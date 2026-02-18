idezojelek
Vélemény

Történelmi fordulat állt be a jövedelmek növekedésében

Az elmúlt másfél évtizedben nem csak a gazdaságot állítottuk újra növekedési pályára: a jövedelmek ezt is meghaladva, soha nem látott mértékben bővültek.

Hegedűs Tamás
jövedelemlakosságnövekedés 2026. 02. 18. 4:40
Fotó: Vémi Zoltán
2010-ben ott álltunk a szakadék szélén. A magyar gazdaságot az akkor már bele is zuhant göröggel emlegették egy lapon. A beruházások szinte lenullázódtak, a devizahitel-válság családok százezreit fenyegette összeomlással, az IMF a nyakunkat szorongatta. Hogy is mondják sportnyelven? Innen szép nyerni. És sikerült.

Először a megörökölt válságot kellett kezelni, ami beletellett két évbe. De 2013-tól már újraindultak a gazdaság motorjai, a GDP dinamikus és tartós növekedési pályára lépett. 2015-re sikerült lezárni a devizahitel-válság nyomasztó terhét. Közben elindult egy önmagában is történelmi fordulat azzal, hogy emberek százezrei álltak munkába.

Miután a foglalkoztatási arány csaknem harmadával nőtt, az EU sereghajtói közül a felső harmadba ugrottunk előre. Nemcsak egyre több ember dolgozott, hanem egyre jobb fizetésekért is. Ez persze munkakörtől és munkahelytől is függött, de összességében a keresetek vásárlóereje (ami már az inflációs hatást is figyelembe veszi) majdnem nyolcvan százalékkal nőtt 2024 végéig. Ez a foglalkoztatás bővülésével együtt azt eredményezte, hogy reálértékben, vagyis vásárlóerőben több mint duplájára emelkedett a nemzeti bértömeg – az, amit az összes munkaadó az összes dolgozónak kifizet.

De a fordulat ennél többet jelent. A rendszerváltás kezdete óta az a kritika érte a gazdaságpolitikát, hogy még ha volt is növekedés, annak haszna csak kismértékben csapódott le a jövedelmekben, nagyobb részt a cégek profitját növelte, aminek jelentős hányadát ki is vitték az országból. 2010 után viszont történelmi fordulat történt.

Ennek megértéséhez a rendelkezésre álló jövedelmek jelentik a kulcsot. Ez az a jövedelem, amelyet fogyasztásra vagy megtakarításra tudunk fordítani, saját döntésünk szerint. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Nézzünk egy családot, miután a kenyérkeresők hazaviszik a fizetést, amelyből a munkáltató már levonta az adókat és a járulékokat. Ebből tudunk gazdálkodni, a havi nettó összegből. Ha a család hölgy tagja éppen anyasági szabadságon van, akkor egy fizetés lesz, az édesanya viszont megkapja a gyermeknevelési támogatásokat. Ha munkanélküli van a családban, akkor az álláskeresési járadékot. Ha nyugdíjas él a háztartásban, akkor a havi nyugellátást. Ezeket összességében állami transzfereknek hívjuk. Vagyis a havi bruttó összegből lejön az adó- és járulékteher, és hozzájönnek a kapott transzferek. Ha van még egyéb jövedelem (például lakáskiadásból), akkor az is hozzáadódik. Ha van megtakarításunk, annak hozama is növeli, ha viszont hitelünk van, a törlesztőrészlet csökkenti azt, amit elkölthetünk. Ez az, amit rendelkezésre álló jövedelemnek nevezünk, de mondhatjuk elkölthető jövedelemnek is. Az anyagi jólétünk szintje nagyrészt ettől függ.

Könnyű belátni, hogy az elkölthető jövedelmet ugyan legnagyobb mértékben az határozza meg, hogy mennyit keresünk, de láthatjuk, hogy háztartásunk jövedelme nem csak ettől bővülhet. Az is növeli, ha kevesebb adót fizetünk (megtörtént), az is, ha több transzfert kapunk (mint a családok a gyermeknevelési adójóváírások révén), de az is, ha kevesebbet fizetünk kamatokra (ami a devizahitel-válság rendezésének eredménye volt). Mindez együtt jelenik meg a rendelkezésre álló jövedelmek 2010 utáni növekedésében, amiben óriási fordulat történt, még a gazdasági növekedés fordulatánál is nagyobb.

