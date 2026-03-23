Felforgatókönyv grúz mintára

Volt egyszer egy programja az Európai Uniónak, a 2009-ben indított Keleti Partnerség (KP), amely a posztszovjet térség kelet-európai és dél-kaukázusi államaival hivatott fejleszteni az együttműködést. A program pro forma ma is él, bár önmaga karikatúrájává vált. Belarusz, Ukrajna, Moldova, Georgia (Grúzia), Örményország és Azerbajdzsán – megannyi eltérő pálya. Belarusz Oroszország elkötelezett szövetségese, ahogy az utóbbi évekig Örményország is az volt. Ukrajna és Moldova „szilárdan ingadozott” a Nyugat és az orosz világ között, Azerbajdzsán pedig olajkincsére támaszkodva virtigli harmadik utasként egyensúlyozott a nagyhatalmi érdekek között. Egy olyan van közöttük, amely tartósan és elkötelezetten Nyugat-orientált:

Grúzia.

A független Grúzia nem holmi megfelelési kényszerből kereste az utat a Nyugat felé, hanem mert ez természetesen fakadt keresztény örökségéből és a nép szabadságszeretetéből, egyben védelmet is remélve egy orosz beavatkozással szemben.

Ez utóbbi reményben hatalmasat csalódtak 2008-ban, amikor fegyverrel akarták visszaszerezni a függetlenség kikiáltásakor elszakadt területeiket, háborúba keveredve a békefenntartóként jelen lévő Oroszországgal, ami öt nap alatt teljes katonai vereséghez vezetett.

Nyugatról egy kis ejnye-bejnyén kívül érdemi segítség nem érkezett. Ami nem is lett volna reális, de egy illúziónak véget vetett. A grúzok ismételten rájöttek, hogy a bajban csak magukra számíthatnak. Úgy kell egyensúlyozniuk erős szomszédaik és reménylett távoli szövetségeseik között, hogy nem keveredhetnek újabb háborúba, mert az akár meg is semmisítheti őket. Ebben az érzékeny geopolitikai helyzetben érték el azt, ami szinte lehetetlennek látszott: a kilencvenes évek eleji összeomlás után a stabilizáció és fejlődés útjára léptek.

A helyreállítás már Eduard Sevardnadze elnöksége alatt elkezdődött (1995-től), de döcögve haladt. A megoldatlan problémák sokasága jó táptalajt adott a 2003-as „színes forradalomnak” (helyi kiadásban: „rózsák forradalma”), hatalomra repítve Miheil Szaakasvilit, akit okkal neveztek Soros emberének. Elnöksége alatt az erőteljes nyugati elkötelezettség radikális piaci reformokkal párosult, hadat üzenve a korrupciónak, az első években komoly eredményekkel. Mindez bátorítólag hathatott arra, hogy a szeparatista területek visszaszerzése érdekében akár háborút is kockáztasson Oroszországgal, a már leírt végkifejlettel. Az elnök nem bukott bele azonnal a vereségbe, de második ciklusa egyre inkább önkényuralmi jelleget öltött, növekvő elutasítottsággal. Uralmának nem egy újabb forradalom, hanem választások vetettek véget. Azóta, 2012-től kormányoz a Grúz Álom, amely pártot ellenfelei azóta is „oroszbarátsággal” vádolják.