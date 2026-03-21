Kun Béla útján Ukrán Péter

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

Kun Bélavörösterrorsajtórákosi mátyásMagyar Péter 2026. 03. 21. 6:55
Sokszor nem az az igazán árulkodó, amiről valaki beszél, hanem az, amiről nem. Magyar Péter képes volt március 15-én úgy lyukat beszélni hallgatósága hasába egy órán keresztül, hogy bizonyos közérdekű szavakat még csak ki sem ejtett a száján. Közönségének jelentős része bizonyára kíváncsi lett volna arra például, mi a véleménye a Barátság kőolajvezeték Zelenszkijék általi elzárásáról. Vagy arra, hogy amennyiben hatalomra kerülnének, honnan szereznének olcsó olajat és gázt, ha az oroszoktól nem tudnának vagy akarnának. No meg arról, miként képzelik a lakossági olaj-, gáz-, illetve benzinárakat. Szerinte mit kellene tenni? Ehhez képest Kuka a Hófehérke és a hét törpéből szószátyár, mivel a tiszás gagyivezér egy hangot nem beszélt ezekről a kérdésekről, holott minimális elvárás lett volna egy párt miniszterelnök-jelöltjétől.

Kevés ember olyan önkínzó fakír, hogy egy Fidel Castró-i hosszúságú Magyar Péter beszédet végig bírjon hallgatni, ám aki megtette, az megrökönyödve tapasztalhatta, hogy az olaj, kőolaj, gáz, vezeték, ukrán, Ukrajna szavak egyetlenegyszer sem fordultak benne elő. Ez a verbális vagy szóbojkott olyan, mintha egy város polgármesterjelöltje a települést közvetlenül fenyegető árvíz árnyékában a víz szót ki se mondaná a beszédében.

A szélhámos szektaführer a Kuka-projektet folytatja a fellépésein. A hírek szerint azóta sem szól egy mukkot sem ezekről a létfontosságú kérdésekről. A tanácsadói, illetve megbízói által ukázba adott receptúrát követi, amikor az úgymond konfliktusos témákat úgy kerüli, mint ördög a tömjénfüstöt. 

Így viszont unalomba fullad a műsor, hiszen még a legkitartóbb csápolókat sem tudja ébren tartani, ha századszor kell végighallgatniuk, hogyan fognak lépésről lépésre, tégláról téglára, vagyis ügynökről ügynökre hatalomra kerülni x nap múlva, és már semmi mást nem kell tenniük, mint belépni a győzelem kapuján.

Érdekes módon egyáltalán nem ilyen megkukulós módon járt el a háború szó felemlítésével kapcsolatban Péter testvér. A háború emlegetésének se szeri, se száma a megszokott bádoghangján előadott beszédben. Még elég ügyetlenül meg is skandáltatta volna a publikumot azzal, hogy nem akarnak háborút. Csakhogy az ő patologikus olvasatában a háborút nem más, mint Orbán Viktor akarja. Vagyis ha valaki a Tisza Párt elnökétől próbál tájékozódni, akkor arról halvány fogalma sem lesz, ki háborúzik kivel, csak egyvalamiről értesül: a miniszterelnök uszít rá. Még azt is hiheti szegény, hogy biztosan az eszkimók vagy a pirézek elleni háborút utasítja el a tiszás szektahívők bölcs, ám egyre idegesebb vezére. Azt az idétlen hatást kelti, mintha háború nem is volna a nagyvilágban, sem a szomszédban, a gonosz és csapongó képzelet szüleménye lenne, tehát kizárólag a mi szándékunktól függne, van-e vagy sem. Erre a sok abszurditásra viszont a normalitását megőrző polgár azt mondja: az ész megáll – de nem az övé.

Azon kivételesen elgondolkodhatna a balos nemzetvezető, vajon nem azért hagyta-e el közönségének jelentős része idő előtt a helyszínt, mert érzékelték az imént jelzett ordító hiányosságokat, képtelenségeket.

Új fejezetet nyitott azonban Ukrán Péter a szeretetország megteremtéséért vívott harcában. 

Most már ugyanis az általa propagandának bélyegzett konzervatív, nem szervilis, nem Tisza-szekértoló sajtónak nem pusztán a megszüntetését helyezte kilátásba, hanem a felelősségre vonását is.

Nem lehet tudni persze, hogy pogromokat terveznek-e vagy jogi eljárásokat. Mivel utóbbihoz a nekik, a baloldalnak azért nem mindig igazat adó, javukra ítélő bíróságok is kellenek, az előbbi tűnik valószínűbbnek. Meg kell mondani: amiatt is lélegzetelállítóan demokráciaellenes ez a szándéka a kriptobaloldali zombipártnak, mert ilyen nyílt fenyegetőzést még Gyurcsány sem rendezett, pedig ő aztán nem ment egy kis vérfürdős vízióért és földönfutóvá tevő gyakorlatért a szomszédba. Igaz, eddig is többször lebűnözőzte, sértegette a jobboldali újságírókat Ukrán Péter, és visszatérően emlegette a „propaganda” kiiktatását, de ilyen messzire még sohasem ment. 

És tette ezt pont március 15-én, a magyar sajtó napján.

Nem világos továbbá, miként képzeli a hatályos magyar jogszabályok átugrását, hisz a közszolgálati médiumokat leszámítva magánvállalkozásokról van szó. Buldózerrel vagy fegyverekkel képzeli a dinka demokráciabajnok a műveletet? És rögtön letartóztat mindenkit, a közmédia munkatársait is beleértve, holmi magyar Donald Tuskként, vagy megvárná a kormányzati posztok elfoglalását, már ha hagymázas hatalmi álmai beteljesülnének? Rendőrsorfal, újságírókat az irodákból kirángató ismeretlen férfiak, adásleállás: ez történt a lengyel köztévé erőszakos elfoglalásakor. 

Figyelem: legutóbb Kun Béla tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot, még Sztálin legjobb magyar tanítványa, Rákosi Mátyás sem merte ennyire elvetni a sulykot.

Nekünk mégis az a gyanúnk, hogy a bádogführernek ezek a „Felköttetem a lordmajort, ha bosszant bármi nesz” típusú tehetetlenül dühöngő megnyilvánulásai sokkal inkább a gyengeség, a csatavesztés előérzetének a szimptómái. Megnyugtathatjuk: nem politikai hipochonder – kivételesen jók, igazak a megérzései.

