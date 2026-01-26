idezojelek
A legtöbb ember veszítene a Tisza egészségügyi programjával

Magyar Péterék egészségügyi rendszere drágábban működne a mainál, és rombolná az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségét.

Hegedűs Tamás avatarja
Hegedűs Tamás
tisza pártelvonásegészségügymagánbiztosítóközteherüzletgazdasági program 2026. 01. 26. 5:46
A programját bevallottan elhallgató, Tisza Párt néven futó ellenzéki projekt (ahogy azóta sublótban rejtegetett alelnökük fogalmazott: „nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk”) december elején szembesült azzal, hogy az Index.hu nyilvánosságra hozott egy birtokába jutott, címe szerint a kvázi-pártnak tulajdonítható gazdasági programot. A pártvezér persze azonnal tagadott, de a programírással hírbe hozott szakértők nem cáfolták a közreműködésüket. Gondoljon bárki bármit is a papírról, az egyszemélyi projektként működő választási akciócsapat holdudvarában felbukkant arcok pontosan azt a szellemiséget és világlátást, ugyanazt a – rendszerváltás zűrzavarában fogant – közgazdasági iskolát képviselik, amelynek kliséi visszaköszönnek a dokumentumból. És 

mivel azóta sem látunk olyan szakértői kört a párt körül, amely úgy mutatna fel alternatívát a mai kormánypolitikával szemben, hogy egyben a 2010 előtti világnak is búcsút int, minimum szándékazonosságot feltételezhetünk a szerzők és az ellenzék soros politikai nagyvállalkozása között.

De ennél alighanem többről van szó. Az amúgy slendriánul szerkesztett tanulmánykötet egészségügyi része láthatóan egy szerző műve, nem pedig világhálóról mesterséges intelligenciá­val (MI) összeollózott munka. A teljes gazdasági program egységes szerkesztésére pedig az utal, hogy az ezen részben megfogalmazott célok – mint a szocho felváltása egy új adó- és járulékcsomaggal – hasonlóan köszönnek vissza a hatszáz oldalas dokumentum más részeiben is. Szintén gyengíti az MI-s narratívát, hogy az MI éppen abban erős, hogy jól szerkesztett, áttekinthető struktúrában foglalja össze az információkat, ami éppen nem jellemző a kiszivárgott dokumentumra.

De nézzük, mi az ellenzéki ajánlat az egészségügy átalakítására! Mondhatni: semmi új, csak 

új köntösbe öltöztették azt a régi ambíciót, hogy az egészségügyet – ahogy a nyugdíjrendszert is – üzleti alapra helyezzék. Annak ellenére, hogy a fizetős egészségügynek egy ennél sokkal enyhébb tervekkel való próbálkozását a magyar választók 2008-ban elsöprő többséggel utasították el. 

A kulcs a kötelező magánbiztosítás, ami felváltaná a társadalombiztosítást az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásában. A szerzők megkapó nyíltsággal írják le azt a nem meglepő következtetést is, amely szerint a reform egyik legfontosabb haszonélvezője a biztosítási piac, ami vonzó lehet új, akár külföldi biztosítóknak is. Levonva ebből a kötelező eufemizmust, kimondhatjuk, hogy 

a reform haszonélvezői a hazai és külföldi biztosítók lennének. Nyilvánvaló, hogy milyen üzleti körök érdeke jelenik meg a javaslatcsomagban, amit emiatt nyugodtan tekinthetünk ágazati lobbianyagnak is.

Félreértés ne essék, az egészségügyi biztosítások hasznosak, és működnek ma is. A magánegészségügyi ellátók valós igényt elégítenek ki, és a megfelelő biztosítási csomagok megkönnyítik ezek igénybevételét. Fontos azonban, hogy ez kiegészítő jelleggel történik, az állam univerzális ellátási kötelezettsége mellett. Egészen más helyzetet eredményezne, ha nem a társadalombiztosítás mellett, hanem helyette lépnének be a finanszírozásba. Nemzetközi tapasztalatok szerint ahol kötelező magánbiztosítási rendszert vezettek be (mint Hollandiában vagy Chilében), ott a háztartások egészségügyi kiadásai jelentősen emelkedtek, a rendszer működése nagyléptékben megdrágult, miközben a többszintű ellátás növekvő egyenlőtlenséget teremtett.