A 2010 előtti húsz évben a jövedelmek növekedése tartósan elmaradt a GDP-növekedéstől, ha pedig visszaesés volt, a GDP-nél is nagyobb mértékben zuhantak. A kormányváltás után előbb a gazdaság kezdett dinamikusan növekedni, amivel együtt bővültek a jövedelmek is, de 2016-tól olyan történt, amire addig nem volt példa: a jövedelemnövekedés azóta meghaladja a gazdasági növekedés ütemét is. 

Hogyan lehetséges ez, amikor a jövedelmek döntő részét a gazdaság állítja elő? Úgy, hogy fordult a kocka: a megtermelt profitból arányában is többet tudtak kihasítani a dolgozók, vagyis az a tulajdonosi döntés, hogy a nyereségnek mekkora részét fordítsák béremelésre, kedvező irányba fordult. 

Emögött ott van a minimálbér és a bérminimum folyamatos emelése is, ami nyomást gyakorol az egész bértáblára, de nemzeti szinten az is ott van a számok mögött, amit Orbán Viktor miniszterelnök emelt ki évértékelő beszédében: egyfelől a különadókkal elvont profithányad, másfelől a családoknak juttatott támogatások. A nyereségen osztozás tehát megváltozott a munkavállalók javára. De az se véletlen, hogy akkor gyorsult fel igazán a jövedelemnövekedés, amikor sikerült végre lezárni a devizahitel-válság szomorú krónikáját. Az, hogy immár nem kellett csillagászati összegeket fordítani hiteltörlesztésre, az önmagában is megnövelte az elkölthető jövedelmet.

Meg kell említenem a korrigált rendelkezésre álló jövedelmet is, amelyben megjelennek olyan természetbeni juttatások, mint az ingyen igénybe vett állami oktatás vagy egészségügy, de ide tartozik a rezsivédelmi támogatás is, ami szintén jelentősen megemeli az elkölthető jövedelmeket. Hiszen, ha nem extra összegeket kell költenünk gázra és villanyra, akkor azt fordíthatjuk másra is. Ez különösen a gyermekes családoknak, az alacsonyabb keresetűeknek és a kisnyugdíjasoknak jelent nagy segítséget. Ez a fajta jövedelem hasonló dinamikával növekedett az elmúlt másfél évtizedben, mint az említett elkölthető jövedelem.

Az ellenzéknek persze nehéz mindezt beismernie, így előrángatnak olyan adatokat, amelyekre hivatkozva kórusban harsogják, hogy „a legszegényebb” ország lettünk az EU-ban, 

amiből persze egy szó sem igaz.

A fogyasztási kiadásokra hivatkoznak, amiben valóban hátul állunk. Csakhogy ez nem szegénységi mutató. Van olyan, amely a szegénységet méri, és ebben az EU középmezőnyében vagyunk, úgy, hogy a szegénységi kockázatnak kitettek aránya 2010 után a felére csökkent.

A jövedelemnövekedés nagyságát nem csak hazai adatok bizonyítják: a világ fejlett országait tömörítő OECD adatai szerint 2010 óta a tagállamok között Magyarországon nőttek legjobban a rendelkezésre álló jövedelmek, vásárlóerő-paritáson közel 60 százalékkal. Ezzel az EU 27 országa közül 2024-ben a 20. helyen álltunk (Eurostat, bruttó korrigált rendelkezésre álló jövedelem), hét országot megelőzve, köztük Horvátországot, Szlovákiát, Romániát és Görögországot. A „legszegényebb” állítás tehát messzemenőkig téves. A régió közepén vagyunk.

És még egy fontos szempont. Az átlagértékek mellett az is meghatározó jelentőségű, hogy a növekedés hogyan oszlik el a társadalomban. Egy másik valótlan ellenzéki állítás szerint „csak a gazdagok” lettek még gazdagabbak. 

Ellenkezőleg: a neves egyenlőtlenségkutató intézet, a párizsi World Inequality Lab adatai szerint ez igaz volt ugyan 2010 előtt, de utána fordult a kocka: a legnagyobb mértékben a széles értelemben vett középosztálynak (az emberek 60 százalékának) nőtt az átlagnál is jobban a jövedelme, a legszegényebb harmadnak pedig húsz év zsugorodás után most először bővült.

A jóléti fordulat tehát széles körű volt, először a rendszerváltás óta. A siker ezért is történelmi.

A szerző a Századvég vezető makrogazdasági elemzője

Gajdics Ottó
Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás
Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt
Százéves terv Európa elpusztítására

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

