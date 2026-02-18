Történelmi fordulat állt be a jövedelmek növekedésében

2010-ben ott álltunk a szakadék szélén. A magyar gazdaságot az akkor már bele is zuhant göröggel emlegették egy lapon. A beruházások szinte lenullázódtak, a devizahitel-válság családok százezreit fenyegette összeomlással, az IMF a nyakunkat szorongatta. Hogy is mondják sportnyelven? Innen szép nyerni. És sikerült.

Először a megörökölt válságot kellett kezelni, ami beletellett két évbe. De 2013-tól már újraindultak a gazdaság motorjai, a GDP dinamikus és tartós növekedési pályára lépett. 2015-re sikerült lezárni a devizahitel-válság nyomasztó terhét. Közben elindult egy önmagában is történelmi fordulat azzal, hogy emberek százezrei álltak munkába.

Miután a foglalkoztatási arány csaknem harmadával nőtt, az EU sereghajtói közül a felső harmadba ugrottunk előre. Nemcsak egyre több ember dolgozott, hanem egyre jobb fizetésekért is. Ez persze munkakörtől és munkahelytől is függött, de összességében a keresetek vásárlóereje (ami már az inflációs hatást is figyelembe veszi) majdnem nyolcvan százalékkal nőtt 2024 végéig. Ez a foglalkoztatás bővülésével együtt azt eredményezte, hogy reálértékben, vagyis vásárlóerőben több mint duplájára emelkedett a nemzeti bértömeg – az, amit az összes munkaadó az összes dolgozónak kifizet.

De a fordulat ennél többet jelent. A rendszerváltás kezdete óta az a kritika érte a gazdaságpolitikát, hogy még ha volt is növekedés, annak haszna csak kismértékben csapódott le a jövedelmekben, nagyobb részt a cégek profitját növelte, aminek jelentős hányadát ki is vitték az országból. 2010 után viszont történelmi fordulat történt.

Ennek megértéséhez a rendelkezésre álló jövedelmek jelentik a kulcsot. Ez az a jövedelem, amelyet fogyasztásra vagy megtakarításra tudunk fordítani, saját döntésünk szerint. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Nézzünk egy családot, miután a kenyérkeresők hazaviszik a fizetést, amelyből a munkáltató már levonta az adókat és a járulékokat. Ebből tudunk gazdálkodni, a havi nettó összegből. Ha a család hölgy tagja éppen anyasági szabadságon van, akkor egy fizetés lesz, az édesanya viszont megkapja a gyermeknevelési támogatásokat. Ha munkanélküli van a családban, akkor az álláskeresési járadékot. Ha nyugdíjas él a háztartásban, akkor a havi nyugellátást. Ezeket összességében állami transzfereknek hívjuk. Vagyis a havi bruttó összegből lejön az adó- és járulékteher, és hozzájönnek a kapott transzferek. Ha van még egyéb jövedelem (például lakáskiadásból), akkor az is hozzáadódik. Ha van megtakarításunk, annak hozama is növeli, ha viszont hitelünk van, a törlesztőrészlet csökkenti azt, amit elkölthetünk. Ez az, amit rendelkezésre álló jövedelemnek nevezünk, de mondhatjuk elkölthető jövedelemnek is. Az anyagi jólétünk szintje nagyrészt ettől függ.