De nézzük, mit jelentene részleteiben a Magyarországnak szánt verzió! A program megszüntetné a munkáltatók által fizetett 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho), és helyette egy olyan 12 százalékos köztehercsomagot vezetne be, amelyből öt százalék lenne az egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék, a szolidaritási egészségügyi járulék pedig minimum másfél százalék, a jövedelem nagysága szerint növekvő progresszivitással. (Más részekben kereken két százalékkal kalkulálnak.) Mivel 2025-ben a szocho 13 százalékából nagyjából 1,7 százalékpont ment az egészségügyi rendszerbe, ez mintegy négyszeres befizetést jelentene a munkáltatók oldalán. A munkavállalók részéről a 18,5 százalékos tb-járulékból hét százalékpont fordítódott az egészségügyi finanszírozására. Ezzel szemben a kiszivárgott tervezet nemcsak kötelezővé tenné a magánbiztosítást, hanem annak minimális díját is meghatározza, 8,5 százalékos mértékben. 

Ha összeadjuk az egészségügy finanszírozására szolgáló munkáltatói és munkavállalói közterheket, akkor kiderül: a javasolt új rendszerben közel kétszer akkora egészségügyi célú elvonás sújtaná a jövedelmeket.

A rendszer tehát sokkal drágábban működne, mint ma. Ami nem meglepő, mivel a befizetésekből nemcsak a többszörösére növekvő állami adminisztratív költségeket és a biztosítók működési kiadásait kellene fedezni, hanem a biztosítók által megcélzott profitot is, elvégre azok éppen ezért szállnak be az üzletbe. És hogy mit kapna cserébe a biztosított? Ígéreteket a jobb szolgáltatásra. Már aki megfizeti a prémiumcsomagokat. 

Akinek pedig nincs magánbiztosítása, az csak alap- és sürgősségi ellátásra lenne jogosult, a szolidaritási alapból finanszírozva (ide csatornáznák be a szolidaritási járulékot). De a magánbiztosítottak ellátásában is lényeges különbségek alakulnának ki aszerint, hogy mennyire drága csomag díjfizetését vállalnák.

 Könnyű belátni, mekkora társadalmi szakadást hozna létre mindez.

Van még egy bájos eleme az ötletparádénak, ez pedig a bonus-malus rendszer bevezetése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) mintájára, eszerint differenciálva a fizetendő díjakat. Ez elsőre akár még jól is hangozhat, hiszen miért ne lehetne jutalmazni az egészséges életmódra törekvést, és ellenösztönözni az egészségkárosító szokásokat? Csakhogy van egy bökkenő, nem is kicsi: a kgfb esetében baleseti jegyzőkönyvek – vagy éppen a balesetmentesség – alapján sorolják be az ügyfeleket, vagyis tényalapon. De hogyan történne ez az emberek életvitelével kapcsolatban? Kijönnek a biztosító szakemberei, és körbekérdezik a szomszédokat, hogy szoktunk-e dohányozni? Megnézik a közösségi oldalunkat, hogy megosztunk-e kocogás közben készített szelfiket? Vagy a háziorvosoknak kellene jelenteniük a betegeikről? (Könnyű belátni, hogyan tenné ez tönkre az orvos és beteg közötti bizalmi kapcsolatot.) Vagy önbevalláson alapulna, tág teret nyitva a blöffölésnek? Akárhogy is: vagy hamis lenne a képalkotás, vagy olyan beavatkozást jelentene a magánéletünkbe, ami jóérzésű embereknek elfogadhatatlan.

Összességében tehát olyan egészségügyi rendszer vízióját látjuk felvázolva, amely 

drágábban működne a mainál, rombolná az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségét, és a magánéletünkbe is durván belegázolna. 

A biztosítói szektor nagyot nyerne, a legtöbb ember sokat veszítene. A felelős döntés csak ennek elutasítása lehet.

A szerző makrogazdasági és biztonságpolitikai szakértő

