatározó országai: Anglia, Franciaország, Németország) határozottan kiálltak amellett, hogy az Ukrajna területéről Oroszország ellen indított háborút folytatni kell, ha szükséges akkor Oroszország legvégső összeomlásáig. És most ezek az országok szokatlanul keményen és határozottan jelezték, hogy nem hajlandó részt vállalni ahogy fogalmaztak, Donald Trump felelőtlen és átgondolatlan Irán elleni kalandor háborújában. Tették ezt annak ellenére, hogy Donald Trump már előre megfenyegetett mindenkit, benne persze ezt a három országot is, akik nem hajlandók segíteni Amerikát ebben a – mint fogalmazott – civilizatórikus küldetésének teljesítésében. És ehhez a figyelemreméltó fejleményhez mindjárt hozzátehetjük azt is, hogy Donald Trump látványosan kiközösítette tömegbázisának ideológiai kánonjából azt a Tucker Carlsont, akinek a globális diskurzustérben felépülő státuszát leginkább köszönheti.

Hogy a legbelső és legeltökéltebb törvényhozási támogatói egy része is egyre élesebben szembefordul vele, illetve, hogy legújabb fejleményként az általa eddig legfőbb európai politikai szövetségesnek tekintett német AfD is szokatlanul éles hangnemben adott hangot csalódottságának, jelezve, hogy ez az Irán elleni háború tökéletes ellentéte Donald Trumpnak a világhatalmi rendszert békésebb irányba terelni kívánó stratégiájának. Érdemes lenne eltöprengeni azon, hogy vajon mi köti össze ezeket a váratlan és első látásra elég talányos és ellentmondásos történéseket.

Kiindulni talán abból az elég különös és váratlan helyzetből kellene, hogy a háború igen kritikus első három napja során, amikor amúgy mindennek el is kellett volna dőlnie, vagyis Irán látványos és teljes összeomlásának be kellett volna következni, súlyos és kínos káosz uralkodott el az amerikai adminisztráció kommunikációjában a háború stratégiai céljait illetően. Számos ma már nyilvánvaló képtelenség hangzott el Irán feltételezett atombombájáról és az ezeket hordozni képes rakétáiról, amelyekkel az egész világot veszélyezteti, amelyek aztán gyorsan elfelejtődtek, és helyüket átvette az a retorika, amelynek lényege az volt, hogy Iránt egyszerűen meg kell semmisíteni, és ennek csak első lépése az uralkodó rezsim teljes elsöprése. Ezt az „elsöprést” először a rezsim elleni tömegtüntetések támogatásával, aztán a teljes vezetés likvidálásával, végül a rezsimellenes etnikai csoportok (főként kurdok) felfegyverzésével kívánták elérni. De ami a kommunikációs zűrzavar máig is legkényesebb részét jelentette, az az volt, hogy az akcióban és annak előkészítésében és aztán a végrehajtásban milyen szerepe volt és van Izraelnek.

Az első változat az volt, hogy Izrael csak készségesen segíti Amerikát Irán elleni küldetése teljesítésében. A második az volt, hogy Izraellel egyeztetve az volt a terv, hogy Izrael támad, és az amerikai hadsereg szerepe inkább csak annyi lesz, hogy kivédje az iráni ellentámadást. Aztán végül a harmadik máig is fennálló (feltehetőleg a valóságot tükröző) változat az volt és lett, hogy valójában Izrael akart támadni, és mivel Amerika erről nem tudta „lebeszélni”, így mentsük, ami menthető jelszóval, (Izrael által) belesodródott a háborúba. Ezt drámai módon exponálta Joe Kent az alábbi levélben „Hosszas megfontolás után úgy döntöttem, hogy lemondok a Nemzeti Terrorizmusellenes Központ (NCTC) igazgatói posztjáról, azonnali hatállyal. Lelkiismeretem nem engedi, hogy támogassam az Irán elleni folyamatban lévő háborút. Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést az országunkra, és egyértelmű, hogy ezt a háborút Izrael és annak befolyásos amerikai érdekcsoportja nyomására kezdtük el.” És akkor most próbáljuk összerakni ezeket a mozaikdarabokat abban a reményben, hogy hátha összeáll belőle valamilyen kép.

Ez az egész történet megerősíteni látszik azt a kényes kérdéseket érintő feltevést, ami szerint a zsidóságnak, akárcsak Amerikának egyszerre van nemzetállama és világbirodalma, és talán az fejezi ki a lényeget, ha úgy fogalmazunk, hogy ezt az akciót az amerikai–izraeli „egytest birodalom” hajtotta végre. Ám, és ez még kényesebb kérdés, hogy ha nincs és nem is lehet a világon olyan akarat, ami ennek az „egytestnek” a szándékaival szembeszegülhet (márpedig a hatalom nem más, mint akaratátvitel) akkor most a fentiekből felsejlő „törésvonal”, a, fogalmazzunk így „hajlandók” és „nem hajlandók” között miként lenne értelmezhető.

Ennek megértéshez először azt kellene rögzíteni, hogy bár Irán megsemmisítése is lehet az „egytest” számára fontos cél, de ennek az akciónak a fő „címzettje” nem Irán, hanem Oroszország és Kína. És a törésvonal a „nem létező” világerőn belül azok között van, akik inkább Oroszországot és azok között, akik inkább Kínát tekintik legfőbb ellenfélnek. Az európai „hajlandók” (Anglia, Franciaország és Németország) inkább Oroszországot tekintik kilökhetőnek a rendszerből, míg az amerikai birodalom uralmi struktúráiban, ha nem is tekintik már Kínát kilökhetőnek, de legalább is úgy vélik, hogy Kínát kellene állandó igen erős nyomás alatt tartani. Mivel Kína most már a világ messze legnagyobb ipari hatalma és előnye behozhatatlan, így egy nyílt „anyagháborúban” Amerika aligha bírna vele, ezért az energiaellátási láncait kell újra és újra szétzilálni. És lévén Kína a világ legnagyobb kőolajimportőre, így ezen keresztül lehet elsősorban fenyegetni.

Venezuela, Kanada és Irán a világ legnagyobb kőolajkészleteivel rendelkezik és így már érthetőbb a közelmúlt néhány történése. Az Irán elleni akció bírálói főként azok, akik fő célnak Oroszország legyőzését és kifosztását tartják, és így kontraproduktív számukra minden olyan akció, ami erről és az Oroszország elleni katonai platformként üzemeltetett Ukrajnáról elvonja a figyelmet. Míg a zsidó nemzetállam és világbirodalom számára a fő fenyegetés Kína, aki az egész elmúlt háromezer év létszerveződési módjával szemben kínál alternatívát. Ezért „hajlandó” bármire, ami ennek érvényre jutását megakadályozhatja vagy legalább is történelmileg lassítja azt.

A szerző közgazdász

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekUkrajna

Meddig tovább Zelenszkijjel?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekmese

A homokra épült mesevilág

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekFidesz

Dugd ki a fejed a pillanat börtönéből!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Finisben: a Fidesznek áll a zászló

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
