A legtöbb ember veszítene a Tisza egészségügyi programjával

A programját bevallottan elhallgató, Tisza Párt néven futó ellenzéki projekt (ahogy azóta sublótban rejtegetett alelnökük fogalmazott: „nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk”) december elején szembesült azzal, hogy az Index.hu nyilvánosságra hozott egy birtokába jutott, címe szerint a kvázi-pártnak tulajdonítható gazdasági programot. A pártvezér persze azonnal tagadott, de a programírással hírbe hozott szakértők nem cáfolták a közreműködésüket. Gondoljon bárki bármit is a papírról, az egyszemélyi projektként működő választási akciócsapat holdudvarában felbukkant arcok pontosan azt a szellemiséget és világlátást, ugyanazt a – rendszerváltás zűrzavarában fogant – közgazdasági iskolát képviselik, amelynek kliséi visszaköszönnek a dokumentumból. És

mivel azóta sem látunk olyan szakértői kört a párt körül, amely úgy mutatna fel alternatívát a mai kormánypolitikával szemben, hogy egyben a 2010 előtti világnak is búcsút int, minimum szándékazonosságot feltételezhetünk a szerzők és az ellenzék soros politikai nagyvállalkozása között.

De ennél alighanem többről van szó. Az amúgy slendriánul szerkesztett tanulmánykötet egészségügyi része láthatóan egy szerző műve, nem pedig világhálóról mesterséges intelligenciá­val (MI) összeollózott munka. A teljes gazdasági program egységes szerkesztésére pedig az utal, hogy az ezen részben megfogalmazott célok – mint a szocho felváltása egy új adó- és járulékcsomaggal – hasonlóan köszönnek vissza a hatszáz oldalas dokumentum más részeiben is. Szintén gyengíti az MI-s narratívát, hogy az MI éppen abban erős, hogy jól szerkesztett, áttekinthető struktúrában foglalja össze az információkat, ami éppen nem jellemző a kiszivárgott dokumentumra.

De nézzük, mi az ellenzéki ajánlat az egészségügy átalakítására! Mondhatni: semmi új, csak

új köntösbe öltöztették azt a régi ambíciót, hogy az egészségügyet – ahogy a nyugdíjrendszert is – üzleti alapra helyezzék. Annak ellenére, hogy a fizetős egészségügynek egy ennél sokkal enyhébb tervekkel való próbálkozását a magyar választók 2008-ban elsöprő többséggel utasították el.

A kulcs a kötelező magánbiztosítás, ami felváltaná a társadalombiztosítást az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásában. A szerzők megkapó nyíltsággal írják le azt a nem meglepő következtetést is, amely szerint a reform egyik legfontosabb haszonélvezője a biztosítási piac, ami vonzó lehet új, akár külföldi biztosítóknak is. Levonva ebből a kötelező eufemizmust, kimondhatjuk, hogy

a reform haszonélvezői a hazai és külföldi biztosítók lennének. Nyilvánvaló, hogy milyen üzleti körök érdeke jelenik meg a javaslatcsomagban, amit emiatt nyugodtan tekinthetünk ágazati lobbianyagnak is.

Félreértés ne essék, az egészségügyi biztosítások hasznosak, és működnek ma is. A magánegészségügyi ellátók valós igényt elégítenek ki, és a megfelelő biztosítási csomagok megkönnyítik ezek igénybevételét. Fontos azonban, hogy ez kiegészítő jelleggel történik, az állam univerzális ellátási kötelezettsége mellett. Egészen más helyzetet eredményezne, ha nem a társadalombiztosítás mellett, hanem helyette lépnének be a finanszírozásba. Nemzetközi tapasztalatok szerint ahol kötelező magánbiztosítási rendszert vezettek be (mint Hollandiában vagy Chilében), ott a háztartások egészségügyi kiadásai jelentősen emelkedtek, a rendszer működése nagyléptékben megdrágult, miközben a többszintű ellátás növekvő egyenlőtlenséget teremtett.