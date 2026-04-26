Pusztulunk vagy tisztulunk?

Néhány évvel ezelőtt már megírtam, hogy az európai politikusok számos képviselője a kommunizmus diktatúrájának valamiféle változatát óhajtja ráerőltetni a világ általunk is lakott népességére. Csakhogy mi ezt nem fogadjuk el, ezért aztán lássuk be, cseppet sem könnyű a dolgunk és létünk ebben a velejéig elromlott Európai Unióban.

S most a napokban aztán ránk szakadt a történelem! Hogy ezek után pusztulunk-e vagy tisztulunk, annak elemzését szakértőkre bíznám. Én maradok annál az elvnél, hogy a mostani választáson számos kérdés maradt a választókban. Például hogy vajon azok a bizonyos hazánkon átgördülő dollárok végállomása hol volt? Pártoknál? Melyiknél? Válasz nincs. Nem tudjuk. Megválaszolatlan kérdést persze még számtalant tudnék feltenni, ám nem óhajtanám fárasztani a tisztelt olvasót. S mivel ígértem, hogy nem a lezajlott országgyűlési választást illető kérdőjelekkel szeretnék foglalkozni, hanem inkább az eseményeknek akár a nem is oly régmúltba visszanyúló történéseivel, amelyek persze a mostani napoknak is „üzennek”, vagy legalábbis segítenek megérteni, hogyan jutottunk el idáig, s egyáltalán miből fakadt a jelen napok története és történelme.

Egy bizonyos Vlagyimir Bukovszkijt hívtam segítségül, aki már hét éve elhunyt, s ő volt az egyik legismertebb egykori szovjet emigráns, valamint emberjogi aktivista, s nem éppen a hatalom kegyeltje, viszont igen okos ember, aki így szólt a jelen történelmünket is meghatározó európai helyzetről: „Nem igazán érthető számomra, hogy miután végre eltemettük a Szovjetuniónak nevezett monstrumot, egy másik, hozzá hasonló monstrumot, az Európai Uniót éppen most építsenek fel. De mégis, mi ez az EU pontosan? Talán ha összevetjük kicsit a szovjet verzióval, abból megkaphatjuk a választ. A Szovjetuniót 15, soha meg nem választott ember irányította, akik egymást nevezték ki a pozíciókra, és akik nem tartoztak elszámolással senkinek. Az EU-t két tucat, soha meg nem választott ember irányítja, akik egymást nevezik ki a pozíciókra, titokban találkozgatnak, és nem tartoznak elszámolással senkinek, és akiket semmi lehetőségünk nincs leváltani. Erre valaki azt mondhatja, de hát az EU-nak van egy megválasztott parlamentje! A Szovjetuniónak is volt egy parlamentfélesége, a SZU Legfelsőbb Tanácsa. Annyi volt a dolga, hogy lepecsételte a politikai döntéseket, amiket fent meghoztak. Pontosan annyi, mint az EU parlamentjének, ahol a kamarában a felszólalási idő limitált, és a legtöbbször egy percre korlátozódik fejenként. Az EU-ban sok száz és ezer eurokrata van, mindegyik hatalmas fizetéssel, személyzettel, szolgákkal, bónuszokkal, előjogokkal, egy életre szóló mentelmi joggal, és ezeket csak az egyik pozícióból a másikba rakják át, függetlenül attól, jól végzik-e a feladataikat vagy sem. Hát nem pont olyan, mint a volt szovjet rezsim? Dehogynem! Az EU nem más, mint a régi szovjet modell, csak nyugati köntösbe öltöztetve. De ugyanúgy, ahogy a Szovjetunió, az EU is magában hordozza saját pusztulásának csíráit.”