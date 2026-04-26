Pusztulunk vagy tisztulunk?

De menjünk tovább! Ha a múltban kutakodunk, meg kell említenünk, hogy az úgynevezett rendszerváltás azt az „eredményt” is elhozta, hogy annak idején gátlástalan kirablóink még azt is megkísérelték, hogy megannyi alkalommal üzentek nekünk, hogyan kell viselkednünk, gondolkodnunk, s mihez kell tartanunk magunkat. Mert ők az okosok. Ez így megy mindmáig a magasságos unióban. Ám maradjunk még az ezredforduló idején! 2010-ben például, ha jól jegyzeteltem, július végén dühösen távozott az IMF és az EU küldöttsége Magyarországról, a magyar kormánnyal folytatott tárgyalásairól. Az akkor újnak mondható Orbán-kormány beleegyezését akarták megszerezni a további gátlástalan pénzszivattyúzáshoz. Nem sikerült. Akkoriban még a közlekedésünk reformját is saját receptjeik szerint óhajtották volna kierőszakolni. Valamint további nadrágszíj-összehúzást javasoltak a kormánynak. Magyarán: kifosztásunk tervei akkorra már elkészültek.
Ám készülőben volt más is. Mindig elismétlem, hogy én civil szemmel és gondolkodásmóddal ítélem meg a történéseket. Nos, civilként is tudom, hogy az ördög a részletekben rejlik. S az úgynevezett civilek megnyilvánulási lehetőségét, véleményét az ördög nagyon is elrejti ezekben a részletekben. Így például amikor bizonyos Olaf Scholz nevű úriember, aki 2025 előtt Németország kancellárja volt, azt találta mondani, hogy „Európa akkor válhat a világ központjává, ha véget vet az önző határozatok önző blokádjának, egyes országok nemzeti külön útjának, mert ez az egész uniónak árt”. Tehát azt magyarázgatta, hogy az unió – saját szabályait megváltoztatva – szüntesse meg az egyes országok vétójogát az olyan döntésekkel, elképzelésekkel szemben, melyeket ők nem tartanak elfogadhatónak. Felejtsük el a korábbi szabályokat, s fogadjuk el mindig az „eus” okosok elképzeléseit. Csak és csakis az övékét. Ez ám az igazi demokrácia! Azóta is ilyen az élet a brüsszeli elit fészkeiben. Aki bírál, az nyomban kirekesztett lesz. S bár civilek vagyunk, de hülyék nem, így aztán uniós múltunk éveiben keserűen tapasztaljuk mindmáig, hogy a mézesmadzagok orrunk előtti elhuzigálásának ideje már lejárt. Nem hiszünk már ezeknek a háborús fenekedőknek, a gazdasági fenekedőknek sem, s egyáltalán, ennek a sok-sok hiteltelen okoskodónak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!