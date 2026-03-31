Az ütésre emelt kéz politikai üzenete

Örökre belém égett a jelenet képe, amikor a kidobóember-külsejű felbőszült tiszás ököllel csap a munkáját végző Gulyás Virág tudósító felé, aki szerencsére el tud lépni az ütés elől. Ott áll a közelben egy nő, aki mindent lát a saját szemével, mégis azt kezdi el rikácsolni, hogy nem történt semmi. Ezen a ponton meg kell állnunk egy szóra. A nyilvánvaló tagadásának ez már egy olyan szintje, ami sürgős beavatkozást igényel. Az ugyanis, aki löttyös indulatában ennyire el tud rugaszkodni a valóságtól, az ön- és közveszélyes. Úgyhogy kedves ellenünk szervezkedő, bennünket mérhetetlenül gyűlölő hölgyemény, vegye tudomásul, nagyon is történt valami olyan, amit nem tűrhetünk, és minden jóérzésű magyar nevében vissza kell utasítanunk.

Ebben az országban eddig a közélet meghatározó alapvetése volt, hogy senkinek a politikai álláspontja nem lehet fontosabb a másként gondolkodók emberi méltóságánál és testi épségénél.

Politizálás közben vörös vonallal meghúzott határ, amit semmilyen körülmények között nem szabad átlépni, az olyan megnyilvánulás, ami a másik ember megsemmisítésére irányul, történjen az akár szóval, akár tettekkel. A jelenleg zajló kampányban ezt a vörös vonalat sokan, sokszor átlépik. Hatványozottan érvényes ez a Tisza Párt környékén összegyűlt Orbán-fóbiásokra,

akik érvekben rendkívül szegényes, ám löttyös indulatokban annál gazdagabb támadássorozatot indítottak a kormánypártiak ellen.

Más természetesen ebben azok felelőssége, akik felhergelték az erre fogékony tömeget. De az indulati vakság nem ment fel senkit saját tetteinek és szavainak felelőssége alól. Nem kell a másik véleményét elfogadni, de nem árt megérteni. Arra pedig alkalmatlan az az állapot, amibe az a habzó szájú rendszerváltó kerülhetett, aki azt üvöltötte az őt kérdező riporter mikrofonjába, hogy a Fideszt úgy ahogy van, meg kell semmisíteni, el kell tüntetni, mert az valami borzalom és pusztító televény. Sokszor hallani mostanában azt a kérdést: mi történt ezekkel az emberekkel, hogyan lepték el a nyilvánosság tereit ilyen tömegben? Egyre többen gyanakodnak valamilyen pszichológiai módszerre, tömeghipnózisra, mesterségesen gerjesztett pszichikai befolyásoltságra. Ezt nyilván nehéz bizonyítani, de azt érdemes rögzíteni, ami látható volt belőle az utóbbi időben.