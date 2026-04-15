Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

2026. 04. 15. 5:58
A fiataloké a jövő, így joguk van hozzá, hogy politikailag „hülyék” legyenek – ezzel e sorok írója is így volt az 1990-es első szabad választásokkor, tojáshéjjal a hátsóján. Mint persze később kiderült, a „szabad élet, szabad madár” jeligére megjelent szárnyas helyett valójában kígyót melengetett a keblén, benyomásokra, újságcikkekre, félinformációkra támaszkodva. Most is fennáll a veszély, hogy így járnak a Tisza Pártnak a gesztenyét kikaparó fiatalok tömegei. De a kárvallottak mindannyian lehetünk.

Belföldön könnyű okosnak lenni, de a világgazdasági és külpolitikai kényszerítő tényezőktől még Donald Trump sem függetlenítheti magát, nemhogy egy közepes népességű euró­pai ország. Ezekkel a tényezőkkel szembesül – akarja vagy sem – 

Magyar Péter várható miniszterelnök, aki a turf nyelvén idehaza immár nyertes kétévesnek nevezhető, ám a világpolitikában nyeretlennek. Hátrányai számosak. Orbán Viktor eddig az Európai Tanács doyenje volt, ő a Benjáminja lesz. Nulláról kell felnőnie a feladathoz a nála dörzsöltebb tárgyalópartnerekhez.

 Például mostanában, idén vagy jövőre érnek majd célegyenesbe az EU késhegyre menő vitái a 2028–2034-es keretköltségvetésről, benne többek között a magyar gazdák és régiók súlyos pénzeiről, amelyekben Magyarnak kell(ene) képviselnie a legmagasabb szinten hazánk érdekeit. Európai parlamenti képviselőként Brüsszelben alig látták, amikor pedig ott dolgozott, beosztott diplomata volt a magyar EU-képviseleten. Ez nem túl sok olyasvalakihez mérve, aki az Angela Merkeltől Jean-Claude Jun­ckerig vívott személyes csatákban sokakkal személyesen birkózott meg az európai elitből.

Hazánk legfontosabb kapcsolatrendszerét ma az euroatlanti viszony (benne az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal), Ukrajnát is ideértve a szomszédságpolitika, valamint az Oroszországhoz fűződő kapcsolat alkotja. Magyar Péter bejelentése szerint az első külföldi útjai Varsóba, Bécsbe, illetve Brüsszelbe vezetnek majd. Észszerű választás a részéről, hogy nem Brüsszelt vagy Kijevet tette az első helyre; túlságosan kilógatta volna a lólábat. 

Brüsszelben most az várható, hogy a leendő Tisza-kormány egyértelműen a fősodor felé fordul. Ez nem meglepő, hisz a pártfogói is onnan várhatók Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöktől Manfred Weber néppárti elnök-frakcióvezetőn át a Friedrich Merz és Emma­nuel Macron vezette német–francia tandemig.

 (Azzal együtt, hogy kancellárként Merz is szenved Németországban, Macron pedig egy évvel a mandátuma megszűnte előtt béna kacsa, támogatottsága is rendkívül alacsony.) Kézen fogva vezetik majd Magyart, esetleg titkosszolgálati értelemben is fogják.

Vége lesz annak, hogy az Orbán-kormány a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt vétózta az Ukrajnának felajánlott – nem mellesleg: az európai adófizetők pénzéből korábban már másra megszavazott – kilencvenmilliárd eurót. Ez a pénz Kijevbe megy. Cserébe persze az eleddig elzárt uniós pénzcsapok is megnyílnak annak érzékeltetésére, lám, járnak ám Magyarországnak a források, csak éppen hűségesküt kell tennie 

a – kicsit félve, szánk elé tartott kézzel említjük: a legfőbb posztokon német vezetésű – Negyedik Birodalomnak a háborúpárti, migrációs és genderpolitikában. Brüsszeli kapcsolatunk tehát látszat szerint javulhat, de a kérdés az, ez mennyiben szolgálja a magyarok érdekeit, ideértve az energiaárak, köztük a rezsiköltség alakulását. A The Financial Times hétfőn megírta: Magyartól huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe. Tehát őt is zsarolják, például ukrán ügyekben, mi pedig kíváncsian várjuk, meddig tart ki az ellenállása.

Magyar Bécsbe meghirdetett útja, a néppárti (azaz pártcsaládbéli) irányítású kormányhoz nagyjából semlegesnek tekinthető, sőt éppen indokolatlannak sem nevezhető ősrégi „sógorságunk” okán. Az osztrák kormány először várhatóan óvatosan viszonyul a megváltozott budapesti vezetéshez. A lengyelekkel más a helyzet. Magyar Péter megnyilvánulásai is arról tanúskodnak, egyfajta mentorra lelt a néppárti Donald Tuskban. Márpedig két lengyel film, a nálunk, magyar nyelven is egyaránt bemutatott Átvétel és az Utolsó figyelmeztetés is elbeszéli (mindkettőről írtunk e hasábokon), hogy 

a hazánkkal szemben állandóan a jogállamiságra hivatkozó Brüsszel kegyeltjeként 2023 végén kormányra jutott Tusk hogyan számolja fel Varsóban magát a jogállamiságot, önkényesen lépve fel a közmédiával és az igazságszolgáltatással, közte az alkotmánybírósággal szemben. Választási győzelmi beszédében fenyegető módon Magyar is hivatalban lévő közjogi méltóságok (köztük a köztársasági elnök), illetve más tisztviselők távozását sürgette. Remélhetőleg valahol csak elakad a varsói gyors.

Az euroatlanti kapcsolatok másik fő pillére az Egyesült Államokkal ápolt viszony. Itt a Tisza-kormány aligha számíthat olyan babérokra, amelyek kapcsolataink eddig tartott aranykorában Orbán Viktort megillették. Magyar Péter nem számolhat a Fehér Ház kitüntetett figyelmével. Ezért várha­tóan a NATO-együttműködésre helyezi a hangsúlyt. De jelenleg az atlanti szövetségben is rendetlenség van, tisztázása a nyári csúcsértekezleten várható.

A szomszédságpolitikában a Tisza egyelőre sötét ló, különösen, hogy két fontos határ menti ország vezetője, a szlovák Robert Fico és a szerb Alekszandar Vucsics is az Orbán-kormány mellett tette le a garast. Nem voltak másképp ezzel a határon túli magyarok szervezetei sem. De 

a fő kérdés Ukrajna, amellyel barátságtalan lépései és választási beavatkozásai nyomán igen megromlott a kapcsolat. Velük szintén látszólag javulhat a kétoldalú viszony, ám itt is az a kérdés: milyen áron, különösen a kárpátaljai magyarság számára? 

Végül Oroszországgal – a Tisza Brüsszel-függése okán – a viszony várha­tóan romlik. De ha ez így lesz, az visszaüt a magyarországi energiaárakra, így a lakossági rezsire, az élelmiszerek, szolgáltatások árára. Amit aztán – és ez már nem külpolitika – a pesti utcán vasárnap éjjel önfeledten ünneplő fiatalok is megéreznek.

